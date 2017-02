iOS und Android So schaufeln Sie Speicherplatz auf dem Smartphone frei

Download-Trick bei iOS einsetzen



Mit dieser einfachen Methode schaufelt das iPhone selbst Speicher frei. Im besten Fall stehen danach wieder einige Gigabyte mehr an Platz zur Verfügung. Aber Achtung: Für diesen Tipp muss eine Passwort- oder TouchID-Abfrage bei iTunes eingerichtet sein. Denn für die Selbstreinigung muss man dem iPhone vortäuschen, einen Film zu leihen. Ein "Reddit"-Nutzer hat diesen Trick entdeckt.



Der Nutzer empfiehlt, sich bei iTunes einen möglichst langen Film in HD-Auflösung auszusuchen wie "Der Herr der Ringe" oder "The Dark Knight". Wichtig: Der Download muss größer sein als der freie Speicherplatz auf dem Smartphone. Sobald man auf "HD-Film leihen" klickt, dreht sich der Ladekringel. Sobald die Aufforderung erscheint, den Kauf per TouchID oder Passwort zu bestätigen, ist die Reinigung auch schon abgeschlossen und man kann den Bestellvorgang abbrechen. In unserem Test hat das iPhone die Speicherkapazität so von drei auf mehr als sieben Gigabyte erhöht - offenbar wurden im Versuch, Platz für die neue Datei zu schaffen, unnötige Daten gelöscht.