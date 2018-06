Beam Sonos kündigt TV-Soundbar und Siri-Sprachsteuerung an

Vielleicht war die Terminwahl bloß Zufall, wahrscheinlich ist das aber nicht. Am dritten Tag von Apples Entwicklerkonferenz WWDC im kalifornischen San José lud der Lautsprecherhersteller Sonos zu einem Presse-Event ins 80 Kilometer entfernte San Francisco. Der Trick half dem Unternehmen, eine Vielzahl europäischer Journalisten anzulocken, die wegen der Apple-Konferenz sowieso im Lande waren: Für Sonos' Show allein aber hätte wohl kaum von ihnen den langen Flug nach Kalifornien auf sich genommen.

Im Zentrum der Sonos-Veranstaltung stand der Beam, eine neue Soundbar, also eigentlich ein TV-Lautsprecher, den man vor oder unter seinen Fernseher stellen oder hängen kann, um dessen Sound zu verbessern. Solche Soundbars gibt es zuhauf von allen möglichen Herstellern und auch für Sonos scheint diese Kategorie ein einträgliches Geschäft zu sein. Schließlich hat die Firma schon zwei andere Soundbars, die Playbar und die Playbase, im Angebot.

Gegenüber denen ist die neue kleiner und billiger. In Deutschland soll der Beam 449 Euro kosten, also nur fast halb so viel wie die jeweils 799 Euro teuren Modelle Playbar und Playbase. Damit ist die Stoßrichtung klar: Mit dem Beam will Sonos neue Kunden gewinnen, denen die anderen beiden Soundbars zu teuer sind. Die Einführung des Geräts zum jetzigen Zeitpunkt könnte mit dem geplanten Börsengang des Unternehmens zusammenhängen, auf den sich ein solches Massenprodukt positiv auswirken könnte.

Kleine Box, großer Bass

Klanglich muss man als Käufer ein paar Einschränkungen akzeptieren, das liegt in der Natur der Sache. Der Beam hat ein nur rund halb so großes Volumen wie die Playbase, er kann entsprechend weniger voluminöse Bässe erzeugen. In den Testräumen, in denen der Hersteller die neue Lautsprecherbox in San Francisco vorführte, war davon freilich kaum etwas zu bemerken.

DPA Sonos Beam mit grünem Play One

Obwohl das Gehäuse nur 65 x 10 x 6,9 Zentimeter groß ist, produzierte es zumindest dort teils beeindruckend tiefe und laute Bässe. Die Testräume waren allerdings offenbar speziell für diesen Zweck angefertigt und akustisch optimiert. Wie gut der Beam tatsächlich klingt, kann nur ein ausführlicher Test zeigen.

Genau wie alle Sonos-Lautsprecher wird auch der neue per App vom Smartphone aus gesteuert und bietet Zugriff auf Dutzende Streaming-Dienste wie Apple-Music, Deezer und Spotify. Er kann außerdem Webradiosender abspielen, Musik von lokalen Netzwerkfestplatten wiedergeben und eben die Sound des Fernsehers verstärken.

Sprachsteuerung per Alexa und Siri

Über mehrere eingebaute Mikrofone ist zudem eine Sprachsteuerung über Amazons Alexa möglich. Das geht soweit, dass man mit dem Satz "Alexa, schalte den Fernseher ein" seinen TV starten kann. Neu am Beam ist, dass er auch über Apples Siri steuerbar ist. Sonos verspricht diese Möglichkeit schon lange, hat sie nun aber nur über einen Umweg realisiert.

Denn anders als Alexa kann man Siri nicht direkt am Lautsprecher aufrufen, sondern muss sie über eine Apple-Gerät, etwa ein iPhone, ansprechen: "Hey Siri, spiel im Wohnzimmer OK Computer von Radiohead." Das scheint nur maßvoll intuitiv zu sein, ist aber zumindest eine Option, Sonos-Lautsprecher per Sprache zu steuern, ohne Alexa zu verwenden. Eine Einbindung des Google Assistant hat Sonos für die Zukunft ebenfalls versprochen, jedoch ohne konkrete Daten zu nennen.

Konkret wurde Sonos-CEO Patrick Spence hingegen, als er ankündigte, dass der Beam mit der vor einer Woche von Apple eingeführten Technologie AirPlay 2 zusammenarbeiten werden. Das bedeutet, dass man Musik vom iPad oder iPhone direkt auf einem oder mehreren Sonos-Lautsprechern wiedergeben kann.

Per Software-Update soll diese Fähigkeit immerhin auch bei einigen bereits verfügbaren Sonos-Lautsprechern nachgerüstet werden: beim Sonos One, dem Play:5 der zweiten Generation und der Playbase. Sowohl das dafür nötige Software-Update als auch der Beam sollen ab dem 17. Juli ausgeliefert werden.