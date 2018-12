Schummelei Samsung wirbt mit Profi-Foto für Smartphone-Kamera

Das ist peinlich: Auf seiner malaysischen Website wirbt der Elektronikkonzern Samsung für die Kamera des Galaxy-A8-Smartphones. Eines der gezeigten Bilder soll illustrieren, wie gut man mit dem Handy Porträts schießen kann, bei denen das Gesicht scharf, der Hintergrund aber verschwommen dargestellt wird. Ein typischer Effekt, der sich gut mit Spiegelreflexkameras erzielen lässt. Jetzt kommt heraus: Die Aufnahme wurde tatsächlich mit einer solchen Kamera gemacht.

Bemerkt hat den Fauxpas die serbische Fotografin Dunja Djudjic. Sie habe sich nach einer Alternative für den Online-Fotodienst Flickr umgesehen und dabei das Portal EyEm entdeckt, schreibt Djudjic auf der Fotografen-Website "DIY Photography". EyEm wiederum arbeitet mit dem Fotoanbieter Getty Images zusammen, der einige von Djudjics Bildern in sein Programm aufnahm. Eines davon, ein Porträt von ihr selbst, fand dann auch einen Käufer, und über diesen Verkauf wurde die Fotografin per E-Mail informiert.

Wer der Kunde war, wurde ihr allerdings nicht gesagt, also versuchte die Serbin es mit einer umgekehrten Bildersuche bei Google selbst herauszufinden. Und tatsächlich fand sie das fragliche Foto - eben auf jener Webseite von Samsung in Malaysia. "Schaut euch nur an, was sie mit meinem Gesicht und meinen Haaren getan haben", klagt die Fotografin und vermutet, dass jemand ihr Foto massiv in Photoshop bearbeitet hat. Auch der Hintergrund des Bildes wurde demnach verändert.

Kein Einzelfall

Mit solchen Manipulationen ist Samsung nicht allein: Schon 2016 war Huawei dabei ertappt worden, die Kamera des Smartphones P9 mit einem Bild beworben zu haben, das mit einer Profikamera gemacht worden war. Im August 2018 fiel der Konzern erneut damit auf, mit einem Spiegelreflexfoto für eine Smartphonekamera zu werben.

Im selben Monat stolperte auch Samsung in Brasilien über ein sogenanntes Stock-Foto aus dem Katalog eines professionellen Anbieters, das auf der brasilianischen Samsung-Webseite als Beispiel für die fotografischen Qualitäten eines Samsung-Handys gezeigt wurde. Ein pikantes Detail: Wie im aktuellen Fall sollte auch damals mit dem Bild das Galaxy A8 beworben werden.

Man solle in der Sache allerdings auch Fairness walten lassen, mahnt das Tech-Magazin "TechCrunch". Denn wenn man auf der malaysischen Samsung-Webseite zum Galaxy A8 nach unten scrollt, vorbei an den technischen Details, der Werbung für andere Samsung-Produkte und einem Produktvergleich, kommt man zum Kleingedruckten. Und dort wiederum steht in Zeile zehn: "Alle Bilder wurden zu illustrativen Zwecken simuliert." Anders ausgedrückt: Keines der gezeigten Fotos muss wirklich von einem Galaxy A8 stammen.