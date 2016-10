Samsungs Galaxy-Albtraum Immer Ärger mit dem Akku

Kurz vor dem Start in der amerikanischen Stadt Louisville musste eine Maschine der Southwest Airlines evakuiert werden - wegen eines Samsung-Handys. Obwohl es dem Besitzer zufolge ausgeschaltet war, hatte es sich so stark erhitzt, dass er es zu Boden warf. Dicker graugrüner Rauch sei aufgestiegen, die Hitze habe ein Loch in den Teppich des Flugzeugs geschmolzen, heißt es in Berichten. Fotos zeigen ein von der Hitze zerstörtes Galaxy Note 7.

Was den Fall besonders brisant macht: Es soll sich um eines der bereits von Samsung ausgetauschten Geräte gehandelt haben. Sollte sich das bewahrheiten, wäre es für den koreanischen Handyhersteller eine Katastrophe.

Seit sich kurz nach dem Verkaufsstart des Note 7 in einigen Ländern Berichte von überhitzten und brennenden Akkus häuften, hat sich der Konzern eigentlich vorbildlich verhalten.

Ausdrückliche Warnung vor der Benutzung

Ursprünglich sollte das Gerät am 2. September in Deutschland und weiteren Ländern eingeführt werden, noch vor dem großen Konkurrenten, dem iPhone 7. Die Liste der Vorbestellungen war lang. Doch statt die Geräte auszuliefern, startete das Unternehmen seine Rückrufaktion, warnte offen und ausdrücklich vor der Benutzung des Geräts. Etwa 2,5 Millionen Exemplare sollen zu diesem Zeitpunkt bereits bei den Kunden gewesen sein, vor allem in den USA und Südkorea. Damals war noch von 35 betroffenen Geräten die Rede.

Das kann das Galaxy Note7 Samsung Galaxy Note7: Das neue Smartphone-Flaggschiff des koreanischen Konzerns kommt mit Zeichenstift und Wasserdichtigkeit. Wie bei allen aktuellen Oberklasse-Smartphones von Samsung, ist der Amoled-Bildschirm mit Quad-HD-Auflösung von herausragender Qualität, stellt satte Farben und feine Details dar. Und weil das Note7 nach dem US-Militärstandard IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist, macht es auch nichts, wenn es bei der Gartenarbeit mal in den Wasserstrahl der Gießkanne gerät. Nach einer solchen Dusche erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis: "Überprüfen des Ports". Der ist sicher gut gemeint und soll daran erinnern, dass man den USB-Anschluss trocknen sollte, bevor man nun wieder ein Netzteil anschließt. Nur endet er leider mit einem halbfertigen Satz. Auf der Oberseite des Note7 befindet sich die Schublade, in die Sim- und Speicherkarte gemeinsam eingelegt werden müssen. Die Hauptkamera auf der Rückseite beschränkt sich auf zahlenmäßig bescheidene zwölf Megapixel, kommt damit aber zu einer sehr guten Bildqualität. Das auf Knopfdruck herausragende Merkmal des Note7 ist jedoch der S Pen. In seiner neuesten Inkarnation vermittelt seine Digitaltechnik ein fast schon analoges Schreibgefühl. Notizen lassen sich mit dem S Pen auch machen, ohne dass man dafür vorher das Smartphone entsperren muss. Dazu zieht man einfach den Stift aus seiner Halterung, woraufhin der Bildschirm zum Endlos-Notizblock wird. Benutzt man ihn nicht als Notizblock zeigt der Bildschirm auf seinem Always-on-Display Datum, Uhrzeit und Informationen zu neuen Nachrichten an. Wer mag, kann mit dem Note7 auch richtig malen und zeichnen, der S Pen agiert dabei ähnlich feinfühlig wie die Stifte professioneller Grafiktablets. Natürlich kann man sich beim Fotografieren mit der Standard-Automatik begnügen, aber Samsungs-Foto-App bietet auf Wunsch auch eine Menge zusätzlicher Foto-Modi an. Wie beim Galaxy S7 edge ist auch der Bildschirm des Galaxy Note7 zu den Rändern hin leicht gebogen. Und genau wie beim Galaxy S7 edge versucht Samsung diesen Teil des Bildschirms durch sogenannte Seiten-Paneele nutzbar zu machen. Je nach Typ sind die Seiten-Paneele unterschiedlich nutzlos, erfüllen letztlich Funktionen, die man mit herkömmlichen Apps und Widgets ebenso gut erledigen kann. So wie Apple es in iOS 9 eingeführt hat, bietet auch Samsung im Note7 einen Blaufilter an, den man manuell oder zeitgesteuert aktivieren kann, um das Licht des Bildschirms bei Dunkelheit in einen augenschonenden warmen Modus umzuschalten. Insgesamt ist das Galaxy Note7 ein hervorragendes Smartphones, mit einer herausragenden Kamera, reichlich Leistung und einem tollen Bildschirm. Der S Pen erfüllt seine Aufgaben bestens, wenn man denn mit einem Stift auf seinem Smartphone kritzeln will.

Was folgte, war ein Desaster für Samsung. Die US-Flugaufsicht FAA und etwas später deren europäisches Pendant EASA verboten die Nutzung und das Aufladen von Galaxy Note 7 an Bord von Flugzeugen. Seither hört man vor vielen Flügen einen Durchsage, die darauf hinweist, dass Besitzer des Samsung-Geräts dieses sofort ausschalten sollen. Mancherorts wird man neuerdings sogar beim Check-in gefragt, ob man eventuell ein Note 7 dabei hat. Ein enormer Imageschaden.

Mitte September gab auch die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC einen offiziellen Rückruf bekannt, der wenige Tage später begann. Die Kosten dafür werden auf etwa eine Milliarde Dollar geschätzt.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Verkauf neuer Note 7

Wieder einige Tage später schaltete sich die südkoreanische Behörde für Technologie und Standards (KATS) ein. Sie erlegte Samsung einige zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Verkauf neuer Note 7 auf. Unter anderem muss jetzt jeder Akku für das Gerät einen Röntgentest bestehen.

Wer bereits ein Galaxy Note 7 besitzt, sollte es sofort ausschalten, empfiehlt Samsung. Auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite erklärt der Konzern das weitere Vorgehen. Zunächst muss man anhand der IMEI-Nummer, einer Art Seriennummer für Handys, überprüfen, ob das jeweilige Note 7 von der Rückrufaktion betroffen ist.

Ergibt die Prüfung, dass das Gerät ausgetauscht werden muss, muss man ein Online-Formular ausfüllen. Samsung fragt dort neben ein paar persönlichen Daten erneut die Seriennummer oder IMEI ab. Ist das erledigt, soll sich "in den kommenden Tagen" telefonisch ein Logistikunternehmen melden, um einen Termin für den Austausch zu vereinbaren. Zu dem vereinbarten Zeitpunkt soll dann jemand von der Transportfirma kommen und das alte Galaxy Note 7 direkt gegen ein neues austauschen.

Die entscheidende Frage wird aber sein: Reicht das Austauschangebot und das Krisenmanagement, um das Vertrauen der Samsung-Kunden zurückzugewinnen? Wie viel Verunsicherung würde es schaffen, wenn sich bewahrheitet, dass auch ein Austauschgerät in Flammen aufgegangen ist?

Tatsache ist: Berichte über explodierende Akkus gibt es immer wieder, auch über Geräte anderer Hersteller. Selbst wenn der neueste Vorfall im Flugzeug also nur ein Einzelfall wäre, wie er offenbar von Zeit zu Zeit bei Akkus vorkommt: Für Samsung käme er zum denkbar schlimmsten Zeitpunkt.