Stadtlandschaft Das Lichter-Meer

Roman Becker/ fokussiert.com Urban Scape: Los Angeles bei Nacht

Roman Becker aus Oerlinghausen schreibt zu diesem Bild:

Los Angeles bei Nacht. Ein Landschaft voller künstlicher Lichter so weit das Auge reicht.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Ein Wimmelbild aus der Klasse Urban Scape: Es zählt der Gesamteindruck, aber eigentlich könnte man es auch als Gigapixel-Fotografie in sehr groß an die Wand hängen, und es gäbe viel zu entdecken.

Man sieht: eine Stadt von oben, nachts fotografiert. Sie breitet sich in dieser Farbfotografie vor uns aus bis zum in Nebelschwaden verschwindenden Horizont, ein Lichtermeer im offensichtlichen Schachbrettmuster. Manche der Lichter sind durch geringe Blende zu Sternbildern geworden, die unterschiedlichen Farbtemperaturen schaffen Abwechslung.

Die in der Fläche vor uns liegende Stadt nimmt die untere Bildhälfte ein, ziemlich mittig wird das Bild vom Horizont geteilt mit von unten erleuchteten Nebelschwaden. Leider wurde das Bild zwar in der vollen Auflösung von 5200 auf 3500 Pixel, aber ohne Exif-Daten hochgeladen. Man weiß daher nichts über die technischen Daten.

Ich wage ein paar Annahmen: relativ hohe Empfindlichkeit (Bildrauschen oder starkes "Korn" im Himmel erkennbar), eher geschlossene Blende (zweistellig), Normalbrennweite oder leichter Weitwinkel bei einigen Sekunden bis zu einer halben Minute Belichtungszeit.

Technisch gesehen finde ich, haut das hin. Das Bild weist ausreichend Schärfe auf, dass man es genauer erörtern und die Details ansehen will. Dass es eine relativ lange Belichtungszeit gebraucht hat, erkennt man erst, wenn man die quer verlaufenden Straßen unter die Lupe nimmt und verwischte Rücklichter findet, die zu durchgehenden Strichen verwaschen sind.

Roman Becker/ fokussiert.com

Mir persönlich gefallen die Sternbilder der Lichter. Aber die lange Belichtungszeit verwischt manche Bereiche auch zu nicht mehr fassbaren Schlieren, was mich als Betrachter verwirrt.

Ich habe auch den Verdacht, dass die Aufnahme überlang belichtet oder zu hell wiedergegeben wird. Vollautomatische Spiegelreflexkameras können so mitunter die tiefste Nacht zur Dämmerung aufhellen. Ich hätte vielleicht eine etwas kürzere Belichtungszeit gewählt und versucht, die jetzt sichtbare Bewegung in der Stadt auch noch einzufrieren. Die Empfindlichkeit unserer Kameras sollte das ermöglichen. Wenn die Gesamtbelichtung eh noch etwas abgesenkt wird, würde auch das Rauschen nicht mehr so auffallen.

Ich habe es deshalb mal mit einer Absenkung der Mitten und der Tiefen versucht, sowie einer Anwendung des Filters "Dunst entfernen" in Lightroom. Damit habe ich ein eher nächtliches Bild erzielt. Erst in dieser Fassung hat es geringe Stellen mit totalem Schwarz. Das Gefällige daran ist meiner Meinung, dass sie sich sowohl am oberen Bildrand im Himmel als auch ganz unten in den schattigsten Gassen befinden, die dem Standort des Fotografen naheliegen.

Roman Becker/ fokussiert.com Nachgedunkelt

Der Horizont als mittige Achse quer durchs Bild ist eine Komposition, die man häufig in Landschaftsbildern von Anfängern sieht, weil wir davon ausgehen, dass der Horizont unser Blickfeld in der Waagerechten genau teilt. Ich plädiere deshalb immer dafür, dem Anteil des Himmels in der Komposition große Beachtung zu schenken - und ihn zum weit gespannten Himmelszelt zu machen, das zwei Drittel des Bildes und mehr einnehmen kann, wenn es nötig ist. Alternativ kann man ihn fast ausblenden, wenn die Landschaft darunter dicht und nah wirken soll.

Die Teilung durch die Mitte macht Sinn in Spiegelungsbildern in Seen zum Beispiel, oder in Aufnahmen des Ozeans oder der Wüste, welche die Gleichbedeutung oder den Übergang des Horizonts in den Himmel emotional transportieren sollen.

Hier finde ich die Teilung ebenfalls angebracht, weil sie den Effekt des Ozean-Bildes verstärkt. Das heißt, sie macht aus der Stadt zu unseren Füßen ein Meer, das bis zum Horizont nicht endet und so weit reicht wie der Himmel über uns.

Ein Glücksfall ist auch der Umstand, dass die wichtigste Verkehrsachse hart an der vertikalen Mitte des Bildes verläuft, aber nicht genau durch die sie und zudem noch einen leichten Knick hat: Das verleiht der ansonsten unorganisch gleichförmigen Stadt etwas authentisch-lebendiges, es macht sie glaubwürdig.

Alles in allem aber lebt diese Aufnahme von der Inszenierung der Charakterlosigkeit dieser Stadt: Ohne erkennbare Wahrzeichen ist es ein menschengemachtes Meer an Lichtern und Strukturen - begrenzt nur vom Himmel.

Spannend genug, finde ich, um es mit einer mehrteiligen Stitching-Aufnahme und einem Panorama-Stativkopf zu dem eingangs erwähnten Gigapixel-Bild mit maximaler Schärfe und Auflösung zu machen, wenn Du Ausrüstung und Zeit dazu hast.