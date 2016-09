Galaxy Note 7: Samsung stoppt Verkauf seines neuen Vorzeigemodells

Das Galaxy Note 7 sollte Samsungs Top-Smartphone für den Herbst werden - jetzt bringt es dem Konzern eine Menge Ärger. Nachdem es bereits Berichte über Verzögerungen beim Marktstart gab, stoppt der Konzern nun vorläufig den Verkauf des Geräts.

Die bereits verkauften Smartphones würden durch neue Geräte ersetzt, teilte der südkoreanische Konzern am Freitag mit. Es werde etwa zwei Wochen dauern, um diese bereitzustellen. Mit dem Umtausch werde in Südkorea am 19. September begonnen. Dass eine Rückrufaktion geplant sei, hatte zuvor bereits die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News mit Bezug auf einen Insider gemeldet.

Einige Besitzer des Geräts hatten zuvor von explodierenden Akkus berichtet. Yonhap News meldete nun, bei seiner Untersuchung der Beschwerden habe Samsung festgestellt, dass tatsächlich ein Akkufehler schuld daran sei, dass manche Telefone Feuer fingen. Als potenziell betroffen schätze Samsung 0,1 Prozent aller verkauften Geräte ein, wird der Insider zitiert. Samsung wollte die Meldung der Nachrichtenagentur zunächst nicht kommentieren.

Am Freitagvormittag hieß es, laut Samsung seien bereits eine Million Note-7-Geräte verkauft worden. Der Konzern wisse von 35 Fällen, in denen es durch fehlerhafte Akkus zu Zwischenfällen kam.

Verzögerungen auch in Deutschland

Samsung hatte schon am Mittwoch erklärt, dass es wegen zusätzlicher Qualitätskontrollen zu weiteren Verzögerungen bei der Auslieferung komme. Das Galaxy Note 7 ist seit Mitte August beispielsweise in Südkorea und in den USA erhältlich.

Eine Note-7-Käuferin aus Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas, berichtete der Nachrichtenagentur AP, ihr Smartphone sei in Flammen aufgegangen: In ihrem Schlafzimmer sei Rauch aufgestiegen, der nach Chemikalien roch. Sie habe nun Bedenken, neue Tech-Gadgets zu kaufen, vor allem, weil ihre persönlichen Daten verloren gegangen seien, die auf dem Gerät gespeichert waren.

Die Frau schrieb in einem Onlineforum, hätte sich das Telefon in der Nähe ihres Kopfs befunden, hätte sie diesen Post wohl nicht mehr schreiben können. Samsung soll nach dem Vorfall angeboten haben, ihr den Kaufpreis zu erstatten und umgerechnet 240 Euro Entschädigung zu zahlen.

@DennyGnthner Der Verkaufsstart des Note7 in Deutschland findet nicht wie geplant am 2.9.16 statt, sondern verschiebt sich. (1/2) ^JB — Samsung Deutschland (@SamsungDE) 1. September 2016

In Deutschland sollte das Note 7 ursprünglich am 2. September erscheinen, mittlerweile nennt Samsung kein Erscheinungsdatum mehr. Das Gerät wird 849 Euro kosten. Unseren Test des Smartphones, bei dem es zu keinen Problemen kam, lesen Sie hier.