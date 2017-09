Galaxy Note8 im Test Tolles Smartphone, fürchterlicher Preis

Dieses Mal darf nichts schiefgehen. Das dürfte Samsungs Motto bei der Entwicklung des Galaxy Note8 gewesen sein. Nach dem Desaster mit dem Galaxy Note7 sind die Entwickler beim neuen Modell auf Nummer sicher gegangen. Die Note7-Akkus überhitzten reihenweise und zwangen Samsung , das Gerät mit Milliardenverlusten vom Markt zu nehmen.

Das fängt beim Design an. Das Galaxy Note8 sieht dem Galaxy S8 sehr ähnlich, nur dass es noch einen Tick schicker, einen Hauch edler wirkt. Zumindest ist das bei meinem hochglanzschwarzen Testgerät so. Nur die Rückseite sollte man nicht zu oft anschauen, denn die ist von Fingerschmutz schnell verschmiert.

Darüber tröstet der famose Bildschirm hinweg. Mit einer eleganten Rundung schmiegt er sich fast randlos in den Rahmen ein. So passt das gewaltige 6,3 Zoll große Display in ein Gehäuse, das kaum größer ist als das eines iPhone 7 Plus. Die Auflösung von 2960 x 1440 Pixeln macht feine Details sichtbar, Farbwiedergabe und Kontrast sind hervorragend.

Das kann Samsungs Luxus-Smartphone Das Samsung Galaxy Note8 sieht dem Galaxy S8 verblüffend ähnlich. Der Bildschirm ist mit 6,3 Zoll nur 0,1 Zoll größer als der des S8. Der Bildschirm ist beeindruckend: groß, fein auflösend, farbstark und hell. Und er ist HDR-fähig, kann beispielsweise manche Netflix-Filme mit erweitertem Kontrastumfang wiedergeben. Das Design des Note8 ist ausgesprochen gelungen, wirkt noch edler als das des Galaxy S8. Das Gehäuse ist wasserfest und bis zu einer gewissen Tiefe auch wasserdicht. Größenvergleich: Links ein iPhone 7 Plus mit 5,5 Zoll, rechts das Note8 mit 6,3 Zoll. Neben der modernen USB-C-Buchse baut Samsung einen analogen Kopfhöreranschluss ein. Rechts im Bild ist der ins Gehäuse versenkte Stift zu sehen. So schön das Note8 auch ist, so anfällig ist es für Fingerschmutz. Unser Testgerät verlangt regelmäßig nach einem Putztuch. In dem neuen Stift des Note8 steckt Wacom-Technologie, die ihn sensibler und flexibler nutzbar macht. Zieht man den Stift im Ruhezustand aus dem Gehäuse, wird das teure Smartphone zu einem teuren digitalen Notizblock. Die übrigen Stiftfunktionen lassen sich bei eingeschaltetem Handy über ein Overlay-Menü aufrufen. Zwei Kameras sind in das Note8 eingebaut, eine davon hat ein Weitwinkelobjektiv, die andere ein Tele. Diese Aufnahme wurde mit dem Weitwinkel gemacht. Dieses Foto entstand vom gleichen Standpunkt aus mit einer Kombination aus Teleobjektiv und Digitalzoom. Die Kombination der beiden Kameras ermöglicht aber auch sogenannte Bokeh-Effekte. Hier eine Nahaufnahme ohne Bokeh. Hier ist dasselbe Motiv, mit dem Bokeh-Effekt des Note8 aufgenommen. Insgesamt kann die Fotoqualität des Note8 in allen Bereichen überzeugen. Da sieht das Frühstück gleich noch besser aus. Mit dem Note8 liefert Samsung auch seinen digitalen Assistenten Bixby aus, der Siri, Alexa und dem Google Assistant Konkurrenz machen soll. Die aktuelle Version spricht aber nur Englisch und Koreanisch. Sehr unterhaltsam ist Bixby Vision, eine Art intelligente Bilderkennung. Sie kann beispielsweise ähnliche Fotos zu dem gerade fotografierten im Netz suchen. Ebenfalls unterhaltsam, aber nur maßvoll nützlich, sind die Weinrezensionen, die Bixby Vision hervorkramt, wenn man eine Weinflasche fotografiert.

Das alles erinnert frappierend an das Galaxy S8. Dessen Bildschirm ist bloß 0,1 Zoll kleiner und fast 30 Gramm leichter. Mit fast 200 Gramm ist das Note8 ein Schwergewicht.

Die Kameras

Samsung verbaut im Note8 insgesamt drei Kameras, ein 8-Megapixel-Modell für Selfies und zwei 12-Megapixel-Kameras auf der Rückseite. Genau wie bei Apples iPhone 7 Plus ist eine davon als Weitwinkel-, die andere als zweifach vergrößerndes Teleobjektiv ausgelegt. Zwischen beiden kann man die Bildvergrößerung stufenlos regeln.

Die Kombination der beiden Objektive ermöglicht, genau wie beim iPhone, sogenannte Bokeh-Effekte, also die scharfe Darstellung eines Motivs im Vordergrund vor einen unscharfen Hintergrund. Anders als bei Apple lässt sich die Stärke dieses Effekts beim Note8 stufenlos regeln. Das ist auch gut so, weil die Bildqualität ab etwa 50-Prozent Intensität deutlich nachlässt, weil dann auch Teile des Motivs unscharf dargestellt werden.

Abgesehen von dieser leichten Schwäche bietet Samsungs Kamera-Duo eine hervorragende Bildqualität, auch bei mäßiger Beleuchtung. Das neue Teleobjektiv erweitert die fotografischen Möglichkeiten gegenüber dem Galaxy S8 deutlich.

So gut sind Samsungs neue Smartphones Samsung Galaxy S8 (l.) und Galaxy S8+: Die beiden neuen Smartphones sind technisch fast identisch. Einzig die Bildschirme und die Akkus sind unterschiedlich groß. In Samsungs Marketingsprache werden die Bildschirme als "Infinite Displays", also "unendliche Bildschirme" bezeichnet. Wirklich endlos sind sie natürlich trotzdem nicht, kaschieren ihre Begrenzungen aber, weil sie sich elegant in den Gehäuserand einschmiegen. Hier ist gut zu sehen, welchen Unterschied das neue Bildschirmformat 18,5:9 gegenüber herkömmlichen 16:9-Display macht. Links sind iPhone 7 Plus und Galaxy S8+ zu sehen, rechts ein iPhone 7 und ein Galaxy S8. Im Ruhezustand zeigen beide Modelle die Uhrzeit und Hinweise auf Benachrichtigungen auf dem dunklen Display an. Wer das nicht mag, kann es abschalten. Neben dem üblichen Schwarz und Weiß steht bei den Galaxy S8 und S8+ auch ein Farbton namens Orchid-Grey, also Orchideengrau, zur Wahl. Tatsächlich sieht diese Farbe viel besser aus, als ihr Name vielleicht vermuten lässt. Vor einem Jahr verteidigte Samsung die Entscheidung, im Galaxy S7 veraltete Micro-USB-Buchsen zu verwenden, mit dem Argument, das würden die Kunden so wollen. Mittlerweile scheinen es sich die Kunden also überlegt zu haben: Die beiden S8-Modelle haben nun zeitgemäße USB-C-Anschlüsse. Auch eine Schnellladefunktion gibt es, die freilich nicht mit jedem Netzteil funktioniert. Links das Galaxy S8 an einem Standard-Netzteil, rechts das S8+ am mitgelieferten Samsung-Netzteil. Beide hingen zum Zeitpunkt der Aufnahme seit 40 Minuten an der Steckdose, waren zuvor komplett entladen worden. Um Platz für das größere Display zu schaffen, wurde der Fingerabdrucksensor nach hinten, ausgerechnet direkt neben das Objektiv der Kamera, verlegt. Beim Versuch, den Sensor zu ertasten, tippt man fast zwangsläufig auf die Linse und verschmutzt sie. An der Qualität der Kamera hingegen gibt es nichts auszusetzen. Bei Tageslicht liefert sie fast immer sehr gute Ergebnisse mit kräftigen Farben, manchmal fast zu kräftig. Auch schwierige Lichtsituationen meistert das S8 meist problemlos. So wie hier, wo eine dunkle Grundstimmung von einem kleinen Licht gestört wird. Passend zum neuen Bildschirm lässt sich auch das Aufnahmeformat der Kamera verändern. Hier haben wir das SPIEGEL-Gebäude im Format 4:3 aufgenommen. Und hier dasselbe Motiv im Format 18,5:9. Bei Filmen profitiert man nicht immer vom extrabreiten Bildschirm. Hier läuft "The Martin" aus dem Google Play Store auf einem Galaxy S7 edge (oben) und einem Galaxy S8+. Deutlich sind beim S8+ dicke schwarze Balken zu erkennen. Hier spielen dieselben Geräte den Trailer eines aktuellen Films von Amazon Prime ab. Hier wird die Bildschirmfläche des S8+ voll ausgenutzt. Als wichtige Neuerung propagiert Samsung diesen Knopf, links am S8. Mit ihm soll man den digitalen Assistenten Bixby aufrufen. Im Test klappte das eher selten. Immerhin, per Rechtswisch auf dem Startbildschirm ließ sich Bixby aktivieren. Viel mehr als eine Übersichtsseite mit ein paar Kalenderdaten, Wettervorhersage und Nachrichten ist Bixby bisher aber nicht. Solange Samsungs digitaler Assistent nicht fertig ist, kommt man mit dem ebenfalls vorhandenen Google Assistant weiter. Auch die versprochene Erkennung von Objekten durch Bixby funktionierte im Text nur sehr selten. Hier kann das System einen Barcode nicht erkennen. Die Bitte, zu einem Schoko-Osterhasen passende Bilder zu suchen, brachte diese wenig hilfreichen Ergebnisse zutage. Der Versuch, von einem Foto eines Osterhasen aus zu Online-Angeboten solcher Schokohäschen zu gelangen, schlug ebenso fehl wie diverse andere Testaufgaben.

Die Leistung

Die Frage nach der Leistung beantwortet Samsung mit demselben Achtkern-Prozessor wie im Galaxy S8. Der feine Unterschied: Statt vier Gigabyte Arbeitsspeicher stecken im Note8 sechs Gigabyte. Das ist vor allem für Multitasking schön und bietet langfristig Reserven, praktisch ist kaum ein Unterschied zum S8 festzustellen. Schnell genug für alle aktuellen Apps sind beide Smartphones.

Der Akku

Im Ausdauertest - Abspielen eines Full-HD-Videos in Dauerschleife bei voller Bildschirmhelligkeit - kam das Note8 auf gute achteinhalb Stunden, bevor es sich selbst abschaltete. Ein guter Wert, den unsere Alltagserfahrungen bestätigen: Der große Akku, den das langgestreckte Gehäuse ermöglicht, liefert genug Energie, um gut über den Tag zu kommen. Aufgeladen wird er entweder per Kabel mit einer Schnelladetechnologie oder drahtlos, sofern man eine passende Ladestation hat.

Der Stift

SPIEGEL ONLINE

Das Element, das die Note-Smartphones schon immer vom Rest der Meute abgehoben hat, ist der Stift. Für das Note8 hat Samsung ein verbessertes Modell entwickelt, in dem Technik von Wacom steckt, einer Firma, die sich auf Grafiktabletts und digitale Stifte spezialisiert hat.

Sobald man den Stift aus seiner Garage unten am Handy zieht, legt sich ein Menü über den Bildschirm, auf dem man die gewünscht Funktion auswählen kann. So kann man den Stift für handschriftliche Notizen, animierte Nachrichten und Screenshots benutzen. Oder, um eine Textpassage auszuwählen, die von einer Sprache in eine andere übersetzt werden soll.

Zieht man den Stift im Ruhemodus aus dem Handy, wird der schwarze Bildschirm zu einer digitalen Kreidetafel für Notizen und Skizzen. Der Stift funktioniert dabei immer sehr feinfühlig, das Gefühl von echtem Papier kann das Bildschirmglas aber nicht reproduzieren.

Bixby

Mit dem Note8 liefert Samsung auch seinen virtuellen digitalen Assistenten Bixby aus. Der kann derzeit allerdings nur Englisch und Koreanisch. Trotzdem lässt er sich ausprobieren. Wischt man von der Startseite des Handy nach links, gelangt man zu einer Übersicht aktueller Nachrichten, E-Mails und Termine, deren Zusammenstellung man selbst konfigurieren kann. Das ist nett, aber nichts besonderes.

Netzteil - der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE Abonnieren

iTunes Spotify Deezer RSS

Alle Podcasts

Wie Apples Siri und den Google Assistant kann man auch Bixby per Sprache steuern, etwa, um Erinnerungen oder Termine einzugeben. Interessant ist aber vor allem Bixby Vision. Diese Funktion ermöglicht es beispielsweise, Gegenstände anhand eines Fotos zu identifizieren oder im Netz nach ähnlichen Fotos zu suchen. Sehr nett ist auch die Möglichkeit, Weinetiketten zu fotografieren, woraufhin Bixby Bewertungen jenes Weines aus dem Netz sucht.

Fehlerlos funktioniert all das nicht, aber in vielen Fällen kamen wir beim Test mit Bixby zu den gewünschten Antworten.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr viele Funktionen Sehr gutes Design Hervorragender Bildschirm Sehr gute Kamera Stiftfunktionen Drahtlose Ladefunktion Wasserdichtes Gehäuse Teuer Schmutzanfällig Veraltete Android-Version

Das Galaxy Note8 ist ein Galaxy S8 auf Steroiden. Vom Rückendeckel bis zum Display-Glas ist es mit Technik vollgestopft, die dann auch noch von etlichen Software-Extras genutzt und ergänzt wird. Ob man das alles braucht, ist fraglich. Das alles zu haben, ist beruhigend. Und ganz nebenbei sieht es auch noch cool aus. Wer das Schwarz meines Testgeräts nicht mag, kann das Note8 auch in goldfarben bekommen.

Ein Wermutstropfen ist, dass Samsung sein neues Top-Modell nicht mit der neuesten Android-Version 8.0 Oreo, sondern mit Android 7.1 ausliefert. Zudem ist der Listenpreis von 1000 Euro für ein Smartphone mit 64 Gigabyte Speicher sehr hoch - auch, wenn man die vielen Extras in die Rechnung einbezieht, die Samsung mitliefert.