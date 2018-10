KI-Star Sebastian Thrun "Man muss auch ein bisschen Träumen"

Zur Person Udacity Sebastian Thrun, 51, lebt mit seiner Familie in Palo Alto, Kalifornien.

SPIEGEL FUTURA: Herr Thrun, man kann Sie als Visionär bezeichnen: Sie haben schon im Studium Roboter gebaut, als Stanford-Professor autonome Fahrzeuge entwickelt, jetzt arbeiten Sie an futuristischen Flugmobilen. Wagen Sie eine Prognose, wie die Welt im Jahr 2050 aussehen wird?

Thrun: In den Achtzigerjahren konnte niemand das iPhone vorausahnen, und natürlich kann auch jetzt noch niemand sagen, was genau passieren wird. Wird die Blockchain die Finanzmärkte auf den Kopf stellen? Wird bald niemand mehr an Krebs sterben müssen? Ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass wir bisher maximal ein oder zwei Prozent der interessanten Erfindungen überhaupt gesehen haben. Das meiste, das für uns heute selbstverständlich zum Leben dazugehört, ob Penicillin, WC, Auto oder Smartphone - das ist alles erst in den vergangenen 150 Jahren erfunden worden.

SPIEGEL FUTURA: Und Sie glauben, das geht so weiter? Demnach müsste das Entwicklungstempo exponentiell zunehmen.

Thrun: Ja, ich denke, wir werden noch unzählige Neuerungen sehen, die uns heute unglaublich erscheinen. Ich glaube auch, dass Menschen noch viele tolle Sachen erfinden wollen. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die im Argen liegen und für die wir eine Lösung brauchen. Jeder sollte fragen: Was erfinden wir als Nächstes? Und dann macht es einfach! Man muss auch ein bisschen träumen.

SPIEGEL FUTURA: Ist das nicht naiv?

Thrun: Warum? Es gibt doch genug Beispiele für Dinge, die möglich wurden, obwohl man sie vorher für völlig unrealistisch hielt - das Fliegen zum Beispiel. Das konventionelle Denken über das Machbare wird immer wieder hinterfragt. Das ist auch nötig, um Neues zu erschaffen. Nur wenn man über Probleme ganz anders nachdenkt, wird man auch vollkommen unerwartete Lösungen finden.

Veranstaltung

SPIEGEL FUTURA: Europa scheint darin nicht so gut zu sein wie die Amerikaner. Warum nicht?

Thrun: Das würde ich nicht so pauschal unterschreiben. Über Jahrhunderte hinweg kamen viele große Innovationen aus Europa. Und mein Eindruck ist, dass es gerade in Europa wieder vorwärtsgeht.

SPIEGEL FUTURA: Sie verfolgen Ihre Ideen trotzdem seit mehr als 20 Jahren in den USA - warum?

Thrun: Als ich 1995 in Deutschland mit der Uni fertig war, ging man entweder in die Industrie, an die Uni oder in die Verwaltung. In den USA dagegen war es schon damals gesellschaftlich sehr angesehen, eigene Ideen zu verwirklichen, ein Start-up zu gründen. Ein Großteil der Innovationen der vergangenen Jahre kam aus solchen Kleinstfirmen, von denen einige, wie Google oder Facebook, sehr groß wurden. Nach meiner Beobachtung wird nun auch in Europa die Finanzierung solcher Start-ups sehr viel besser. Allerdings noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Freunde aus Deutschland erzählen mir immer wieder, wie schwierig es selbst für erfolgreiche Gründer ist, Wachstumskapital aufzutreiben.

SPIEGEL FUTURA: Liegt das auch an der Technikskepsis der Europäer?

Thrun: Die meisten Deutschen haben ein Smartphone und sind bereit, dafür viel Geld auszugeben. Das zeigt doch, dass sie im Alltag sehen, wie sehr Technologie ihr Leben bereichert. Aber ich verstehe sehr gut, dass Menschen Angst vor den Folgen der Digitalisierung haben, vor Arbeitsplatzverlust und Veränderungen, die oft sehr schnell kommen. Ich will das nicht herunterspielen. Doch auch da hilft der Blick in die Geschichte: Vor vielen technischen Innovationen hatten die Menschen am Anfang Angst. Vor der Elektrizität zum Beispiel - da gab es große Diskussionen, weil man sich sorgte, dass Menschen an Stromschlägen sterben würden.

SPIEGEL FUTURA: Anfangs war es ja auch gefährlich!

Thrun: Natürlich. Aber dann erwies es sich schnell als großer Fortschritt, auch nachts Licht zu haben - die Vorteile überwogen die Risiken. Ich kenne keinen Menschen, der durch Strom gestorben ist; aber viele kommen durch einen Autounfall oder eine Krebserkrankung ums Leben. Auch die Technologien der Zukunft sollten wir als Werkzeug sehen, als Mittel zum Zweck. Es geht darum, das Leben der Menschen besser zu machen, indem wir Krankheiten heilen, Unfälle verhindern und vieles mehr.

SPIEGEL FUTURA: China ist ein Beispiel dafür, dass Technologie auch für Zwecke benutzt wird, die in unseren Augen das Leben nicht verbessern, sondern sogar gefährlich sind: Überwachung und totale Kontrolle zum Beispiel.

Thrun: Jede Technologie hat gute und schlechte Seiten, es kommt darauf an, wie man sie einsetzt. Auch ich sehe nicht ein, dass russische Regierungsmitarbeiter mithilfe des Internets die Wahlen in einem anderen souveränen Land beeinflussen, das sind ohne Zweifel Schattenseiten der Digitalisierung. Aber das gilt für vieles, selbst für so etwas Banales wie ein Küchenmesser: Damit kann ich ein tolles Essen zubereiten - oder Menschen umbringen.

SPIEGEL FUTURA: Zeigt das nicht, wie wichtig Gesetze sind, die den Einsatz vonTechnik klar regeln?

Thrun: Unbedingt. Es muss eine breite gesellschaftliche Diskussion geben, einen Dialog zwischen Politik, Justiz, regierungsunabhängigen Organisationen und natürlich auch Unternehmen. Alle sollten ihre Sichtweisen einbringen, um gemeinsame Antworten zu finden: Was sind unsere gesellschaftlichen Werte? Welche Ziele wollen wir gemeinsam erreichen?

SPIEGEL FUTURA: Bei der Polarisierung von Gesellschaft und Politik, die wir aktuell erleben, prallen Technologieangst und Fortschrittsoptimismus frontal aufeinander. Wie lösen wir dieses Dilemma?

Thrun: Ich habe das Grundvertrauen, dass wir alle Technologien zu unserem Nutzen einsetzen wollen. Menschen wollen nicht unterdrückt werden, und sie wollen keine Technik, die negative Auswirkungen hat.

SPIEGEL FUTURA: Dann hätte nie eine Atombombe fallen dürfen...

Thrun: Ja, aber seit Hiroshima sind auch keine Atombomben mehr gefallen. Wir leben trotz Atomwaffen heute sicherer als je zuvor. Wir leben auch länger als je zuvor, wir sind glücklicher, wir sind wohlhabender. Im Großen und Ganzen wird die Welt immer besser, nicht zuletzt, weil wir immer neue Lösungen für Probleme entwickeln. Das wird auch so weitergehen. Ich glaube fest daran, dass wir Krebs heilen und Dinge wie das fliegende Auto erfinden werden.

SPIEGEL FUTURA: Am fliegenden Auto arbeiten Sie ja gerade - warum macht das die Welt besser?

Thrun: Streng genommen ist es gar kein Auto, denn es hat keine Räder. Das Prinzip ist, dass man wie mit einem Hubschrauber vertikal in die Luft steigt und dann ans Ziel fliegt, elektrisch, energiesparend und leise. Deutsche Firmen wie Volocopter und Lilium verfolgen ähnliche Konzepte und machen da sehr gute Arbeit.

SPIEGEL FUTURA: Warum ist es Fortschritt, wenn wir plötzlich alle in die Luft gehen?

Aus Futura 1/2018 Futura

Ideen für die Welt von morgen





Ideen für die Welt von morgen Alle Artikel

DER SPIEGEL digital

Thrun: Der Verkehr würde sich in den dreidimensionalen Raum verlagern: Am Boden gibt es ständig Kollisionsgefahr, also muss man Ampeln und Stoppschilder aufstellen, das führt zu Stau. Am Himmel kann der eine zehn Meter höher fliegen als der andere, und das Problem ist gelöst. Wenn wir uns Flugtaxis teilen, brauchen wir weniger Parkhäuser. Auch Unfälle mit Kindern, die auf der Straße spielen, müssten wir nicht mehr fürchten. Für mich sind das alles Verbesserungen.

SPIEGEL FUTURA: Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Thrun: Ich glaube fest daran, dass Bildung der zentrale Baustein für gesellschaftlichen Fortschritt ist. Wenn wir kostenlose Bildungsangebote für alle schaffen, wie ich es mit meiner Onlineuniversität Udacity versuche, können wir ein riesiges weltweites Wirtschaftswachstum erreichen. Dann würde es keine Armut mehr geben, und jeder hätte die gleiche Chance auf ein besseres Einkommen. Wir sehen ja schon jetzt, wie das Internet in Entwicklungsländern die Lebensqualität der Menschen verbessert, etwa weil sie über ihr Handy Preise vergleichen oder Mikrokredite beantragen können.

SPIEGEL FUTURA: Global betrachtet, scheinen von der Vernetzung derzeit vor allem einige wenige Unternehmen zu profitieren, die unglaublich viel Geld verdienen - auch dadurch, dass sie Daten der Nutzer sammeln und kommerzialisieren. Wie soll sich dieses Ungleichgewicht ändern?

Thrun: Technologien wie das Internet sind global. Deshalb müssen wir das regionale Denken durch globales ersetzen. Ob man Daten in Deutschland speichert oder auf Servern in England oder in den USA, die grundlegenden Dinge - Datenschutz zum Beispiel - werden nicht davon abhängen, wo die Daten liegen. Es geht nicht darum, den Menschen zu entmachten, aber ich glaube, Nationalstaaten können die Menschen nicht mehr schützen. Das muss man anders organisieren. Es muss ein neues, grenzüberschreitendes Denken geben. Europa ist da übrigens ein Vorreiter: Grenzen wurden abgebaut, man suchte nach länderübergreifenden Regelungen. In der Geschichte war Europa für ganz vieles Vorreiter, hier ist die Moderne entstanden. Warum sollte Europa diese Rolle jetzt nicht wieder übernehmen?