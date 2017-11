Laufzeit, Akkus, Standortbestimmung Smartphone-Mythen entzaubert

Mit dunklen Hintergründen längere Laufzeiten erreichen

Die Nutzung eines dunklen Hintergrundbildes oder Themes kann die Akkulaufzeit bei Smartphones verlängern. Allerdings nur, wenn es ein OLED-Display hat. Denn dessen Pixel strahlen selbst, es gibt keine klassische Hintergrundbeleuchtung wie bei LCDs. Komplett schwarze Bildpunkte verbrauchen daher keine Energie.

Im Extremfall lässt sich die Laufzeit trotz nominell gleicher Displayhelligkeit deutlich verlängern: Statt etwas über 15 Stunden in unserem normalen WLAN-Test mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund hielt das Samsung Galaxy S8 mehr als 25 Stunden durch, wenn wir weiße Schrift auf Schwarz einstellten.

Im normalen Betrieb bleibt davon längst nicht so viel übrig. Ein paar Minuten mehr Laufzeit quetscht die Wahl eines dunklen Themes und Hintergrundbilds zwar heraus. Doch viele Inhalte sind vollflächig und bunt - bei Bildern und Videos lässt sich fast nichts sparen. Nur wenige Apps und Gerätehersteller bieten überhaupt eine dunkle Oberfläche an.

Nur durch Tricksen mit den Sehhilfen konnten wir beim S8 im Browser schwarze Hintergründe erzwingen. Alltagstauglich ist das nicht, aber auch nicht tragisch: Smartphones mit OLED-Display schaffen auch mit hellen Designs Laufzeiten auf dem Niveau von LCD-Smartphones.

Abschalten von Bluetooth, WLAN und NFC spart Energie

Generell ist es sinnvoll, Funktionen abzuschalten, die man gerade nicht braucht. Eine spürbare Verlängerung der Laufzeit durch Deaktivieren von Bluetooth und NFC ergaben unsere Tests jedoch nicht. In einigen Situationen spart es aber etwas Energie, das WLAN abzuschalten.

ct

Im Standby stieg die Leistungsaufnahme bei einem Samsung Galaxy S5 mit eingeschaltetem Bluetooth gerade mal um 3 Milliwatt. Erst wenn aktiv nach Geräten gesucht wurde, schnellte der Wert auf über ein halbes Watt hoch. Doch die Suche geschieht in der Regel nicht automatisch. NFC veränderte die Grundlast überhaupt nicht. Das WLAN-Modul benötigte im Standby ohne WLAN-Verbindung gerade mal 1 Milliwatt und mit WLAN-Verbindung 18 Milliwatt mehr.

Dagegen saugen Datentransfers und die Suche nach WLANs erheblich am Akku, je nach Situation 0,9 bis 2 Watt. In unseren Laufzeittests mit einem Galaxy S8 war der Unterschied zum Flugmodus dennoch gering: Statt für 15 Stunden reichte es immer noch für 13,3 Stunden Video-Dauerschleife, wenn alle Funkmodule aktiviert waren und Apps im Hintergrund synchronisieren durften. Im Standby ging dank Androids Stromsparfunktionen gerade mal ein Drittel Prozentpunkt der Akkukapazität pro Stunde drauf. Aktuelle iPhones sind ähnlich sparsam, durch das restriktivere iOS sind aber gerade die Standby-Zeiten noch einen Tick besser.

Sind viele Apps im Hintergrund aktiv und wird ständig erfolglos nach einem WLAN gesucht, steigt der Bedarf allerdings an. Besonders unterwegs kann das Abschalten des WLAN also durchaus helfen.

Akkus halten im Kühlschrank länger

Nicht totzukriegen: Kühl gelagert halten Akkus länger. Das klingt logisch, denn fast alle chemischen Abläufe werden durch niedrige Temperaturen gebremst - so auch die Selbstentladung von Akkus.

Im Labor haben wir das mit verschiedenen Akkutypen und Ladegeräten geprüft. Mehrere baugleiche Akkus wurden geladen, anschließend ein Teil bei normaler Raumtemperatur (ca. 20°C), die übrigen im Kühlschrank bei 8°C gelagert. Im Abstand von mehreren Tagen haben wir die unbelastete und die mit 100 mA belastete Akkuspannung gemessen und verglichen.

Das Ergebnis bestätigt die grundsätzliche Aussage: Im Kühlschrank verlieren Akkus ihre Ladung weniger schnell. Der Unterschied ist aber so gering, dass man nicht von einem deutlich spürbaren Ladungsgewinn sprechen kann. Das bestätigen auch über Monate geführte Messungen mit Notebook-Akkus: Hier brachte die Kühlung einen Vorteil von weniger als einem Prozent.

Zudem soll die Lebensdauer der Akkus im Kühlschrank weniger abnehmen, doch das lässt sich nicht messen. Insgesamt ist es die Mühe nicht wert, sich von seinem Akku tyrannisieren zu lassen. Wer ihn dennoch im Kühlschrank lagern möchte, sollte ihn dazu halb entladen und vor Feuchtigkeit schützen.

Bluetooth - nur Kurzstreckenfunk

Ob Funkmaus oder Kopfhörer mit Bluetooth-Technik: Mehr als typischerweise 8 Meter Distanz zum sendenden Gerät sind nicht drin, meinen viele. Doch das stimmt nicht.

Je nach Bluetooth-Klasse arbeiten die Geräte mit 1, 10 oder - meist - 100 Milliwatt Sendeleistung (entsprechend 0, +4 oder +20 dBm). Der Bluetooth-Standard 4.0 erweiterte im Frühjahr 2010 die Reichweite auf über 100 Meter. Manche Motorrad-Interkom-Systeme schaffen mit speziellen Tricks gar über 800 Meter.

Was in der Praxis geht, haben wir gemessen: mit Samsung Galaxy S4 und iPhone 6 als "Sender" und mehreren Bluetooth-Audioempfängern, etwa von Logilink, als Gegenstelle. Im Verlagsgebäudes erreichten wir bei direkter Sichtverbindung Reichweiten zwischen 17 und über 60 Metern, je nach Positionierung des Smartphones. Durch eine Wand funkten die Devices noch 25 Meter weit, eine zweite Wand führte zu Übertragungsproblemen. Im Freien sendete das Smartphone aus knapp 4 Metern Höhe aufrecht positioniert bis über 80 Meter problemlos, aus Kopfhöhe (1,6 Meter) deutlich weniger weit. Mit "Kurzstreckenfunk" über maximal 10 Meter ist Bluetooth jedoch nicht korrekt tituliert.

Glonass, Beidou und Galileo verbessern die GPS-Standortbestimmung.

Per GPS verortet sich ein Handy nur auf ein paar Meter genau, aber wenn es noch möglichst viele andere Systeme beherrscht, sollte die Positionsbestimmung doch immer präziser werden? Ganz so einfach ist es nicht, wie wir getestet haben.

Demnach wirkt sich die Zahl der unterstützten Systeme bei der Genauigkeit der Ortsbestimmung nicht aus. Ob unsere Testgeräte nur GPS empfangen oder zusätzlich auch Glonass und Galileo: Ihre Ortsangaben schwankten gleich stark. Welche Satelliten genutzt wurden, haben wir unter anderem mit der App GPS-Test unter Android bestimmt.

Einen Unterschied gab es allerdings bei teilweise verdecktem Himmel. Dann finden die Geräte mit Glonass und Galileo schneller die zur Positionierung benötigten vier Satelliten. Und dann stieg auch die Präzision, weil moderne Smartphones nicht nur vier, sondern über ein Dutzend Satelliten nutzen können, um die Positionsgenauigkeit zu erhöhen. Und die kommen umso schneller beisammen, je mehr Systeme das Handy unterstützt. Die dicht ausgebauten GPS- und Glonass-Systeme reichen dazu allerdings im Allgemeinen, nur selten hilft einer der wenigen Galileo- oder Beidou-Satelliten.

Smartphones, Notebooks & Co. benötigen ihr Originalnetzteil.

Flächendeckend gemessen haben wir hier nicht, aber einen riesigen Fundus aus Erfahrungen: Seit Jahren betreiben wir Hunderte Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Notebooks und vieles andere an allen möglichen Netzteilen, und nie ist etwas kaputt gegangen.

DPA

Es kann aber passieren, dass ein Netzteil zu wenig Strom liefert, sodass das Gerät gar nicht oder nur eingeschränkt funktioniert oder seinen Akku nicht mit maximaler Geschwindigkeit lädt. Vor allem USB-Netzteile sind betroffen, da es unübersichtlich viele Normen gibt, wie sie mehr als die ursprünglich erlaubten 500 Milliampere liefern. Aber auch einige Notebook-Netzteile sind mit verschiedenen Stromstärken spezifiziert. Gegen zu starke Netzteile sind die Geräte hingegen im Allgemeinen abgesichert.

Ein Risiko bleibt: Defekte oder nicht den Sicherheitsbestimmungen entsprechende Netzteile können Schäden an Geräten, Nutzern und Umgebung verursachen, und auch defekte Kabel - die treten bei uns ab und zu auf - sind eine Gefahr. Der Kauf von vermeintlicher Originalware schützt hiervor allerdings nicht, denn die kann gefälscht sein und natürlich auch einfach kaputt gehen.

Moderne Smartphones sind im Standby äußerst sparsam. Funkmodule abzuschalten bringt für die Laufzeit nur wenig.

Noch mehr zum Thema IT-Mythen gibt es in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe der "c't" zu lesen. Links zum Heft finden Sie in dem Kasten "Gefunden in...", oben in diesem Artikel. Oder Sie gehen einfach zum nächsten Kiosk.