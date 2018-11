Sex in Videospielen Lust auf mehr

Die gerade erschlagenen Soldaten liegen noch in skurrilen Verrenkungen auf dem Boden ringsum, da startet Kassandra den nächsten Annäherungsversuch. Das Objekt ihrer Begierde: Odessa. Der Versuch, sie ins Bett zu bekommen, ist ziemlich plump - aber erfolgreich. "Was soll mich diesmal schwach machen?", fragt Odessa. "Zieh mich aus und finde es heraus", antwortet Kassandra. Gesagt, getan. Man küsst sich, Odessa lässt sich von Kassandra in ein Haus tragen - Schwarzblende.

Das vor gut einem Monat erschienene Rollenspiel "Assassin's Creed: Odyssey" bietet als erster Teil der Reihe an, dass der Spieler selbst bestimmen kann, mit wem er eine Beziehung eingehen möchte. Dabei spielt weder das Geschlecht eine Rolle, noch die Art der Beziehung. Monogamie ist hier nicht verpflichtend.

Auch Sex gehört zu "Odyssey" - irgendwie aber auch nicht. Denn wie in vielen anderen Games zuvor bleibt Sex hier nur eine Andeutung. Eine Leerstelle, um die viel diskursiver Lärm veranstaltet wird.

Zwei Pole und viel Stille

Betrachtet man Sex in Videospielen, scheint es zwei Pole zu geben, zwischen denen überraschende Stille herrscht. So gibt es einerseits explizite Sexspiele - Visual Novels etwa und Dating-Simulatoren. Diese Spiele bieten meist keinen ernsthaften Umgang mit dem Thema, sondern kurze Befriedigungen für ein intendiert männliches Publikum: Sex als Höhepunkt einer Objektifizierung der Frau durch den Spieler.

In Reihen wie "Senran Kagura" - auch wenn es sich dabei nicht um explizite Sexspiele handelt - existiert ein Modus, in dem der Spieler eine beinahe nackte Minderjährige mit virtuellen Händen anfassen soll, um ihre verschämt-betroffene Reaktion zu betrachten. Sony hat sich daher kürzlich dazu entschieden, diesen Modus in seinem Onlinestore nicht zuzulassen.

Kurzum, es handelt sich um Spiele, in denen die sexuelle Penetration ein Achievement, ein virtueller Erfolg ist. Kein komplexer, menschlicher Akt.

Abblenden oder Zwischensequenzen mit groben Andeutungen

Den anderen Pol bilden Games wie eben "Assassin's Creed: Odyssey". Games, in denen Sex eine Rolle spielt, aber oft als Akt so weit jenseits jeder Spielmechanik steht, dass er wie auf ein Spiel draufgesetzt wirkt. Als wolle man sagen: "Ja, Sex ist gut und wichtig - aber wir trauen den Spielern nicht zu, ihn wirklich in die Hand zu nehmen." Darum gibt es Abblenden oder Zwischensequenzen mit groben Andeutungen, dargestellt durch die hölzernen Animationen von nackten Körpern.

Zum Durchklicken: Wie Sex in Videospiel dargestellt wird "Assassin's Creed: Origins" Auch im Vorgänger von "Assassin's Creed: Odyssey" wurden schon sexuelle Beziehungen dargestellt. Jedoch konnte der Spieler hier nicht selbst wählen, mit wem er diese eingehen wollte. Die Geschichte sah vor, dass Bayek mit Aya im Bett landet. Doch auch hier: Schwarzblende. Und ein freigeschaltetes Achievement, das den Spieler belohnt, sobald der Sex abgehakt ist. "The Witcher 3" Als das ultimative Bild eines (zaubernden) Mannes hat Geralt in "The Witcher 3" natürlich Sex mit mehreren Frauen. Auch hier ist der Geschlechtsakt vor allem ein Ziel, das dem Spieler vorgegeben wird: Wenn du die richtigen Antworten aus Dialogboxen auswählst, dann sagen die Frauen "ja". "The Witcher 3" bietet dann auch skurrile Bilder wie zwei Nackte - Geralt und Yennefer - auf einem Pferd. Das englische Wort "awkward" trifft es ganz gut. "Wolfenstein 2: The New Colossus" Diese Szene hat im Spiel um den Nazi-Jäger Blazkowicz eher den Zweck der befreienden Komik. Während der Spieler sich darauf einstellt, die nächste Mission im Kampf gegen Nazideutschland zu starten, stolpert er in einer Zwischensequenz plötzlich über zwei kopulierende Figuren in einem U-Boot. Die Szene wirkt in "Wolfenstein" jedoch nicht deplatziert, sie passt direkt zum schroffen Ton des Spiels. "Dragon Age: Inquisition" "Dragon Age: Inquistion" ist ein Paradebeispiel für die sehr hölzerne Darstellung von Sex, ausgeführt von grob animierten Figuren. Das Spiel ist aber auch ein Zeugnis dafür, welches Unbehagen gleichgeschlechtlicher Sex bei den Spielern auslösen kann. Denn in dem Spiel gibt es die Möglichkeit, der Liebes- und Sexgeschichte zweier Männer zu folgen. Im Jahr 2014 löste dies Stürme der Entrüstung aus. Dabei war die Darstellung des Sex selbst eher amüsant - ein paar Kussgeräusche und dann der Kameraschwenk zum Fenster. "Heavy Rain" David Cage, der Mann hinter Spielen wie "Heavy Rain" oder "Detroit: Become Human", möchte sehr gerne erwachsene Spiele produzieren. Das funktioniert in Teilen auch gut, denn Cage konfrontiert den Spieler oft mit moralischen Entscheidungen und komplexen Geschichten. Doch auch Sex gehört für ihn oft zu einem erwachsenen Videospiel. In "Heavy Rain" von 2010 jedoch sieht das Ganze mehr nach Plastikpuppen aus, die sich erratisch aneinander reiben. Hier zeigte sich eindeutig: Die Technik war noch nicht so weit wie der Wille. "God of War 1-3" Eine barbusige Frau auf einem Bett, die nur darauf wartet, dass Kratos sie endlich beglückt. Bevor er es tut, kommt die Kamera der Frau sehr nahe, begafft sie, macht sie zu einem Objekt. Kommt es - nach langen, schmerzhaften Dialogen - dann zum Sex, schwenkt die Kamera weg, auf die Freundinnen der barbusigen Frau. Diese schauen neidisch drein und staunen ob der Kraft von Kratos. Diese und ähnliche Szenen gab es viele in den "God of War"-Spielen, bis die Reihe Anfang 2018 dankenswerterweise ein Reboot bekommen hat. "GTA: San Andreas" Eigentlich als Minispiel gedacht, legte die sogenannte "Hot Coffee Mod" eine Möglichkeit in "GTA: San Andreas" frei, Sex mit Frauen zu haben. Das einst von den "GTA"-Entwicklern erdachte, aber letztlich nicht offiziell in "San Andreas" verbaute Minispiel sollte eigentlich nie das Licht der Welt sehen; die Animationen beim Sex sind nur als krude zu bezeichnen. Als die Mod es 2005 doch zugänglich machte, gab es in den USA eine gewaltige Kontroverse um Sex in Videospielen. Klagen, Proteste und Mahnreden von Politikern waren die Folgen.

"Sex in Videospielen ist seltsam", sagt Melissa MacCoubrey, Narrative Director bei Ubisoft. Sie hat an "Odyssey" mitgearbeitet. Während Sex in Filmen und Serien oftmals als makellos dargestellt würde, sei er in Videospielen vor allem peinlich.

"Die Technik ist noch nicht ganz so weit, um Sex überzeugend darzustellen - so, dass Menschen dazu eine Verbindung aufbauen könnten", meint MacCoubrey. Daher sei es den Machern von "Odyssey" vor allem darum gegangen, die Beziehungsoptionen so vielfältig wie möglich zu gestalten, um der Diversität des Publikums gerecht zu werden. Der Sex verschwindet halt noch in der Schwarzblende. Es ist wohl die große Ironie, dass gerade im Videospiel kein spielerischer Umgang mit Sex möglich scheint.

In Videospielen ist Sex nicht spielerisch

Versuche, daran etwas zu ändern, gibt es allerdings, zum Beispiel von Lea Schönfelder, die vor gut zehn Jahren das Flash-Spiel "Ute" entwickelte. Damals spielte die Game Designerin selbst kaum, sie hatte einen frischen Blick auf das Thema Sex und Games. "Ich wollte das Videospiel als künstlerisches Medium nutzen", erzählt sie.

Die Idee für "Ute" sei aus ihrem Freundeskreis heraus entstanden, sagt Schönfelder: "Ich hatte eine Freundin, die mit vielen Männern geschlafen hat, obwohl sie einen Freund hatte." Daraus wurde ein kleines Spaß-Spiel, in dem es darum geht, möglichst viel Sex zu haben, ohne entdeckt zu werden.

Mittlerweile hat Schönfelder einige Spiele kreiert, in denen Sex eine Rolle spielt: Sie drehen sich um Prostituierte, um Call-Girls, um Lebensentwürfe, in denen Sex eine große Rolle spielt. "Sex in Videospielen ist oft total unbeholfen, geradezu kindisch", konstatiert sie. Es gehe selten in die Tiefe, in die Komplexität dieses Aktes. "Was fehlt, ist meist die Sinnlichkeit, die Zuneigung und die Atmosphäre."

Entwickler mit ganz unterschiedlichen Hintergründen

Das liege sicherlich auch an den Menschen, die an Videospielen arbeiten, findet Game Designerin Schönfelder. Aus ihrer Sicht braucht es Entwickler mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die sich dann in diesen Spielen ausdrücken könnten. Ebenso brauche es den Mut, ein Publikum zu entdecken, das diesen Ausdruck auch ernst nimmt.

Insgesamt wirkt es, als wüssten viele Spielestudios bislang schlicht nicht, wie sie mit Sex umgehen sollen - selbst die Studios, die Spiele entwickeln, die erwachsen und komplex sein sollen. Traut man dem Publikum nicht zu, Sex zu spielen? Traut man dem Medium nicht zu, Sex spielbar zu machen, in seiner ganzen Komplexität?

Es wird eine Zeit kommen, in der Sex nicht entweder geschmacklos oder ein Gimmick ist. Doch bis dahin werden sicher noch viele hölzerne Animationen und Schwarzblenden über den Bildschirm flimmern.