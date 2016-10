Samsungs Galaxy-Debakel Offenbar weitere Note-7-Austauschgeräte in Brand geraten

Für Samsung wird die Affäre um sein Vorzeigemodell Galaxy Note7 immer schlimmer. Inzwischen häufen sich die Berichte, dass auch Austauschgeräte in Flammen aufgehen.

In der vergangenen Woche haben zwei weitere US-Verbraucher von brennenden Ersatzgeräten berichtet. Damit wurden bereits drei Zwischenfälle binnen einer Woche mit einem im Zuge der Rückrufaktion erhaltenen Note 7 bekannt. Am Mittwoch war deswegen ein Flugzeug geräumt worden.

Samsung hatte Anfang September den Rückruf von rund 2,5 Millionen Telefonen seines neuen Vorzeigemodells Galaxy Note 7 bekannt gegeben. Zuvor hatte es mehrere Fälle gegeben, bei denen die Akkus in Brand geraten waren. Mehrere Luftfahrtbehörden warnten davor, das Gerät im Flugzeug zu nutzen.

Das kann das Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note 7: Das neue Smartphone-Flaggschiff des koreanischen Konzerns kommt mit Zeichenstift und Wasserdichtigkeit. Wie bei allen aktuellen Oberklasse-Smartphones von Samsung, ist der Amoled-Bildschirm mit Quad-HD-Auflösung von herausragender Qualität, stellt satte Farben und feine Details dar. Und weil das Note 7 nach dem US-Militärstandard IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist, macht es auch nichts, wenn es bei der Gartenarbeit mal in den Wasserstrahl der Gießkanne gerät. Nach einer solchen Dusche erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis: "Überprüfen des Ports". Der ist sicher gut gemeint und soll daran erinnern, dass man den USB-Anschluss trocknen sollte, bevor man nun wieder ein Netzteil anschließt. Nur endet er leider mit einem halbfertigen Satz. Auf der Oberseite des Note7 befindet sich die Schublade, in die Sim- und Speicherkarte gemeinsam eingelegt werden müssen. Die Hauptkamera auf der Rückseite beschränkt sich auf zahlenmäßig bescheidene zwölf Megapixel, kommt damit aber zu einer sehr guten Bildqualität. Das auf Knopfdruck herausragende Merkmal des Note7 ist jedoch der S Pen. In seiner neuesten Inkarnation vermittelt seine Digitaltechnik ein fast schon analoges Schreibgefühl. Notizen lassen sich mit dem S Pen auch machen, ohne dass man dafür vorher das Smartphone entsperren muss. Dazu zieht man einfach den Stift aus seiner Halterung, woraufhin der Bildschirm zum Endlos-Notizblock wird. Benutzt man ihn nicht als Notizblock zeigt der Bildschirm auf seinem Always-on-Display Datum, Uhrzeit und Informationen zu neuen Nachrichten an. Wer mag, kann mit dem Note 7 auch richtig malen und zeichnen, der S Pen agiert dabei ähnlich feinfühlig wie die Stifte professioneller Grafiktablets. Natürlich kann man sich beim Fotografieren mit der Standard-Automatik begnügen, aber Samsungs-Foto-App bietet auf Wunsch auch eine Menge zusätzlicher Foto-Modi an. Wie beim Galaxy S7 edge ist auch der Bildschirm des Galaxy Note7 zu den Rändern hin leicht gebogen. Und genau wie beim Galaxy S7 edge versucht Samsung diesen Teil des Bildschirms durch sogenannte Seiten-Paneele nutzbar zu machen. Je nach Typ sind die Seiten-Paneele unterschiedlich nutzlos, erfüllen letztlich Funktionen, die man mit herkömmlichen Apps und Widgets ebenso gut erledigen kann. So wie Apple es in iOS 9 eingeführt hat, bietet auch Samsung im Note 7 einen Blaufilter an, den man manuell oder zeitgesteuert aktivieren kann, um das Licht des Bildschirms bei Dunkelheit in einen augenschonenden warmen Modus umzuschalten. Insgesamt ist das Galaxy Note 7 ein hervorragendes Smartphones, mit einer herausragenden Kamera, reichlich Leistung und einem tollen Bildschirm. Der S Pen erfüllt seine Aufgaben bestens, wenn man denn mit einem Stift auf seinem Smartphone kritzeln will.

Am Wochenende sagte eine 13-Jährige dem US-Sender KTSP, sie habe zunächst ein brennendes Gefühl an ihrem Daumen gespürt, dann habe das Telefon unter anderem die Schutzhülle weggeschmolzen. Auf Bildern waren Brandschäden an dem Gerät zu sehen. Der Vorfall habe sich am Freitag ereignet.

Der Vater des Mädchens aus Farmington im Bundesstaat Connecticut legte dem Sender Kaufbelege vor, laut denen das Ersatzgerät am 21. September im Austausch gegen ein zurückgerufenes Note7 erhalten worden sei. Samsung prüfe den Fall, teilte das Unternehmen gegenüber KTSP mit. Auch die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC untersuche den Bericht.

In einem weiteren Fall berichtete ein Mann dem Sender WKYT, er sei am vergangenen Dienstag um vier Uhr morgens von einem zischenden Geräusch aufgewacht - und das Schlafzimmer sei mit Rauch von einem brennenden Note 7 gefüllt gewesen. Er habe sein Austauschgerät gut eine Woche genutzt. Es sei in der Nacht nicht zum Aufladen ans Stromnetz angeschlossen gewesen, sagte der Mann aus Nicholasville im Bundesstaat Kentucky.

Samsung habe von dem Fall Kenntnis gehabt, aber niemanden informiert, schreibt das US-Magazin "The Verge". Samsung will sich zu den neuen Vorwürfen, dass sich auch Austauschgeräte entzünden, erst äußern, wenn das Unternehmen die entsprechenden Modelle untersuchen könne. Das hatte der Konzern auch nach dem Brand in dem Flugzeug am Mittwoch in Louisville, ebenfalls in Kentucky, mitgeteilt.