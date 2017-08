Digital-Diät im Urlaub Runterfahren, aber richtig

Lassen Sie die Kollegen zu Hause

Dass Stress durch einen Verlust der Grenzen zwischen Arbeit- und Privatleben zunimmt, trifft nicht auf alle Menschen zu. Einigen macht es Spaß, auch im Urlaub zu arbeiten und erreichbar zu sein. Manchmal ist das aber auch eine Ausrede. Der Psychiater Viktor Frankl hat lange vor dem Internet von einer "Sonntagsneurose" gesprochen - weil die Menschen in einer Gesellschaft, in der wir uns immer mehr über Arbeit und Leistung definieren, am Sonntag auf einmal mit sich selbst konfrontiert sind. Ob es die Flucht vor innerer Leere ist oder Ihnen wirklich der Spaß an der Arbeit fehlt, finden Sie schnell raus, wenn Sie sich mal einen Urlaub lang nur von den Arbeitskontakten abschotten - auch wenn Sie dafür vielleicht vorübergehend eine neue Handynummer und Mail-Adresse brauchen. Zunächst werden Sie vielleicht unruhig. Sobald Sie aber an den Punkt kommen, an dem der Druck nachlässt und Sie merken, was für ein wundervoller Mensch Sie auch ohne Arbeit sind, ist das meist eine bleibende Erkenntnis.