Soundbar Playbase im Test Sonos macht das Heimkino platt

Wäre das Leben als Hardware-Tester doch immer so einfach. Um die neue Soundbar von Sonos an den Fernseher anzuschließen, musste ich die Aufbauanleitung nicht mal auspacken. Ich hatte die 72 Zentimeter breite und knapp sechs Zentimeter hohe Lautsprecherbox einfach unter den TV geschoben, das Stromkabel eingesteckt und das optische Audiokabel in den entsprechenden Anschluss des Fernsehers gedrückt, dann konnte es losgehen - mit dem zweiten Schritt der Konfiguration.

Denn die Playbase, so heißt das neue Gadget von Sonos, ist nicht einfach nur eine Soundbar, also ein Zusatzlautsprecher für den Fernseher. Eher könnte man die Playbase als integriertes, vernetztes Soundsystem beschreiben. Zum einen kann sie den Ton des Fernsehers in Dolby Digital wiedergeben, zum anderen Musik in Stereo abspielen.

Das Heimkino-Kästchen Eigentlich soll der Fernseher auf der Playbase stehen. Zumindest stellt sich Sonos das so vor. Bei dem zum Test benutzten TV-Gerät geht das freilich nicht, dafür ist es zu breitbeinig aufgestellt. Zu anderen Fernsehern passt das Design besser. Die Playbase ist ganz schön flach: sechs Zentimeter. Und sie ist auch nicht sehr breit, 72 Zentimeter. Trotzdem nimmt sie reichlich Raum in Anspruch, weil sie 38 Zentimeter tief ist. Zum Anschluss an den Fernseher steht nur ein optischer Digitaleingang zur Verfügung, was schade ist. Ein HDMI-Eingang würde den Datenaustausch mit manchem modernen Fernseher vereinfachen. Die Einschalttaste an der Seite braucht man nur einmal: dann, wenn die Playbase mit dem Netzwerk verbunden werden soll. Zur Steuerung ist an der Oberseite vorn ein Touch-Feld in das Gehäuse integriert. Die Lautstärke wird hier durch ein einfaches Fingerwischen geregelt, wozu man allerdings aufstehen müsste. Bequemer geht's per Fernbedienung oder App. Sogar das Firmenlogo ist perforiert, um den Sound durchzulassen. Die Lochung der Frontblende vor den Lautsprechern hat an den Seiten einen anderen Radius als an der Front. Auch das soll klangliche Gründe haben. Die Einrichtung der Playbase per App ist schnell und ohne Vorkenntnisse erledigt. Die Erkennung der TV-Fernbedienung klappt nur, wenn diese Infrarotsignale sendet. Manche Samsung-TVs nutzen aber Funksignale zur Fernsteuerung. Trotzdem lassen sich auch solche Geräte nutzen. Wie das geht erklärt Sonos auf seinen Support-Seiten.

Letzteres macht sie genau wie etwa die Play:5 und alle anderen Lautsprecher von Sonos, aber nicht auf herkömmliche Weise, sondern über das Heimnetzwerk und das Internet. Man kann also sowohl Musik vom iPhone oder seiner Netzwerkfestplatte darüber hören als auch Dienste wie Spotify und Apple Musik nutzen. In der Box steckt also Netzwerktechnik.

Den meisten Raum nehmen aber die zehn Lautsprecher und deren zehn Digitalverstärker in Anspruch. Neun der Lautsprecher sind ähnlich angeordnet wie in der seit Jahren bekannten Sonos-Playbar: Sechs bedienen die mittleren Frequenzen, drei die oberen. Neu und nur wegen des größeren Gehäuses möglich, ist der Basslautsprecher, der für mehr Fülle im Klangbild und kräftige Bässe sorgt.

Das merkt man vor allem bei modernen Aufnahmen wie Beyoncés "Daddy Lessons". Wenn dort bei Sekunde 53 der Bass einsetzt, drückt er angesichts des schmalen Gehäuses erstaunlich kräftig. Gleichzeitig klappt Stereoauflösung trotz des recht schmalen Gehäuses gut, sodass die Mitglieder der Band klar ortbar auf einer virtuellen Bühne zusammengestellt werden.

Bei der alten Analogaufnahme "I don't care anymore" von Phil Collins klappt das nicht so überzeugend. Das Stereobild wirkt etwas zu eng, die Bassdrum nicht wuchtig genug. Beim Song "I cannot believe it's true" vom selben Album ist davon nichts mehr zu spüren: Die Percussion-Instrumente werden deutlich nach rechts gerückt.

Die Klarheit der Wiedergabe - ohne dröhnende Resonanzen oder Geklapper - sorgt dafür, dass auch feine Details der Aufnahmen hörbar werden, die manch anderer Lautsprecher verschluckt. Der Basslautsprecher kommt zwar nicht ganz so tief runter wie meine Hifi-Boxen, produziert aber ein kräftiges, trockenes Tieftonfundament.

Hausbesuch bei Sonos Das erste Büro: Hinter dem vergitterten Fenster im ersten Stock dieses Gebäudes gründeten Craig Shelburne, Tom Cullen, Trung Mai und John MacFarlane 2002 die Firma Sonos. Direkt darunter befindet sich im Erdgeschoss ein mexikanisches Restaurant, in dem es jeden Tag ab dem späten Nachmittag laut wird. Bevor er mit Sonos begann Lautsprecher zu entwickeln, die Musik per WLAN empfangen, war Firmenchef John MacFarlane schon mit seiner ersten Firma erfolgreich. Sein auf E-Mail-Software spezialisiertes Unternehmen Software.com wurde für 6,8-Milliarden-Dollar von Phone.com übernommen. Fast schon idyllisch: Das bisherige Hauptquartier von Sonos lud die Mitarbeiter zum Arbeiten im Freien ein. Weil es zuletzt viel zu eng wurde, zog die Firma 2015 in mehrere neue Gebäude in Santa Barbara um. Viel Platz bot der ehemalige Firmenparkplatz nicht. Umso wichtiger war es offenbar klarzustellen, dass hier wirklich nur Sonos-Mitarbeiter parken durften. Vor dem neuen Hauptquartier findet man mehrere solcher Schilder. Sie reservieren Parkplätze für Job-Bewerber, die hier offensichtlich regelmäßig vorstellig werden. Bloß kein Stress: Während im nahen Los Angeles nichts ohne Auto geht und Staus zum Alltag gehören, geht es im Küstenstädtchen Santa Barbara sehr geruhsam zu. Das Foto zeigt die morgendliche Rushhour auf einer der Hauptverkehrsadern der 90.000-Einwohner-Stadt. Das Wetter bei unserem Besuch war untypisch: In Santa Barbara scheint an rund 300 Tagen im Jahr die Sonne, was es leicht macht, neue Mitarbeiter anzulocken. Das neue Laborgebäude von Sonos, auf dessen Dach diese Aufnahme entstand, ist nur ein paar Schritte vom Strand entfernt. Im Erdgeschoss steht ein Abstellraum bereit, in dem die Angestellten ihre Surfbretter unterstellen können. Ein besonderes Lichtspiel hat sich Sonos im Großraum seines neuen Bürogebäudes geleistet. An einer mehrere Meter hohen Plexiglaswand sind Dutzende Netzwerklautsprecher angebracht, aus denen Musik tönt. Die Farbe der Wand ändert sich in einem steten, ruhigen Rhythmus, während die Mitarbeiter an davor verstreuten Tischen arbeiten. Im Marketing läuft gerade Rage Against The Machine. Überall in den Gebäuden sind Lautsprecher verteilt, überall sind iPads wie dieses an der wand befestigt, über die sich das Musikprogramm steuern lässt. Wer morgens zuerst kommt bestimmt, was gespielt wird. Konferieren, sinnieren, hören: In den Gebäuden des Unternehmens stößt man immer wieder auf solche kleinen Konferenzräume. Jeder ist individuell gestaltet, nur eines haben sie gemeinsam: Sonos-Lautsprecher, die stets zur Einrichtung gehören. Mobil ohne Sprit: Mitarbeiter, die zwischen den verschiedenen Sonos-Gebäuden pendeln müssen, können einen Elektroscooter oder eines der Firmenfahrräder ausleihen. Reserviert werden die Drahtesel per App.

Bei Filmen ist es ähnlich. In "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" beispielsweise bekommt die Stimme des Drachen Smaug deutlich mehr Tiefgang als mit der zum Vergleich angeschlossenen Playbar.

Auch Soundeffekte bringen die Lautsprecher knackig zu Gehör, und sie schaffen es auch, ein recht gutes Raumgefühl zu erzeugen. Eine richtige Surroundanlage klingt immer noch besser, man kommt dem Surround-Erlebnis aber doch recht nah. Stellt man der Playbase einen Sonos-Subwoofer und zwei Play:1-Lautsprecher zur Seite, ist der Effekt ähnlich überzeugend, wie ich ihn bei der Playbar erlebt habe. Und genauso teuer.

Dass Sonos neben der Playbar überhaupt eine zweite Soundbar ins Programm aufgenommen hat, dürfte zwei Gründe haben: Zum einen ermöglicht das größere Gehäuse der Playbase auch ohne zusätzlichen Subwoofer einen fetten Sound. Das kommt all jenen entgegen, die sich ihr Wohnzimmer nicht mit Lautsprechern vollstellen wollen oder die schlicht die Kosten scheuen. Ein Sonos-Subwoofer kostet immerhin 799 Euro extra.

Zum anderen ist die Playbase so gebaut, dass man seinen Fernseher darauf stellen kann. Laut Sonos kommt das dem Wunsch der Mehrheit entgegen, die ihre TV-Geräte auf Möbelstücke stellt und nicht an die Wand hängt. Die Playbar hingegen muss man entweder vor den Fernseher stellen oder unter einem an der Wand hängenden TV an die Wand schrauben.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr guter Klang Einfache Einrichtung und Bedienung Umfangreiche Streaming-Funktionen Hochwertige Verarbeitung TV-Anschluss nur über optisches Kabel möglich Hoher Preis

Mit der Playbase kann man Stereoanlage und Surroundsystem zugleich ersetzen. Sie erreicht verzerrungsfrei partytaugliche Lautstärken und provoziert bei Actionfilmen fast zwangsläufig Ärger mit den Nachbarn. Wer es sich mit denen nicht verscherzen will, sollte zumindest abends den etwas ruhigeren Nachtsound-Modus aktivieren.

Mit 799 Euro ist die Playbase allerdings kein Schnäppchen. Wer schon andere Sonos-Lautsprecher im Haus hat, wird eher bereit sein, diesen Preis zu zahlen, als jemand, der einfach nur besseren Sound für seinen Fernseher haben will.