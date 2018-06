Ab in die Tasche

Wenn die Sonne richtig knallt, ist das Handy im Schatten am besten aufgehoben. Deshalb sollte man sein Mobiltelefon lieber in der Hosen-, Jacken- oder Handtasche aufbewahren (und das am besten vollständig in der Tasche) oder in einen Rucksack stecken. Selbst wenn es dort drin warm wird, wird das Gerät nicht so heiß, wie wenn es direkt der Sonne aufgesetzt ist.