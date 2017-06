Spectacles Die Snapchat-Videobrille kommt nach Deutschland

Die Kamera-Sonnenbrille Spectacles ist nun auch in Deutschland angekommen. Snap, die Firma hinter der vor allem bei jungen Menschen populären Chat-App Snapchat, will das Gadget genauso wie im Heimatmarkt USA auch hier auf zweierlei Weise verkaufen.

Zum einen kann man die Brille in einem einzig dafür eingerichteten Onlineshop bestellen, zum anderen bekommt man es aus knallgelben Automaten, den sogenannten Snapbots.

Letztere werden stets nur für kurze Zeit an verschiedenen Orten aufgestellt. Auf der deutschen Snapchat-Seite zeigt eine Karte, wo in Europa derzeit Snapbots zu finden sind. Am Freitagmorgen war dort nur ein Snapbot zu sehen, der in Deutschland stationiert ist: in Berlin.

Das sind die Spectacles Die Spectacles von Snap Inc. haben ein auffälliges Design mit einem markanten Rahmen. Auf der einen Seite sitzt ein LED-Kranz, auf der anderen ist die Kamera eingelassen. Sie filmt mit einem 115-Grad-Weitwinkel. US-Kunden können die Spectacles in dieser Plastikhülle, die an die Verpackung von Tennisbällen erinnert, aus gelben Automaten ziehen. Aber nur, wenn sie lange vor den temporären Spectacles-Verkaufsstationen anstehen, denn die Stückzahl der Brillen ist vorläufig limitiert. In Deutschland sind die Spectacles noch nicht auf dem Markt. Das Hartschalen-Brillenetui in der Form eines Prismas kommt in der Unternehmensfarbe gelb daher. Das Gadget ist offensichtlich für eine junge Zielgruppe designt, die es poppig liebt. Der LED-Ring im Brillenrahmen signalisiert der Umgebung, wenn der Spectacles-Besitzer ein Video macht. So will man offenbar Bedenken zerstreuen, die Brille könnte dazu benutzt werden, Menschen auszuspionieren. Der LED-Ring dient auch dazu, den Ladestand der Brille mitzuteilen. Er leuchtet auf, wenn man auf eine Seite der Brille tippt. Das Etui dient nicht nur zum Schutz der Sonnenbrille. Es ist gleichzeitig die Ladestation. Mit Magneten wird die Brille fest auf den metallischen Kontakten angedockt. Der Akku des Etuis soll für etwa vier bis fünf Aufladungen reichen. Ist der Akku des Etuis leergesaugt, brauchen die Spectacles Strom. Dafür ist ein Kabel beigelegt, das man per USB zum Beispiel an sein Laptop oder seinen PC anschließen kann. Das andere Ende des bunten Ladekabels steckt man in das Etui. Vergleichbar zur Ausstattung der Brille ist auch das Etui mit einem LED-Ring versehen. Er blinkt, wenn die Spectacles aufgeladen werden und gibt den Ladestand des Etuis wieder. Und so sehen die Spectacles aus, wenn man sie auf der Nase hat. Dass es ausgerechnet eine Sonnenbrille geworden ist, können Nutzer als Wink mit dem Zaunpfahl verstehen: Bei schlechten Lichtverhältnissen leidet die Videoqualität deutlich. Also besser das Sonnenlicht suchen. Die Videos startet man, indem man auf einen kleinen Knopf oben im Brillenrahmen drückt. Der LED-Kranz fängt dann an, zu leuchten. Als Träger sieht man davon nahezu nichts - gerade am Anfang ein ungewohntes Gefühl, da man nicht weiß, ob man tatsächlich schon filmt. Dafür ist Snapchats App besonders beliebt: Viele Nutzer probieren regelmäßig die ständig wechselnden Gesichtsfilter aus. Die Spectacles verbinden sich per Bluetooth mit dem Smartphone und laden Videos automatisch in den Memories genannten Bereich des Snapchat-Kanal des Besitzers, wenn die App geöffnet wird. Dazu muss man die App vorab einmalig in der App mit der Brille verbinden. Das funktioniert über den Snapcode im eigenen Profil und dauerte beim Ausprobieren etwa 20 Sekunden.

Die "Spectacles"-Brille nimmt auf Knopfdruck bis zu zehn Sekunden lange Videos auf, die dann bei Snapchat hochgeladen werden können. Der Preis beträgt 149,99 Euro. Beim Online-Kauf kommen noch zehn Euro Versandkosten hinzu. Bei einer Testbestellung wurde am Freitagmorgen eine Lieferung Anfang Juni in Aussicht gestellt.

In den USA sind die Kamera-Brillen seit dem Herbst für 129,99 Dollar auf dem Markt. Zusätzlich zu den wandernden Snapbot-Automaten gibt es dort auch drei dauerhaft eingerichtete Pop-up-Stores in Kalifornien.

So funktioniert Snapchat Die Snapchat-App gibt es für Android- und iOS-Geräte. Wer sie sich installiert und sich angemeldet hat, sollte als Erstes ein paar Freunde finden. Das passiert über den Punkt „Freunde adden" auf der eigenen Profilseite. Die Suche ist weniger komfortabel als bei Facebook, aber mittlerweile einfacher als früher. Wer die vollständigen Nutzernamen der Freunde kennt, kann sie darüber direkt hinzufügen. Jeder Nutzer hat außerdem einen eigenen Snapcode auf seiner Profilseite, einen QR-Code, der dem Profil zugeordnet ist. Einfach bei Freunden abfotografieren und sie so hinzufügen. Außerdem gibt es eine Adressbuch-Suche, Vorschläge der App und die Funktion, bei aktivierter Standort-Ortung Snapchatter in der Umgebung zu suchen. Über „Teile meinen Benutzernamen“ kann man auch seinen Twitter-Followern den eigenen Snapchat-Namen mitteilen. Eine Freundesliste gibt einem einen Überblick über das eigene Snapchat-Netzwerk. Auch diese Liste steuert man über die Profilseite an. Das Firmenlogo, der Geist, prangt auch groß auf der Profilseite. In seine Silhouette kommt das Profilbild oder das Profil-GIF. Dazu einfach auf den Geist klicken. Es öffnet sich dann automatisch der Selfie-Modus. Auf die Plätze, fertig, los! Die App schießt eine Serie von fünf Bildern und fügt sie aneinander. Wem der erste Versuch nicht gelingt, der kann oben links klicken und so das Ergebnis löschen - und es noch mal probieren. Das Bild zeigt den Standard-Bildschirm von Snapchat. In der oberen Leiste links kann man den Blitz ein- und ausschalten, rechts bestimmen, ob die Front- oder Rückkamera benutzt werden soll. Zwischen den Kameras kann man auch durch Doppeltipp auf den Bildschirm umschalten. Der Snapchat-Geist bringt einen zurück zur Profilseite. Nach unten Wischen bewirkt das Gleiche. Auf den Auslöser unten Tippen bedeutet Fotografieren, längeres Halten des Knopfs nimmt ein Video auf. Sobald man ihn loslässt, endet das Video - oder, wenn die maximale Videodauer von 10 Sekunden erreicht ist. Das Symbol rechts unten bringt einen auf eine neue Menü-Seite, die Snapchat-Storys. Ein Klick auf die Zahl links auf die Übersichtsseite für die eigenen Direktnachrichten (siehe folgende Screenshots). Beides erreicht man auch mit Wischen nach rechts oder links. Wer einen Snap verschicken will, muss auf den animierten Pfeil rechts unten klicken und Freunde anwählen. Dann muss man noch die Haltbarkeit des eigenen Snaps festlegen, mit einem Klick auf die Uhr links unten im Bildschirm. Bei zehn Sekunden ist aber Schluss. Die Chat-Funktion ist im März 2016 von Snapchat generalüberholt worden. In der horizontalen Leiste über der Tastatur finden sich nun viel mehr Funktionen als früher für die Elemente Audio, Video und Text. Nutzer können auf ihre Bilder zugreifen (ganz links) und sie mit allen Snapchat-Funktionen bearbeiten, bevor sie verschickt werden. Außerdem sind Audio- und Videotelefonate möglich, ganz so, wie man es von WhatsApp oder iOS Facetime kennt. Man kann seine Freunde auch anrufen, wenn diese nicht in der App aktiv sind. Sie bekommen dann im Sperrbildschirm eine entsprechende Mitteilung eingeblendet. Es lassen sich im Chat auch zehnsekündige Sprachnotizen und Videos mit oder ohne Ton aufnehmen. Hierzu klickt man auf das Telefon oder die stilisierte Kamera in der Leiste. Ein Tippen auf den Kreis zwischen diesen Symbolen bringt einen zurück zum Standard-Fotomodus. Die Videos oder Audionachrichten werden in einem kreisförmigen Design angezeigt und nach dem Versenden in Dauerschleife abgespielt. Außerdem hat man nun Zugriff auf über 200 Sticker, ähnlich wie es Facebook-Nutzer aus dem dortigen Messenger kennen. Wer Fotos und kurze Videos zu einer chronologischen, mehrteiligen Geschichte zusammenbauen will, macht seine Aufnahme und wählt dann in der unteren Leiste das Symbol mit dem Pluszeichen an. In Geschichten funktionieren alle Bearbeitungsmodi genauso wie bei Einzelaufnahmen. Wer seine Snaps als Geschichte postet, erreicht aber, dass die eigenen Inhalte 24 Stunden lang angeschaut werden können. Sie tauchen dann im Menüpunkt „Geschichten“ auf und können beliebig oft angesehen werden. Wer die eigenen Geschichten sehen kann, kann man in den Einstellungen bestimmen. Wer vom Geschichten-Tab noch mal horizontal zur Seite wischt, gelangt zu Snapchats Discover-Seite. Auf dieser Seite finden sich speziell für Snapchat produzierte Inhalte von Medienpartnern der App. Der Nachrichtensender CNN ist genauso dabei wie "BuzzFeed", das "People"-Magazin, "National Geographic" und "Vice". Die Seite ist im Juni 2016 neu designt worden. Ebenfalls neu seit Juni: Der "Storys"-Tab sieht nun anders aus und zeigt über den Updates von Freunden Geschichten von Medienpartnern mit hochformatigen Fotos an. Weitere wichtige Neuerung: Nutzer können nun auch einzelne Snapchat-Medienpartner abonnieren und bekommen ihre Geschichten jetzt auch an mehr Stellen in der App angezeigt. Für die Medien ist das attraktiv, denn Snapchat könnte ihnen so zu mehr Views verhelfen. Entsprechend offensiv wird die Möglichkeit zum Abonnement auch beworben. Die Medienpartner produzieren extra für Snapchat. Durch die Geschichten kann man mit horizontalem und vertikalem Wischen navigieren. Das Teilen der Inhalte ist extrem einfach. Wenn man etwas sieht, was einem gefällt, drückt man einfach auf den Bildschirm und schon hat man einen Snap, den man dann natürlich weiterbearbeiten kann. Der Hauptgrund, warum viele Nutzer Snapchat so lieben, sind die nahezu unendlichen Möglichkeiten, seine Fotos zu bearbeiten. Wer ein Foto oder Video gemacht hat, kann durch Wischen nach links oder rechts Farbfilter auswählen (ähnlich wie bei Instagram) und sich zusätzliche Bildelemente holen, die aktuelle Temperatur am Standort oder die Uhrzeit zum Beispiel. Rechts oben im Bildschirm sind Optionen, einen eigenen Text zu schreiben, der farblich und stilistisch ziemlich frei gestaltet werden kann. Natürlich kann man auch jede Menge Emojis auf sein Foto oder Video packen, freies Zeichnen geht auch. Selfies und Snapchat – das ist eine Traumkombination. Wer die Kamera auf sich richtet und den Bildschirm antippt, sieht, wie sich ein feines Netz übers Display legt, die Gesichtserkennung von Snapchat. Danach kann man sich munter durch die Selfie-Filter wischen. Egal ob man sich einen bei Snapchattern sehr beliebten Regenbogen aus dem Mund sprießen lassen möchte, sich altern lassen oder gerne einmal Tierohren haben will.

Snap nennt keine Absatzzahlen, aber die jüngsten Quartalsergebnisse legten nahe, dass im vergangenen Vierteljahr bis zu 60.000 Spectacles verkauft wurden. Zugleich hieß es Anfang Mai, mit der Brille seien bisher fünf Millionen Snaps, also Aufnahmen gemacht worden.

Die Kamera der Brille nimmt Weitwinkel-Fotos mit einer Abdeckung von 115 Grad auf. Das Format ihrer Videos ist kreisrund, was das Sehfeld des menschlichen Auges nachahmen soll. Ein Licht an der Brille zeigt umstehenden Personen an, dass eine Aufnahme läuft.

Fotos und Videos werden danach per Bluetooth-Funk oder WLAN ans Smartphone übermittelt. Datenschutz-Bedenken angesichts der Funktion wurden in den USA im Gegensatz zur inzwischen eingestellten Datenbrille Google Glass kaum laut.