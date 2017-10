Lange hat das gedauert. Schon als ich vor zweieinhalb Jahren das Sonos-Hauptquartier im kalifornischen Santa Barbara besucht hatte, ging es in den Gesprächen mit John MacFarlane um Sprachsteuerung. Der Sonos-Mitgründer war damals schlau genug, keinen festen Zeitplan dafür zu nennen. Man werde die Funktion eben liefern, wenn sie fertig ist. Jetzt ist es mit dem neuen Sonos One endlich soweit.

Sonos ist damit zum ersten Mal Nachzügler. Immerhin hat das Unternehmen das Konzept per WLAN vernetzter Lautsprecher jahrelang quasi im Alleingang entwickelt und ist damit bisher sehr erfolgreich. Zwar bieten mittlerweile viele Firmen ähnliche Lautsprecher an. Die Benutzung ist einfach und funktioniert für viele Musikdienste: Diese Kombination hat bisher keine Firma so gut hinbekommen wie Sonos.

Doch der Druck der Konkurrenz auf Sonos steigt: Amazon erweiterte das Konzept der WLAN-Lautsprecher im Amazon Echo mit der Anbindung an seine künstliche Intelligenz (KI) Alexa - und ist damit sehr erfolgreich. Google legte mit dem Google Home ein ähnliches Produkt nach, das auf Googles KI aufsetzt. Und schon bald wird Apple seinen HomePod auf den Markt bringen, der guten Klang und Apples Siri vereinen soll.

Hausbesuch bei Sonos Das erste Büro: Hinter dem vergitterten Fenster im ersten Stock dieses Gebäudes gründeten Craig Shelburne, Tom Cullen, Trung Mai und John MacFarlane 2002 die Firma Sonos. Direkt darunter befindet sich im Erdgeschoss ein mexikanisches Restaurant, in dem es jeden Tag ab dem späten Nachmittag laut wird. Bevor er mit Sonos begann Lautsprecher zu entwickeln, die Musik per WLAN empfangen, war Firmenchef John MacFarlane schon mit seiner ersten Firma erfolgreich. Sein auf E-Mail-Software spezialisiertes Unternehmen Software.com wurde für 6,8-Milliarden-Dollar von Phone.com übernommen. Fast schon idyllisch: Das bisherige Hauptquartier von Sonos lud die Mitarbeiter zum Arbeiten im Freien ein. Weil es zuletzt viel zu eng wurde, zog die Firma 2015 in mehrere neue Gebäude in Santa Barbara um. Viel Platz bot der ehemalige Firmenparkplatz nicht. Umso wichtiger war es offenbar klarzustellen, dass hier wirklich nur Sonos-Mitarbeiter parken durften. Vor dem neuen Hauptquartier findet man mehrere solcher Schilder. Sie reservieren Parkplätze für Job-Bewerber, die hier offensichtlich regelmäßig vorstellig werden. Bloß kein Stress: Während im nahen Los Angeles nichts ohne Auto geht und Staus zum Alltag gehören, geht es im Küstenstädtchen Santa Barbara sehr geruhsam zu. Das Foto zeigt die morgendliche Rushhour auf einer der Hauptverkehrsadern der 90.000-Einwohner-Stadt. Das Wetter bei unserem Besuch war untypisch: In Santa Barbara scheint an rund 300 Tagen im Jahr die Sonne, was es leicht macht, neue Mitarbeiter anzulocken. Das neue Laborgebäude von Sonos, auf dessen Dach diese Aufnahme entstand, ist nur ein paar Schritte vom Strand entfernt. Im Erdgeschoss steht ein Abstellraum bereit, in dem die Angestellten ihre Surfbretter unterstellen können. Ein besonderes Lichtspiel hat sich Sonos im Großraum seines neuen Bürogebäudes geleistet. An einer mehrere Meter hohen Plexiglaswand sind Dutzende Netzwerklautsprecher angebracht, aus denen Musik tönt. Die Farbe der Wand ändert sich in einem steten, ruhigen Rhythmus, während die Mitarbeiter an davor verstreuten Tischen arbeiten. Im Marketing läuft gerade Rage Against The Machine. Überall in den Gebäuden sind Lautsprecher verteilt, überall sind iPads wie dieses an der wand befestigt, über die sich das Musikprogramm steuern lässt. Wer morgens zuerst kommt bestimmt, was gespielt wird. Konferieren, sinnieren, hören: In den Gebäuden des Unternehmens stößt man immer wieder auf solche kleinen Konferenzräume. Jeder ist individuell gestaltet, nur eines haben sie gemeinsam: Sonos-Lautsprecher, die stets zur Einrichtung gehören. Mobil ohne Sprit: Mitarbeiter, die zwischen den verschiedenen Sonos-Gebäuden pendeln müssen, können einen Elektroscooter oder eines der Firmenfahrräder ausleihen. Reserviert werden die Drahtesel per App.

Höchste Zeit also für Sonos, seinen Nutzern auch Sprachsteuerung und den Zugang zu einem KI-System anzubieten. Der Sonos One soll genau das liefern. Allerdings ohne eine eigene KI. Stattdessen wollen die Kalifornier ihre Lautsprecher an die Systeme der anderen anbinden. Den Anfang macht Amazons Alexa, 2018 soll zuerst der Google Assistant folgen, später auch eine Sprachsteuerung von Apple-Geraten aus möglich werden.

Der Sonos One sieht aus wie eine Sonos Play 1, nur dass auf seinem Deckel ein paar Touch-Tasten angebracht sind. Der Sound, den das kleine Ding produziert, ist beachtlich klar und bassstark, vor allem, wenn man die TruePlay-Funktion nutzt. Die passt das Klangbild an die jeweilige Umgebung an. So klingt der Lautsprecher beispielsweise auch dann noch gut, wenn er hinter einem Vorhang auf einer Fensterbank steht.

Nur zwei Musikdienste

Um die Amazon-Sprachsteuerung nutzen zu können, braucht man einen Amazon-Account und die Alexa-App, in der man einen sogenannten Skill, sozusagen eine Erweiterung, aktivieren muss. So kann das Sonos-System mit Alexa verbunden werden.

Der Sonos One im Test Sonos One: Auf der Oberseite befindet sich ein paar Touch-Tasten zur Musiksteuerung. Die Mikrofontaste dient dazu, das Mikro abzuschalten. Ihre Status-LED ist fest mit dem Mikrofon verdrahtet. Nur wenn sie leuchtet, hört der Lautsprecher zu. Ansonsten sieht der One genau so aus wie der Play. Und er kostet genau so viel: 229 Euro. Das Stromkabel verschwindet dezent im Gehäuseboden, über dem Anschluss für Kabelnetzwerke ist die Einschalttaste angebracht. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Sonos-App starten, Lautsprecher einschalten, einen Augenblick warten, fertig. Die zum Test benutzte Beta-Software von Sonos ließ mich dem System einen Spotify-Account hinzufügen. Per Sprache steuern ließ der sich freilich nicht. Diese Funktion soll später folgen. Einer der großen Vorteile des Sonos-Systems: Es unterstützt viele Musikdienste. Leider lassen sich bisher nur zwei davon per Sprache steuern. Lokal gespeicherte Musik abspielen zu können, scheint derzeit nicht geplant zu sein. Die Sonos-App wurde vor der Einführung des One komplett überarbeitet. Langjährige Nutzer werden etwas Zeit brauchen, um sich an die neue Logik zu gewöhnen. Viel an der neuen App erinnert an Apples Musik-App. Genau wie dort schwelgt aus die Sonos-Software jetzt in üppig verteiltem Weißraum und großen Cover-Grafiken.

Künftig soll sich mit dem Sonos One dann all das machen lassen, was auch Amazons Echo kann - nur mit besser Sound bei der Musikwiedergabe. Die Betaversion, mit der ich das System testen konnte, hat allerdings noch viele Fehlstellen und bietet reichlich Raum für Verbesserungen. Zum Beispiel lassen sich bisher nur zwei Musikdienste mit der Sonos-Sprachsteuerung nutzen: Amazon Music und TuneIn Radio. Spotify soll demnächst folgen, auf eine lokale Musiksammlung, beispielsweise auf einer Netzwerkfestplatte (NAS) kann das System nicht zugreifen.

Da geht noch was

Zudem wird noch kein Abgleich bereits vorhandener Einstellungen vorgenommen. Bei meinem Echo ot habe ich das Aktivierungswort von "Alexa" auf "Computer" geändert, den One muss ich aber weiterhin mit "Alexa" ansprechen. Auch kann der One derzeit noch keine Nachrichten wiedergeben. Frage ich ihn nach meiner "täglichen Zusammenfassung", dich ich mir von Alexa zusammenstellen lasse, antwortet er zwar brav: "Hier kommt deine tägliche Zusammenfassung", schweigt dann aber.

Auch sonst läuft mit der Betaversion längst nicht alles rund. Der Versuch, ein Album beim Amazon Music zu hören, das ich nicht besitze, führt erwartungsgemäß zu dem Angebot, Beispiele aus diesem Album zu hören. Die werden von Alexa auch brav angekündigt, dann aber nicht abgespielt. Auch die Steuerung anderer Sonos-Lautsprecher oder Smart-Home-Geräte läuft noch nicht reibungslos. Viel zu oft musste ich während des Tests Ansagen hören wie "Tut mir leid, das verstehe ich nicht" oder "Das unterstützt das ausgewählte Gerät leider nicht."

Fazit

Vorteile und Nachteile Guter Sound Hochwertiges Design Einfache Bedienung Viele Musikdienste nutzbar Relativ teuer Sprachsteuerung wirkt unfertig

Manche Fehler, über die ich beim Test gestolpert bin, mögen darauf zurückzuführen sein, dass ich Vorabsoftware benutzen musste. Ich bezweifle allerdings, dass die paar Tage bis zur Markteinführung am 24. Oktober ausreichen, um dieses Bugs zu beheben. Leicht wird es für Sonos nicht, damit gegen die Konkurrenz anzutreten. Umso mehr, wenn demnächst Apples HomePod in den USA eingeführt wird.

Wenn man sowieso schon Sonos-Nutzer ist, spricht trotzdem wenig dagegen, einen Sonos One zu kaufen. Mit 229 Euro ist er genau so teuer wie der Play 1 ohne Sprachsteuerung, kann mit Software-Updates aber mit der Zeit besser werden. Wer schon ein Sonos-System hat, und nur eine Sprachsteuerung bekommen möchte ohne weiteren Lautsprecher ist mit einem Echo Dot 2 von Amazon möglicherweise besser bedient. Der beherrscht hat schon jetzt alle Alexa-Funktionen.