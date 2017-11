Samsung The Frame im Test Ein Bild von einem Fernseher

Ich muss zugeben: Mich hat der neue Samsung-Fernseher namens The Frame schon beeindruckt, bevor er ein fertiges Produkt war. Mehrmals hatte Samsung auf Hightech-Messen wie der CES und der IFA Prototypen gezeigt. Der Aufbau war immer derselbe: An einer weißen Wand hingen Bilder und Zeichnungen verschiedener Künstler in unterschiedlichen Größen. Die Aufgabe des Betrachters war es, herauszufinden, welche Bilder echt sind und welche auf einem der neuen The-Frame-Fernseher angezeigt wurden.

Eine knifflige Aufgabe, denn da flimmerte nichts, da waren keine Pixel erkennbar. Die Bilderwand war perfekt zusammengestellt. Als mir ein The Frame zum Test angeboten wurde, zögerte ich nicht lange. Als der 65 Zoll große Testfernseher geliefert wurde, wunderte ich mich allerdings doch. Während andere TVs in den vergangenen Jahren immer schlanker wurden, wirkt der 3200 Euro teure The Frame klobig und schwer, was wohl an seinem kantigen Gehäuse liegt.

Das allerdings muss so sein. Nur so kann das TV aussehen wie ein Bilderrahmen. Für 300 Euro Aufpreis gibt es aufsteckbare Leisten im Holz-Look, die diesen Eindruck verstärken sollen. Mitgeliefert wurde mir außerdem ein Standfuß im Look einer Staffelei, der für 600 Euro Aufpreis die mitgelieferten Metallfüßchen ersetzt.

Samsung The Frame im Test Samsung The Frame: Der neue Fernseher ist in drei Größen erhältlich: 43 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll. Die Preise liegen zwischen 1300 und 3200 Euro. Zum Test wurde uns das größte Modell zugeschickt. Die Besonderheit am The Frame: So wie auf diesem Bild sieht er aus, wenn man ihn nicht benutzt. Statt den Bildschirm abzuschalten, werden darauf Kunstwerke angezeigt, inklusive Passepartout. Aus mindestens einem Meter Entfernung sieht das ziemlich überzeugend aus. Geht man allerdings näher an den Bildschirm heran, ist dann doch nicht zu übersehen, dass man vor einem Bildschirm steht und nicht vor einem Bild. Beim Kauf sind 100 Bilder auf dem Fernseher vorinstalliert. Gegen eine Gebühr von 4,99 Euro pro Monat bekommt man Zugriff auf einen Auswahl weiterer Werke verschiedener Anbieter. Man kann aber auch einfach Bilder, die einem besonders gut gefallen, einzeln kaufen. Die sind dann in etwa so teuer wie billige Poster. Vor dem Kauf lassen sich die Kaufbilder probeweise auf dem Fernseher anzeigen. So kann man sich ein Bild vom Bild machen, bevor man die Zeche zahlt. Alternativ zu Kauf- oder Abokunst kann man den teuren TV auch einfach als übergroßen digitalen Bilderrahmen benutzen, indem man per Samsung-App eigene Fotos auf das Gerät überträgt. Um dicke Balken an den seitlichen Rändern zu vermeiden, sollten die das Format 16:9 haben und nicht, wie bei Fotos sonst üblich, 4:3. Verglichen mit anderen Oberklassefernsehern, auch jenen von Samsung, ist der The Frame relativ dick geraten. Die geriffelte Rückseite ist komplett geschlossen, weil alle Anschlüsse in eine externe Box ausgelagert sind. Samsungs Anschlussbox wird mit einem sehr dünnen optischen Kabel mit dem Fernseher verbunden. An der Box selbst finden sich alle üblichen Ports, darunter vier HDMI-Anschlüsse für Spielkonsolen, Blu-ray-Player und ähnliches. Nur zwei Kabel führen aus dem Fernseher heraus. Verwendet man den optionalen Standfuß, lassen sich die Strippen durch den Fuß selbst verlegen. Erst am Fuße des Fußes kommen die beiden Kabel wieder zum Vorschein. Ab hier lassen sie sich nicht mehr verstecken. Im TV-Betrieb ist die Bildqualität des The Frame vor allem bei UHD-Filmen sehr gut. Aber auch Kabelsender, die ihr Programm in HD ausstrahlen, erreichen eine beachtliche Brillanz. Die Benutzeroberfläche des The Frame ist mit der anderer aktueller Samsung-Fernseher identisch. Für Dienste wie Netflix und Amazon sowie alle wichtigen Mediatheken sind Apps abrufbar. Auch eine digitale Programmübersicht kann man auf dem Fernseher abrufen. Im TV-Betrieb zeigte unser Messgerät einen Stromverbrauch von knapp über 90 Watt an. Nach dem Umschalten in den Kunstmodus stieg der Verbrauch um 20 Watt an. So zieht der The Frame bis zu 120 Watt aus der Leitung, wenn er als Bilderrahmen fungiert.

Ansonsten stimmt die technische Ausstattung mit der anderer Samsung-Fernseher aus dem oberen Preissegment überein: Alle Anschlüsse und einige Technik steckt in einer externen Box. So ragen nur zwei Kabel aus dem Gerät, der Stromanschluss und ein Glasfaserkabel, über das die externe Box angebunden wird. Letzteres ist so dünn, dass man es bei einer Wandmontage des TVs unter einer Tapete oder einer Schicht Farbe nahezu verschwinden lassen kann. Sehr elegant.

20 Euro pro Bild

Nach der Installation endlich eingeschaltet, zeigt sich, dass The Frame im TV-Modus ein ziemlich gutes Bild liefert. Weil sein Display UHD-Auflösung hat, also 3840 x 2160 Pixel anzeigt, kann er vor allem bei entsprechenden Filmen und Serien von Netflix und Amazon Video glänzen. Auch HD-Sendungen aus dem normalen Kabelfernsehen machen einen guten Eindruck. Nur bei alten SD-Sendungen muss man mit einem verwaschenen Bild leben. Ganz so gut wie andere High-End-Modelle von Samsung ist er nicht.

Aber das Besondere an The Frame ist ja nicht, dass man damit fernsehen, sondern dass man ihn als digitalen Bilderrahmen benutzen kann. Dafür wird der Apparat in einen Kunstmodus umgeschaltet, der automatisch aktiviert wird, wenn man die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung drückt.

Sobald man das tut, erscheint anstelle des sonst üblichen schwarzen Nichts ein Kunstwerk auf dem Bildschirm, samt Passepartout. Welches Bild es zu sehen gibt, entscheidet man selbst. Im TV sind 100 Bilder fest gespeichert. Das reicht von Landschaftsaufnahmen über Zeichnungen bis zu Tierfotos. Wem das nicht reicht, dem bietet Samsung für 4,99 Euro pro Monat ein Abo an, mit dem man Zugriff auf weitere Bilder von verschiedenen Anbietern bekommt. Einzelne Bilder kann man auch kaufen, muss dafür dann aber auch mal 20 Euro pro Stück bezahlen (siehe Bilderstrecke).

Als billige Alternative lassen sich via Smartphone-App eigene Fotos auf den Bildschirm kopieren. Um sie bildschirmfüllend anzeigen zu können, müssen die aber im Format 16:9 vorliegen.

Kann ein Staubsauger Kunst genießen?

Aber, so gut die virtuelle Kunst auch aussehen mag, ganz ohne Macken geht das nicht. Da ist zum einen der beträchtliche Stromverbrauch. Mein Messgerät zeigte im Kunstmodus fast immer einen Verbrauch von mehr als 110 Watt an. Im TV-Modus war der Verbrauch bei gleichbleibendem Umgebungslicht rund 20 Watt niedriger.

Störend wirkte es zudem, wenn, etwa durch Wolken an einem sonnigen Tag, die Helligkeitssensoren des Geräts anfingen, die Hintergrundbeleuchtung des Bildes zu regeln. Gelegentlich schien das Bild dadurch regelrecht zu pumpen.

Die Sensoren sind aber durchaus wichtig, weil sie auch erkennen, ob sich jemand vor dem Fernseher befindet oder nicht. Ist niemand da, wird das Bild abgeschaltet und Strom gespart. Das kann allerdings auch passieren, wenn man weitgehend bewegungslos mit einem Buch in der Hand auf dem Sofa liegt. Umgekehrt hat der automatisch zum Putzdienst ausrückende Staubsaugroboter den Bildschirm regelmäßig aufleuchten lassen, auch wenn niemand im Haus war.

Fazit

Vorteile und Nachteile Hohe Bildqualität Externe Anschlussbox Apps für die wichtigsten Videodienste Gute Fernbedienung Kunstmodus Teuer Hoher Stromverbrauch im Kunstmodus

The Frame ist ein sehr guter Fernseher, der sich vor allem durch eine naturgetreue Bildwiedergabe auszeichnet und alle Funktionen hat, die ein modernes Smart-TV braucht. Der Kunstmodus ist eine nette Ergänzung. Statt wie ein schwarzes Loch an der Wand zu hängen, kann sich der große Apparat als Kunstwerk tarnen, wenn man nicht fernsieht. Der Stromverbrauch ist dabei allerdings zu hoch.