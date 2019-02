Klappbares Smartphone von Samsung Alter Falter!

Dass sich auch auf das Preisniveau der Galaxy S-Serie noch etwas draufsetzen lässt, beweist Samsung mit dem Galaxy Fold. Zwar hatte das Gerät am Mittwochabend nur einen kurzen Auftritt auf der Bühne in San Francisco. Doch für dieses Modell hat der koreanische Konzern offenbar die Devise ausgerufen: Mehr geht immer.

Das gilt bei diesem Gerät in erster Linie für den Bildschirm. Oder vielmehr: die Bildschirme. Denn das Galaxy Fold ist, der Name sagt es, faltbar. An der Außenseite hat es ein Display mit einer Diagonale von bescheidenen 4,6 Zoll. Klapp man es aber auf, entfaltet sich ein Bildschirm mit 7,3 Zoll Diagonale. Das sind Tablet-Dimensionen.

Auf der Bühne wurden Beispiele dafür gezeigt, was man damit anfangen kann. Eines davon zeigte Google Maps auf dem Außenbildschirm. Die Darstellung sei viel zu klein, und es sei darauf kaum etwas zu erkennen, monierte der Präsentator. Als er das Gerät dann aufklappte, erschien dieselbe Darstellung in Google Maps auf dem Innen-Display, nur eben in groß, mit leicht lesbaren Straßennamen.

Ein anderes Beispiel zeigte, wie man das große Display für Multitasking mit drei parallel laufenden Apps nutzen kann, die unterschiedlich große Bildschirmbereiche für sich zur Verfügung haben. Samsung nennt das Multi Active Window.

Passend zum Doppel-Display baut Samsung in das Fold auch zwei Akkus ein. Das dürfte auch nötig sein, um den Stromverbrauch des großen Bildschirms zu decken, trägt aber nicht dazu bei, es schlanker zu machen. Auch der Speicherplatz ist in jeder Hinsicht üppig bemessen: Dem Prozessor stehen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung, dem Anwender 512 Gigabyte für Fotos, Musik, Videos und Daten.

Und Daten kann man schon mit den insgesamt sechs Kameras des Fold reichlich produzieren. Drei davon stecken in der Rückseite, zwei in der Innenseite, eine vorne. Theoretisch kann man damit also in jeder Situation und aus jeder Richtung immer irgendetwas fotografieren oder filmen. Und wenn man nicht filmen will, kann man YouTube gucken, denn eine spezielle App soll Fold-Nutzern kostenlosen Zugang zu YouTube Premium ermöglichen. Zudem wurden angepasste Versionen von Microsofts Office-Apps angekündigt.

AP Samsung Galaxy Fold

Dass all das seinen Preis hat, ist zu erwarten. Der Preis, der von Samsung dann aber an die große Leinwand in San Francisco projiziert wurde, lässt doch kurz den Atem stocken. Sagenhafte 1980 Dollar soll das Galaxy Fold kosten, wenn es am 26. April in den US-Handel kommt. Der Verkaufsstart in Deutschland wurde bisher nur schwammig mit "im zweiten Quartal 2019" angekündigt, ein Euro-Preis wurde nicht genannt.