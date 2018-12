Die Bundesnetzagentur warnt in der Weihnachtszeit vor intelligentem Spielzeug wie sprechenden Puppen und vernetzten Kuscheltieren. Spielzeug, das funkfähig und für heimliche Bild- oder Tonaufnahme geeignet ist, könne zum Spionagegerät werden, erklärte Behördenchef Jochen Homann. Dritte könnten Gespräche des Kindes mithören oder es heimlich beobachten, wenn die Geräte schlecht abgesichert seien. Gegenstände, die ein Ausspähen ermöglichen, seien in Deutschland verboten.

Auch manche Kinderuhren sind laut der Netzagentur verboten: Diese Uhren verfügen über eine Sim-Karte und eine eingeschränkte Telefoniefunktion, die über eine App eingerichtet und gesteuert werden kann - und über eine Abhörfunktion, wie die Behörde warnt. Man könne sich deshalb, unbemerkt vom Träger und dessen Gesprächspartnern, per Smartphone mit den Geräten verbinden und Gespräche belauschen.

Die Behörde sieht vernetzte Alltagsgegenstände generell kritisch, die die Privatsphäre verletzen können - darunter Staubsaugerroboter mit Kamera oder sogenannte smarte Lautsprecher. Verbraucher sollten beim Kauf darauf achten, ob das Produkt eine funkfähige Kamera oder ein funkfähiges Mikrofon hat und ob Bild- oder Audiodateien kabellos an den Hersteller übertragen werden können. Grundsätzlich seien Geräte verboten, die Dritten einen unbemerkten Zugriff von außen ermöglichen würden.

Ernsthafte Warnungen

Die Netzagentur ist in den vergangenen Jahren schon öfter gegen vernetztes Spielzeug aktiv geworden. Anfang 2017 etwa ließ sie die vernetzte Kinderpuppe "My Friend Cayla" vom Markt nehmen. Man sei gegen "unerlaubte funkfähige Sendeanlagen in Kinderspielzeug" vorgegangen, hieß es. Eltern wurde damals der Rat gegeben, bereits gekaufte Exemplare der Puppe zu zerstören. Wenig später warnte die Bundesnetzagentur mit einer Ausstellung vor Billig-Gadgets.

Vor solchen Gagdets warnt die Netzagentur Diese Haar-Glättbürste hat die Bundesnetzagentur vom Markt genommen, weil bei ihr nicht nur das Glätteisen, sondern auch der Griff heiß wird. Mehr als 120 Grad Celsius haben die Prüfer gemessen. Nein, der ist nicht niedlich. In die Nase dieses Stofftiers ist eine Überwachungskamera eingebaut. Den Kontrolleuren der Bundesnetzagentur gefällt so etwas gar nicht. Auch in diesem Wecker steckt mehr als bloß eine Uhr mit Klingel dran. Genau wie bei dem Stofftier im vorherigen Bild hat auch hier der Hersteller eine Spionagekamera eingebaut. 2016 haben die Prüfer der Bundesnetzagentur den Vertrieb von insgesamt 200.000 Funkkopfhörern gesperrt, weil sie sicherheitsrelevante Funkfrequenzen nutzten. Handy-Störsender wie dieser sind in Deutschland verboten. Weil sie den Mobilfunk in ihrer Umgebung stören verhindern sie auch Anrufe beim Notarzt oder der Feuerwehr. Dieser Radiowecker wurden von der Bundesnetzagentur beschlagnahmt, weil er den Funkbetrieb der Flugsicherung stört.

Bald darauf schloss sich auch die Stiftung Warentest der Kritik an internetfähigen Spielwaren an. Drei von sieben geprüften Spielzeugen stuften die Tester als sehr kritisch und alle anderen als kritisch ein.

Drei der getesteten Spielzeuge benötigten etwa für eine Bluetooth-Verbindung weder ein Passwort noch einen Pin-Code. Jeder Smartphone-Besitzer könne sich daher mit den Spielwaren verbinden, "um das Kind abzuhören, es auszufragen oder zu bedrohen", warnten die Tester.

Es sei ratsam, die Funkverbindung abzusichern, teilte der Digitalverband Bitkom mit. Um die Verbindung zu manipulieren, müssten sich Kriminelle allerdings technisch auskennen und zugleich genau wissen, wer ein Spielzeug wo nutzt. "Hersteller müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Produkte so sicher wie möglich sind, gerade auch bei Kinderspielzeugen", betonte der Verband.