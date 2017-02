Foto-Tipps Der Elfmeter-Überblick

Henrik Lauber/ fokussiert.com Olympus E-620, 320/s bei Blende 7 mit 14 mm Brennweite und ISO 250, © Henrik Lauber

Henrik Lauber aus Nienburg:

In englischen Stadien sitzen die Zuschauer oft ganz dicht am Spielfeldrand. Hier hatte ich das Glück, beim Spiel Tottenham Hotspur gegen Stoke City direkt hinter dem Tor zu sitzen, als Stoke City ein Elfmeter zugesprochen wurde. Ich habe schnell die Schärfe im Bereich des Torwarts gespeichert und habe dann gewartet, bis Arnautovic von Stoke City den Ball traf. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Schärfe auf den Schützen zu legen. Ich habe keine Erfahrung mit Sportfotografie und habe versucht, mit 1/320 und Blende 7 einen Kompromiss zwischen Bewegungsunschärfe und Schärfentiefe zu finden. Ich finde, das Netz im Vordergrund stört, allerdings konnte ich es ja nicht wegzaubern. Arnautovic traf und Tottenham verlor schließlich.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Dinge aus Fotos wegzuzaubern ist heute ein verbreitetes Hobby... dazu brauchst Du nicht unbedingt Photoshop. Eine lange Brennweite und eine offene Blende würden es auch tun:

Ich bin alles andere als ein Sportfotograf und auf die Hilfe all derer, die sich damit wirklich auskennen, angewiesen (die Kommentarspalte ist offen für Hinweise und Beispielbilder!). Trotzdem habe ich mich an dieses Bild gewagt- ein paar grundsätzliche Dinge kann man nämlich jedenfalls anmerken.

Wir sehen in dieser Farbfotografie am rechten Spielrand fast formatfüllend einen Torhüter, der soeben im Absprung zu sein scheint, von hinten. Wir blicken durch das Tornetz auf das Spielfeld und haben schätzungsweise elf Meter vom Torhüter entfernt (...) einen Spieler der gegnerischen Mannschaft, der grade "abdrückt". Hinter ihm sind vor den vollen Zuschauerrängen in der Ferne die übrigen Spieler zu erkennen, die sich soeben vorwärts in Bewegung setzen.

Tatsächlich ist es für Fußballfans zweifellos ein Erlebnis, nahe am Spielrand zu sitzen. Da müsst man annehmen, dass man von einer solchen Position auch als Fotograf profitiert. Trotzdem wirkt Deine Aufnahme seltsam leblos, flach und am Spiel unbeteiligt. Wieso das?

Schauen wir die technischen Daten an - denn darin liegt ein guter Teil des Geheimnisses: Du hast mit der bereits etwas betagteren Olympus E620 und wahrscheinlich dem Systemobjektiv Zuiko 14-42mm in der kürzesten Brennweite von 14mm fotografiert: Das entspricht auf der Four-Thirds-Kamera einem Kleinbild-Äquivalent von 28mm gemäß Cropfaktor. Einfach ausgedrückt: Du hast mit dem Weitwinkel fotografiert, um das Stadion, die Spieler, das Tor ins Bild zu kriegen. Ein Weitwinkel ist dazu da, die Dinge vor der Kamera weiter weg zu schieben. Du hast also sehr nah am Geschehen gesessen, und hast es dann mit der Brennweitenwahl von Dir weggeschoben.

Das ist aber für Sportfotografie eine sehr untypische Einstellung. Denn im Sport zählt nur in den seltensten Fällen die weitere Umgebung - das Fußballfeld ist immer grün und gleich groß, und die Zuschauer spielen nur eine Rolle, wenn man ihre Emotion mitkriegt. Dies steht überhaupt im Zentrum dieser Art von Fotografie: Die Emotion, die Gefühle, Ängste, Triumphe und der Kampfwillen der Akteure. Und den fangen Sportfotografen typischerweise mit sehr langen Brennweiten so ein, dass der Gesichtsausdruck und die Körperhaltung des Sportlers, allenfalls einige seiner unmittelbaren Gegner oder die jubelnden Zuschauer direkt hinter ihm, möglichst viel dessen vermitteln, was den Sport ausmacht.

Wenn Du sagst, du habest das Netz des Tors nicht wegzaubern können, ist das nicht ganz richtig: Mit einer sehr langen Brennweite, einer offenen Blende und Deiner Nähe zum Spieler hättest Du, wenn Du den Elfmeter-Schützen isoliert hättest, wahrscheinlich höchstens einen weißen Schimmer vom Netz im Bild gehabt.

Dann wäre allerdings eine sehr viel kürzere Zeit nötig gewesen. Mit dem Weitwinkel und der halboffenen Blende reicht eine Drittelsekunde knapp für eine scharfe Aufnahme, wobei ich das auch für sehr gewagt halte, wenn Du die Bewegung der Spieler einfrieren wolltest.

Was jetzt die Komposition angeht, ist es Dir gut gelungen, das volle Stadion und die Situation eines Elfmeters aus der Perspektive des Torhüters zu zeigen. Insofern halte ich es für richtig, auf den Torhüter zu fokussieren. Allerdings ist es zweifellos so, dass die meisten Betrachter des Bildes sehr schnell bei dem Schützen landen, sein Gesicht und seine Mimik ergründen wollen und deshalb dort die Schärfe erwarten.

Ich habe mal versucht, mit einem Schnitt am Bild ein stärker fühlbares Duell zwischen Schütze und Torhüter herauszuarbeiten. Das kann aber nicht viel mehr als die Idee für einen Ausschnitt sein, den man mit einer längeren Brennweite hätte wählen können.

Henrik Lauber/ fokussiert.com Gegner wie im Western-Duell: Von ganz links nach ganz rechts

Alles in allem: Sicher eine spannende Urlaubserinnerung, vermag dieses Bild als Sportfotografie nicht zu überzeugen und leidet an den Dingen, die häufig in Lokalzeitungen bei der Berichterstattung über örtliche Sportevents zu sehen sind: Weil man den Anlass als Ganzes, die Menschenmassen und die Stimmung zeigen möchte, wählt man großzügige Ausschnitte und Überblicke. Die transportieren aber meistens viel weniger Emotion und Stimmung als eine kleine Serie gut gewählter Augenblicke und Detailansichten.

Die Sportfotografen am Rasen im Stadion fangen deswegen in der Regel mit ihren Teleobjektiven vom Gegenwert eines Kleinwagens vor allem Gesichter und Zweikampfszenen ein. Für die Überblicks- und Torschussfotos montieren sie fixe Fotofallen hinter den Toren.