Samsung Galaxy S9 im Test Tolle Kamera, gute Ausdauer, stolzer Preis

Schon wieder ein schwarzes Testgerät. Tut mir leid, wenn ich deswegen rumnörgeln muss. Aber irgendwie gelingt es Samsung immer wieder, Testern wie mir die mit Abstand langweiligste Farbvariante zuzuschicken. Dabei hätte es beim Galaxy S9 und S9+ doch mit Lilac Purple eine ausgesprochen interessante Alternative gegeben. Klar, Samsungs neues Lila ist nicht jedermanns Lieblingsfarbe. Aber es ist wenigstens mal etwas anderes.

Etwas anderes nämlich würde Samsungs neuen High-End-Smartphones gut zu Gesicht stehen. Denn ansonsten sehen sie im Großen und Ganzen genauso aus wie ihre Vorgänger Galaxy S8 und S8+. Außer natürlich auf der Rückseite. Dort stehen die Kameralinsen und der Fingerabdrucksensor jetzt wieder brav untereinander statt nebeneinander. Beim Entsperren per Fingerabdruck greift man deshalb nicht mehr so oft versehentlich auf die Linse. Das ist gut.

Und es ist wichtig, denn die Kameras sowohl des Galaxy S9 als auch des S9+ sind hervorragend. Wobei ich zugeben muss, mich fast ausschließlich mit der Knipse des S9+ beschäftigt zu haben. Denn das Plus-Modell ist nicht nur ein wenig größer als das S9 - 6,2 Zoll statt 5,8 Zoll - es hat außerdem auch eine Doppelkamera.

Blende auf, Blende zu

Zusätzlich zur normalen 12-Megapixel-Kamera, die auch das S9 hat, verfügt das S9+ über eine 12-Megapixel-Teleobjektiv-Kamera. Mit der lassen sich entfernte Motive besser fotografieren, sie ist gut für Porträts und für Nahaufnahmen geeignet. Generell muss man aber sagen, dass beide Kameras sehr gute Bilder abliefern.

Dazu trägt auch die variable Blende der jeweiligen Hauptkamera bei. Bei Tageslicht und hellem Kunstlicht wird die Blende mechanisch auf F2,4 verengt. So können bei viel Licht viele Details eingefangen werden und scharfe, kontrastreiche Bilder entstehen.

Samsung Galaxy S9 im Test Von der Waagerechten in die Senkrechte: Verglichen etwa mit dem Galaxy Note 8 (links) wurden Doppelkamera und Fingerabdruckscanner beim Galaxy S9+ wieder untereinander statt nebeneinander angebracht. Das Design und die Verarbeitung sind gelungen. Der an den Seiten abgerundete Bildschirm wirkt edel, das Gehäuse sehr stabil. Wer den glänzenden Rücken des S9 vor Kratzern schützen will, braucht eine Schutzhülle. Samsung selbst bietet Textilhüllen an, die den Geräten zumindest mal einen neuen Look verpassen. Groß ist der Formatunterschied nicht: Links das Galaxy S9+ mit 6,2-Zoll-Bildschirm, rechts das Galaxy S9 mit 5,8 Zoll. Die Auflösung der Bildschirme ist identisch, sie beträgt 2960 x 1440 Pixel. Über die Qualität der Bildschirme gibt es wenig zu meckern. Farben werden hell und klar angezeigt, die Detailgenauigkeit ist enorm, ebenso die Kontraste. Zwar können die Displays recht hell strahlen, gegen starkes Sonnenlicht kommen sie trotzdem nur schwer an. Bei den Mobilfunkanbietern bekommt man die beiden neuen Galaxy-Smartphones in der Regel als Single-Sim-Variante. Im freien Handel beziehungsweise bei Samsung direkt gibt es S9 und S9+ aber auch als sogenannte Duos-Versionen. Bei denen lässt sich anstelle einer Speicherkarte (links) auch eine zweite Sim-Karte in das Gerät einschieben. Darauf ist Samsung stolz: Galaxy S9 und S9+ haben noch eine analoge Kopfhörerbuchse alter Bauart. Zu den neuen Software-Funktionen gehören die AR Emojis, die das Gerät auf Basis eines Selfies an den jeweiligen Nutzer anpasst. Die als animierte Gifs erzeugten Emojis lassen sich in fast allen Chat-Apps verwenden. Auch Samsungs Assistenzfunktion Bixby ist wieder eingebaut, versteht vorläufig aber weiterhin keine deutschen Kommandos. Zum Entsperren stehen diverse traditionelle sowie biometrische Möglichkeiten bereit. Neu ist der sogenannte Intelligente Scan. Unter dem Begriff Intelligenter Scan kombiniert Samsung eine Gesichtserkennung mit einer Iriserkennung. Im Test funktionierte das mit Brille anfangs gar nicht, nach einigen Tagen des Trainings waren aber auch verschiedene Brillen kein Problem für die Software. Wenn vereinzelte Apps Probleme mit der extrem hohen Bildschirmauflösung des S9 und S9+ haben, kann man diese stufenweise bis auf Full-HD zurückschrauben. Neu beim Samsung ist die Zeitlupenaufnahme "Super Slow-Mo", die Videos mit 960 Bildern pro Sekunde aufzeichnet. In Einzelfällen kann man damit interessante Kurzvideos aufnehmen. Ein wenig Übung ist allerdings erforderlich. Die Fotoqualität der Kamera ist fast durchweg sehr gut. Nur manchmal fällt auf, dass die Berechnung von Unschärfeeffekten etwas grob ausfällt. So wie im Hintergrund dieser Landschaftsaufnahme. Sehr gut schlägt sich Samsungs Kamera bei schlechten Lichtverhältnisse, wie sie bei dieser Aufnahme herrschten. Wunder kann sie nicht bewirken, aber sie holt oft das Beste aus dem heraus, was die Umgebung bietet. Außerdem ... ... arbeitet die Zoomfunktion auch bei starker Vergrößerung sehr gut. Dieses Bild wurde vom selben Standort aufgenommen wie das vorherige. Eher selten dürfte im Alltag die Kamerafunktion "Lebensmittel" zum Einsatz kommen. Sie dient in erster Linie dazu, den Fokus der Kamera auf einen bestimmten Bereich, hier die obere Mitte des Granatapfels, festzulegen. Die Hauptkamera des Galaxy S9 und S9+ verfügt über eine variable Blende. Bei viel Licht wird sie auf F2,5 eingestellt (rechts), bei wenig auf F1,5, sodass sie mehr Licht einfangen kann. In der Regel erfolgt die Umstellung der Blendenöffnung automatisch. Im "Pro"-Modus der Kamera-App lässt sie sich aber auch manuell justieren.

Wird die Umgebung schummrig, öffnet sich die Blende auf F1,5. dadurch kommt mehr Licht an den Fotosensor und man kann trotz mangelnder Beleuchtung gute Bilder machen. Das gelingt den beiden Samsung-Smartphones oft besser als der Konkurrenz, iPhones eingeschlossen. Wer mag und sich damit auskennt, kann die Blende im "Pro"-Modus auch selbst einstellen. Das Teleobjektiv des S9+ hat eine Festblende von F2,4. Im Dunkeln sollte man also lieber ohne das Tele fotografieren.

Mal langsam machen

Eine große Neuerung für Samsung ist außerdem die extreme Zeitlupenfunktion mit 960 Bildern pro Sekunde. Sony hatte das vergangenes Jahr beim Xperia XZ Premium vorgemacht und bietet die Funktion auch im neuen Xperia XZ2. Genau wie bei Sony sind damit zwar nur extrem kurze Aufnahmen von 0,2 Sekunden Dauer (Echtzeit) möglich, aber Spaß macht es schon, damit herumzuspielen.

Schwierig ist es nur, den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen der Zeitlupenaufnahme zu finden. Samsungs Kamera-App bietet dafür zwar eine Automatik, die auslösen soll, sobald sich etwas in einem bestimmten Bildschirmbereich bewegt. Bei meinen Tests mit Streichhölzern, Feuerzeugen, Wassertropfen und Bass-Saiten funktionierte sie aber nicht immer zuverlässig. Ein wenig Übung - und am Besten ein Stativ - braucht man in jedem Fall, um überzeugende Zeitlupenaufnahmen hinzubekommen.

Mal schnell machen

Abgesehen von der Kamera hat sich bei den beiden neuen Modellen im Vergleich zu den Vorgängern wenig verändert. Selbst die Bildschirme sind die gleichen geblieben, was gut ist, weil sie zu den besten gehören, die man in Smartphones bekommen kann. Mit 2960 x 1440 Bildpunkten ist ihre Auflösung extrem hoch. Indem man sie in den Einstellungen auf bis zu 1920 x 1080 Pixel reduziert, kann man einen Hauch mehr Grafikleistung aus dem Grafikchip herauskitzeln. Wirklich sichtbar ist das mit bloßem Auge nicht.

Auch die Leistungssteigerung des neuen Achtkernprozessors von Samsung spürt man nicht, sondern kann sie bestenfalls mit Benchmark-Apps messen. Galaxy S9 und S9+ haben jedenfalls reichlich Power. So viel, dass sie während des bisher knapp einwöchigen Tests kein einziges Mal auch nur ansatzweise an ihre Grenzen gekommen sind.

Bixby, wo bleibst du?

Im Alltag scheint sich die übermäßige Leistung eher auf die Akkulaufzeit auszuwirken, im positiven Sinne. Trotz der recht intensiven Nutzung hielten die beiden Testgeräte mühelos von frühmorgens bis spätabends durch und hatten auch dann noch 30 bis 50 Prozent Reserve im Akku. Für zwei Tage Dauerbetrieb recht das nicht, bringt einen aber komfortabel durch den Tag.

Und sollte es doch mal knapp werden, erledigt das mitgelieferte Schnellladegerät seine Arbeit angemessen zügig. Von null auf 100 Prozent brauchte es weniger als zwei Stunden. Die kabellose Ladefunktion braucht naturgemäß länger, ist dafür aber auch viel bequemer.

Drahtlose Ladegeräte für Smartphones Schon fast ein Klassiker ist dieses Ladekissen, das es in vier Farben gibt. Nokia hat es schon 2012 eingeführt, doch weil es dem Qi-Standard folgt, funktioniert es auch mit den neuen iPhones.

Der Preis: 20 Euro, mit Netzteil. Die Firma Fonesaleman hat gleich mehrere drahtlose Ladegeräte im Angebot. So zum Beispiel das MusiQi, eine Kombination aus Ladegerät, Bluetooth-Lautsprecher und Freisprecheinrichtung. Sehr merkwürdig am MusiQi: Die Bedientasten für die Musiksteuerung sind an der Unterseite angebracht. Der Hersteller geht davon aus, dass man sie nur braucht, wenn das Handy nicht auf der Ladestation liegt. Ansonsten können man ja die entsprechenden Funktionen des Smartphones benutzen. Bei MusiQi soll das Smartphone von einer griffigen Kunststoffmatte festgehalten werden. Ist die verstaubt, klappt das leider nicht mehr. Der Hersteller empfiehlt dann, den Staub mit Klebeband zu entfernen. Beim Test mussten wir das täglich tun, sonst rutschte das Handy herunter.

Der Preis: 40 Euro, ohne Netzteil. Weil Apple selbst noch keine eigene Ladestation am Start hat, wird iPhone-Käufern zum Beispiel die Mophie Wireless Ladestation angeboten. Mit ihrer Gummioberfläche hält sie das Smartphone gut fest, lädt den Akku vergleichsweise schnell auf.

Der Preis: 65 Euro, mit Netzteil. Auch von Fonesaleman kommt die aus Bambus und Gummi hergestellte Ladestation Woodpuck. Sieht gut aus, funktioniert problemlos.

Der Preis: ab 24 Euro, ohne Netzteil. Bei Ikea bekommt man schon seit 2015 Möbelstücke mit eingebautem Qi-Ladegerät. Beispielsweise die Tischlampe Varv.

Der Preis: 59 Euro, mit Netzteil. Das Design der Varv-lampe mag nicht jedermanns Geschmack treffen, die Funktion ist tadellos. Für Geräte ohne Qi-Funktion ist zusätzlich eine USB-Ladebuchse eingebaut. Für einige ältere Smartphones, etwa die iPhones 5, 5s, 6 und 6s, bietet Ikea Ladeschalen zum Nachrüsten einer drahtlosen Ladefunktion an. Leider sind die Vitahult genannte Ikea-Ladeschalen ziemlich klobig.

Der Preis: 13 bis 23 Euro. Ikea-Kollektion mit kabelloser Ladefunktion: Der Möbelkonzern bietet verschiedene Lampen, Tischchen und Ladestationen an. Nicht nur per Ladehülle lassen sich Smartphones mit der drahtlosen Ladetechnik nachrüsten. Hier ist beispielsweise der iQi Mobile Receiver von Fonesalesman zu sehen. Der Stromempfänger wird dazu zuerst über ein Flachbandkabel mit der Lightning-Buchse des iPhones verbunden. Der so eingestöpselte Empfänger ist so flach, dass man ihn unter eine beliebige Schutzhülle stecken kann. Ein derart mit Wireless-Charging-Technik nachgerüstetes iPhone 6 Plus lässt sich mit allen Qi-kompatiblen drahtlosen Ladegeräten betanken. Knomo, ein britischer Hersteller von Taschen und Rücksäcken, hat sich der kabellosen Ladetechnik eher ungewöhnlich genähert. Auf Kickstarter sammelte die Firma Geld für die Herstellung des #Livefree Backpack with wireless charging. Während der Rucksack selbst sehr schick und robust ist, wurde die kabellose Ladefunktion eher schludrig realisiert. Statt einer vollintegrierten Ladestation gibt es bloß eine Seitentasche, in die man das Qi-Akkuladegerät stecken kann. Mit der drahtlosen Akkuladeschale wird der Knomo-Backpack zum Luxusartikel. Der Rucksack kostet schon mehr als 250 Euro, die DropGo genannte Powerbank, links im Bild, weitere 129 Euro. Eine passende Ladehülle für die iPhones 6, 7 und 8 wird mit 59 Euro in Rechnung gestellt. Man sollte für den DropGo-Akku tatsächlich auch für das iPhone 8 Knomos Ladehülle anschaffen, denn nur damit bleibt das Handy zuverlässig nahe genug am Akku, um geladen zu werden. Grundsätzlich klappt das zwar auch mit Apples Silikon-Case, aber dann besteht die Gefahr, dass die Verbindung durch Gerüttel am Rucksack unterbrochen wird. Auch unterwegs kann man Qi nutzen. Fonesalesman etwa bietet mit dem Qistone+ diese Möglichkeit an. Letztlich ist das Gerät nichts anderes als ein Akku mit Qi-Ladetechnik. Originell: Man kann damit nicht nur andere Geräte drahtlos aufladen, sondern auch den Akku selbst auf diese Weise befüllen. Das Design des Qistone+ soll offenbar an einen Stein erinnern, was auch gelingt. Die abgerundete Form ist für den Einsatzzweck allerdings suboptimal. In Bahn, Bus und Flugzeug kann man das Gerät kaum benutzen, weil das Handy zu leicht herunterrutscht, wenn es mal etwas holprig wird.

Der Preis: 46 Euro.

An Samsungs digitalen Assistenten Bixby, der auf den beiden neuen Galaxys vorinstalliert ist, braucht man weiterhin keinen Gedanken zu verschwenden. Auch ein Jahr nach der Einführung der chinesischen, koreanischen und englischen Sprachsteuerung beherrscht er kein Deutsch. Irgendwann in diesem Jahr soll das nachgeliefert werden. Wenn es so weit ist, kann man sich das gerne mal anschauen. Bis dahin sollte man dem Google Assistant den Vorzug geben.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr gute Kameras Sehr guter Bldschirm Hochwertige Verarbeitung Umfangreiche Ausstattung Gute Akkulaufzeit Bixby nicht auf deutsch ansprechbar

Samsungs Galaxy S9 und S9+ gehören zum Besten, was man derzeit an Smartphones kaufen kann, das spiegelt sich leider auch im Preis wider. Samsung listet das S9 mit 64 GB Speicher für 849 Euro, das S9+ kostet mit derselben Ausstattung 100 Euro mehr. Mit 256 GB Speicher steht das S9+ mit 1049 Euro in der Preisliste. Sonderangebote sind das nicht gerade.

Da sich die Verbesserungen gegenüber dem Galaxy S8 und S8+ in erster Linie auf die Kamera beschränken, können Besitzer der Vorgängermodelle die Generation S9 auslassen. Alternativen sind Googles Pixel 2, die aktuellen iPhones X und 8 und sogar die hauseigenen Galaxy Note 8 sowie Galaxy S8 und S8+, die jetzt im Preis fallen.