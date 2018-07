Sonos Beam im Test Diese Soundbar kann Witze erzählen

Das Geschäft mit sogenannten Soundbars scheint bei Sonos gut zu laufen. Soundbars, das sind meist längliche Lautsprecherboxen, die man unter den Fernseher stellt oder hängt, um dessen Tonqualität zu verbessern. Sonos hat bereits zwei solche Geräte im Angebot, die Playbar und die Playbase.

Beide kosten jeweils knapp 800 Euro und sind so breit, dass sie nur unter Fernsehern ab etwa 55 Zoll Platz finden. Die neue Beam dagegen ist viel kleiner, kürzer, mit einem Preis von 449 Euro deutlich billiger als die beiden großen Modelle und hat trotzdem mehr Funktionen. Das klingt erstmal gut. Wie gut die Beam tatsächlich klingt und was sie sonst noch kann, musste sie im Test beweisen.

Dabei zeigte sich erst einmal der Vorteil der kompakten Bauweise. Zu meinem 49 Zoll großen Samsung-Fernseher passt sie, als wären die beiden Geräte explizit füreinander entwickelt worden: Die Beam lässt sich knapp unter den TV schieben. Die Position ist perfekt, weil der Sound regelrecht aus dem Fernseher zu kommen scheint. Das muss freilich nicht immer so sein. Bei TV-Geräten mit niedrigem Standfuß könnte die Beam den unteren Bildschirmrand verdecken - so wie andere Soundbars.

In den kleinen Löchern an der Oberseite befinden sich fünf Mikrofone zur Sprachsteuerung. Die Bedienelemente sind als Touch-Tasten ausgeführt, ein Druck auf das Mikrofonsymbol deaktiviert die Mikrofone.

Erstmals bei Sonos wird die Soundbar per HDMI (rechts im Bild) an den Fernseher angeschlossen.

Das Design ist sehr schlicht gehalten, dürfte sich in die meisten Wohnzimmer gut einfügen. Sonos bietet die Beam in Schwarz und Weiß an.

Zum Anschluss an den Fernseher hat Sonos erstmals eine HDMI-Buchse eingebaut. Hat man einen modernen TV mit einem ARC-tauglichen HDMI-Anschluss - das ist meist neben der Buchse aufgedruckt -, wird der Ton per HDMI-Kabel zum Lautsprecher übertragen. Für ältere Fernseher liegt ein Adapter bei, über den man das Audiosignal des Fernsehers an einem digitalen Tonausgang abgreifen kann.

Damit verschenkt man allerdings eine Funktion, die die Beam den anderen Sonos-Soundbars voraus hat: Die Steuerung des Fernsehers mit Sprachbefehlen. Denn, genau wie der Sonos One, verfügt die Beam zu diesem Zweck über eine Reihe von Mikrofonen. Derzeit lässt sich damit einzig Amazons Alexa nutzen, der Google Assistant soll demnächst folgen.

Viel hat man nicht zu sagen

Viel ist damit im Grundzustand allerdings nicht möglich. Man kann den TV per Sprachbefehl ein- und ausschalten sowie die Lautstärke regeln. Erst wenn man zusätzlich ein Fire TV oder einen Fire TV-Stick von Amazon anschließt, lassen sich auch Befehle nutzen wie: "Suche Filme mit Audrey Hepburn" oder "Spiele Staffel 2, Folge 3 von Stranger Things". Dieselben Funktionen sind freilich auch über die Sprachfernbedienung der Amazon-Geräte erreichbar.

Abgesehen davon kann man über die Beam-Soundbar alle Alexa-Funktionen nutzen, die auch andere Alexa-Geräte bieten. Man kann also nach dem Wetter fragen, vernetzte Geräte steuern oder die Soundbar einfach bitten: "Alexa, erzähl mir einen Witz."

Auf der Oberseite des Sonos One sind mehrere Bedienelemente für Lautstärke und Wiedergabesteuerung angebracht, die per Touch bedient werden. Auch das Mikro lässt sich hier abschalten.

Auch einige Amazon-Tablets lassen sich für Alexa nutzen, beispielsweise das Fire HD 10. In den Einstellungen des Geräts kann man festlegen, dass es auf das Aktivierungswort Alexa hört. So taugt es ebenso als Steuerungszentrale für Smart-Home-Geräte wie ein Echo.

Amazon Echo Show: In den USA gibt es dieses Modell schon länger, seit Ende November 2017 ist es auch in Deutschland erhältlich. Mit 220 Euro ist er der teuerste Echo von Amazon.

Amazon Echo Plus: Die Röhre ist fast doppelt so hoch wie der Echo und klingt auch deutlich besser. Vor allem aber enthält die Plus-Version einen Smart-Home-Hub, der manche anderen Hubs überflüssig machen kann.

Die Einrichtung der Beam-Soundbar ist über die Sonos-App schnell und einfach erledigt. Wenn man bereits andere Sonos-Lautsprecher im Haus hat, tippt man auf "Lautsprecher hinzufügen" und wenige Sekunden später ist die Beam in das System eingebunden. Bei einer kompletten Neuinstallation sind ein paar Klicks mehr nötig, länger als ein paar Minuten dauert aber auch das nicht.

Einen signifikanten Unterschied macht es allerdings, ob man die Soundbar mit einem Android-Gerät oder einem iPhone beziehungsweise iPad einrichtet. Denn nur mit den Apple-Geräten ist die von Sonos Trueplay genannte Funktion nutzbar, mit der sich die Klangcharakteristik der Lautsprecher an den jeweiligen Raum anpassen lässt.

Im Marketing läuft gerade Rage Against The Machine. Überall in den Gebäuden sind Lautsprecher verteilt, überall sind iPads wie dieses an der wand befestigt, über die sich das Musikprogramm steuern lässt. Wer morgens zuerst kommt bestimmt, was gespielt wird.

Ein besonderes Lichtspiel hat sich Sonos im Großraum seines neuen Bürogebäudes geleistet. An einer mehrere Meter hohen Plexiglaswand sind Dutzende Netzwerklautsprecher angebracht, aus denen Musik tönt. Die Farbe der Wand ändert sich in einem steten, ruhigen Rhythmus, während die Mitarbeiter an davor verstreuten Tischen arbeiten.

Das Wetter bei unserem Besuch war untypisch: In Santa Barbara scheint an rund 300 Tagen im Jahr die Sonne, was es leicht macht, neue Mitarbeiter anzulocken. Das neue Laborgebäude von Sonos, auf dessen Dach diese Aufnahme entstand, ist nur ein paar Schritte vom Strand entfernt. Im Erdgeschoss steht ein Abstellraum bereit, in dem die Angestellten ihre Surfbretter unterstellen können.

Fast schon idyllisch: Das bisherige Hauptquartier von Sonos lud die Mitarbeiter zum Arbeiten im Freien ein. Weil es zuletzt viel zu eng wurde, zog die Firma 2015 in mehrere neue Gebäude in Santa Barbara um.

Dazu geht man etwa mit seinem iPad langsam durch dem Raum, während der Lautsprecher eine Reihe von Testtönen abspielt. Die Software registriert dabei den über die Mikrofone aufgezeichneten Klang und errechnet daraus ein spezifisches Soundprofil für diesen Lautsprecher, an dieser Stelle, in diesem Raum.

Das Ergebnis deckt sich bei der Beam mit meinen Erfahrungen von anderen Sonos-Lautsprechern: Nach der Optimierung per iPad-App wird der Klang satter, trockener, klarer. Wer selbst kein iPad oder iPhone hat, sollte sich vielleicht ein solches Gerät von Freunden ausleihen, um den Sound seiner Sonos-Lautsprecher zu verbessern. Pro Lautsprecher dauert das nur ein paar Minuten und muss in der Regel nur einmal gemacht werden.

Fünf Lautsprecher und drei Mitläufer

Ob mit oder ohne Trueplay: Der Sound, den die Beam produziert, ist für eine derart kleine Box erstaunlich sauber und klar, weit entfernt vom Plastiksound mancher Billig-Soundbars. Drückende Tiefbässe darf man von einer so kleinen Kiste nicht erwarten, da helfen auch die drei passiven Radiatoren nicht, die zusätzlich zu den fünf Lautsprechern im Gehäuse stecken. Sie sorgen zwar dafür, dass die Beam sehr fett und warm klingen kann, die Grenzen der Physik können aber auch sie nicht aushebeln.

Die Hauptarbeit leisten ohnehin vier Breitbandlautsprecher, von denen zwei nach vorne und zwei seitlich abstrahlen und so eine recht breite Stereobühne aufbauen. Fürs Fernsehen ist aber der mittig angebrachte Hochtöner besonders wichtig. Er sorgt für eine sehr gute Sprachverständlichkeit.

Wer auf richtig fette Bässe nicht verzichten will, muss den Sonos-Subwoofer Sub hinzukaufen. Dann kostet das Set zwar 1248 Euro, klingt aber schon richtig groß. Mit zwei zusätzlichen Sonos One als Rückboxen wird daraus eine 5.1-Anlage, die sich nicht verstecken muss - die mit 1606 Euro allerdings ihren Preis hat.

Fazit

Verglichen mit den größeren Soundbars von Sonos ist der Klang der Beam zwar etwas dünner, deshalb aber keineswegs schlecht. Funktionell ist sie besser ausgestattet als Playbar und Playbase. Schließlich taugt sie nicht nur als TV-Lautsprecher und Mini-Stereoanlage, sondern auch noch als Smart Speaker. In der Kombination macht das die Beam nicht nur innerhalb des Sonos-Ökosystems fast schon zum Schnäppchen.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Software-Updates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.