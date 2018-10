Der SPIEGEL und das "Zeit Magazin" haben kürzlich über die Smartphone-Nutzung von Jugendlichen geschrieben. Aus Sicht von Sascha Lobo gibt es an der Art und Weise aber einiges zu kritisieren. In seiner jüngsten Kolumne schrieb er, schon die einleitende Frage "Was macht das mit unseren Kindern?" führe in die Irre.

Lobo glaubt: Wenn überhaupt jemand "die Zumutungen der heutigen Welt bewältigen" könne, dann höchstens jene, die mit der Technik, der Vernetzung und dem daraus resultierenden ständigen Rückkanal aufwachsen. In seinem Podcast reagiert Lobo nun auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

