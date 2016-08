Galaxy Note 7: Verzögerungen bei Samsungs neuem Top-Handy

Für Samsung tun sich bei seinem neuen Smartphone Galaxy Note 7 weitere Probleme auf. Der Elektronikkonzern teilte am Mittwoch mit, dass es wegen zusätzlicher Qualitätskontrollen zu weiteren Verzögerungen bei der Auslieferung komme.

Was genau geprüft werde und welche Märkte betroffen seien, teilte Samsung nicht mit. Medienberichten zufolge bemängelten erste Nutzer, dass die Batterie des Geräts explodiert sei.

Das Galaxy Note 7 ist seit Mitte August beispielsweise in Südkorea und in den USA erhältlich. Samsung verschob bereits den Verkaufsstart in einigen Ländern, weil der Konzern von der florierenden Nachfrage überrascht wurde und Zulieferer nicht nachkamen.

Auf der deutschen Webseite ist eine Vorbestellung des Geräts Stand Mittwochnachmittag nicht möglich. Das Note 7 soll in Deutschland 849 Euro kosten, damit ist es teurer als Samsungs bisheriges Flaggschiffgerät S7 edge. Unseren Test des Smartphones lesen Sie hier.