Eine Zufallsbegegnung hat den Lauf der Computergeschichte entscheidend geprägt: Über einen gemeinsamen Freund lernten sich 1971 der 15 Jahre alte Highschool-Schüler Steve Jobs und der fünf Jahre ältere College-Student Steve Wozniak kennen. Die beiden "Steves" waren von Elektronik begeistert, liebten derbe Späße und scheuten auch illegale Aktivitäten nicht.

Eine Auktion in New York erinnert nun an die frühen dubiosen Hacker-Aktivitäten der beiden Apple-Gründer. Beim Auktionshaus Bonhams kommt am Nikolaustag eine sogenannte Blue Box von Steve Wozniak unter den Hammer, mit der man in den Siebzigerjahren das Telefonsystem manipulieren und kostenlos Ferngespräche führen konnte.

Wozniak, den alle nur "Woz" nannten, war damals ein Einzelgänger und leidenschaftlicher Tüftler, der unter den vielen anderen jungen Computer-Bastlern im Silicon Valley herausragte. Jobs fehlte dieses technische Talent, aber im Gegensatz zu Wozniak hatte er schon als junger Mann eine konkrete Vorstellung davon, wie man mit Technologie Geld verdienen kann.

Vom Ur-Mac bis zum iMac Xerox Alto: Dieser Computer war die Vorlage, von der sich Apples Entwickler bei vielen wichtigen Eigenschaften des Macintosh inspirieren ließen. Vor allem die grafische Benutzeroberfläche war wegweisend. Xerox-Maus: Dieses Ding war eine der wichtigsten Innovationen der Computergeschichte und die Voraussetzung dafür, dass man die grafische Benutzeroberfläche des Xerox Alto bedienen kann. Sie war das Vorbild für die Apple-Maus. Apple Macintosh: Der legendäre Rechner brach mit vielen Traditionen, war tragbar, hatte eine ungewohnt leicht bedienbare Benutzeroberfläche und eine Maus. Computer-Entwickler Jef Raskin: Er hatte das Macintosh-Projekt bei Apple geleitet, bis Steve Jobs die Führung übernahm und aus dem von Raskin geplanten Billig-Computer einen Highend-Rechner machte. Vaterstolz: Gemeinsam mit dem damaligen Apple-Chef John Sculley (r.) stellte Steve Jobs am 24. Januar 1984 den Macintosh vor. Im Bild rechts ist das Vorgängermodell Lisa zu sehen, das ein kommerzieller Flop war. Computerzimmer, 1986: Macintosh-Rechner im Creative Arts Computer Lab an der San Francisco State University, komplett ausgestattet mit einem zweiten Floppy-Laufwerk und Nadeldrucker. Macintosh LC: Der flache Rechner im Pizzabox-Design sollte zu einem vergleichsweise günstigen Preis Farbanwendungen ermöglichen. Daher auch das Kürzel LC, das für low-cost color steht. Zur selben Zeit produzierte Sun professionelle Workstations in einem ganz ähnlichen Design. Macintosh Powerbook: Mit diesem Modell brachte Apple seinen ersten wirklich tragbaren Mobilrechner auf den Markt. Der Prozessor tickte mit 16 MHz, der Schwarzweiß-Bildschirm maß neun Zoll. Power Mac G4 Cube: Das Design dieses Computers war so aufsehenerregend, dass ein Exemplar heute im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt wird. Aufgrund der besonderen Konstruktion war kein Lüfter nötig, und der Rechner lief geräuschlos. 20th Anniversary Mac: Zum zwanzigsten Firmenjubiläum brachte Apple 1997 diesen Rechner auf den Markt, der seiner Zeit in vielerlei Weise voraus war und zur Einführung 7500 Dollar kostete. Trotz seiner optischen Vorzüge wurde er ein Flop. Restposten wurden ein Jahr später zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises verkauft. Wiederkehr: Nach seiner Rückkehr zu Apple ließ Steve Jobs den ersten iMac entwickeln. Das vom Prinzip an den Ur-Macintosh angelehnte Gerät gab es zuerst nur in der Farbe Bondi Blue, die nach einem beliebten Strand in Australien benannt ist. Bunt geht immer: Um die Jahrtausendwende brachte Apple Varianten des iMac in diversen Farben heraus. Wichtig war Apple-Designer Jonathan Ive (l.) und Entwicklungschef Jon Rubinstein dabei stets, dass die Geräte transparent blieben. Power Mac G3: Die Verbuntung der Macs machte auch vor den Profi-Rechnern nicht halt. Nach dem Macbook kam das iBook: Mit dem günstigen Mobilcomputer im iMac-Design lockte Apple Privatkunden weg vom Desktop. iMac anno 2002: Diese Designvariante mit einem beweglichen Bildschirm auf einem massiven Fuß voller Elektronik wurde gerne auch als Tischleuchte bezeichnet. iMac 2013: Die aktuellen Modelle bestehen zu großen Teilen aus Notebook-Hardware. Anders wäre es kaum möglich, sie so schlank zu bauen. Ein (manipulierter) Blick ins Innere eines iMac: Die Konstruktion des All-in-one-Computers bedingt vollkommen andere Ansätze als herkömmliche PC. Fans: Bis heute wird der Macintosh von vielen als Ikone der Computerentwicklung angesehen. Hier ist ein Apple-Enthusiast zu sehen, der seinen Macintosh Classic, Baujahr 1990, zum Kauf eines neuen iPads mit in den Apple Store brachte.

Eine erste prägende Erfahrung, wie man mit neuer Technik alte Strukturen überlisten kann, machten die beiden Steves beim "Blueboxing". In einem Artikel der Zeitschrift "Esquire" las Wozniak, wie Hacker eine Methode gefunden hatten, kostenlos Ferngespräche zu führen. Held des Artikels war der Bastler John T. Draper, der unter dem Hacker-Namen "Captain Crunch" berühmt wurde. Er hatte mit Hilfe einer Plastikpfeife aus einer Packung "Cap'n Crunch"- Cornflakes herausgefunden, wie man mit bestimmten Tönen die Systeme des Telefongiganten AT&T manipulieren konnte, um kostenlose Telefonate zu ermöglichen. Die beiden Steves waren wie elektrisiert.

Wozniak konstruierte aus billigen Elektronik-Teilen ein kleines Kästchen, Blue Box genannt, mit dem man die Tonfolgen viel präziser und zuverlässiger erzeugen konnte als mit der Spielzeug-Pfeife. "Mit einer Blue Box konnten wir dem System vorgaukeln, wir seien ein Telefon-Computer", erinnerte sich Steve Jobs später.

"Du konntest aus einer Telefonzelle White Planes, New York, anrufen, dann eine Satellitenverbindung nach Europa aufbauen, eine Kabelstrecke in die Türkei legen, nach Los Angeles zurückverbinden. Man konnte eine Verbindung drei, vier Mal um den Globus herum aufbauen und ein Telefon in der Nachbarschaft anrufen. Wenn man etwas in den Hörer rief, kam es 30 Sekunden später auf dem anderen Hörer an." "Woz" erzählt noch heute gerne die Geschichte, wie er auf diesem Weg beim Papst angerufen hatte - indem er sich als US-Außenminister Henry Kissinger ausgab.

DPA Von Steve Wozniak entwickelte Blue Box

Die Manipulation des Telefonsystems war natürlich illegal. Das hinderte Wozniak und Jobs aber nicht daran, Blue Boxes zu bauen und im Bekanntenkreis zu verkaufen. "Zwei Teenager konnten damals für hundert Dollar eine Box bauen und damit eine Infrastruktur kontrollieren, die mehrere hundert Milliarden Dollar wert war, nämlich das gesamte Telefonsystem der Welt. Das war magisch". schwärmte Jobs später.

Bei der Blue-Box-Episode blitzte zum ersten Mal der Geschäftssinn von Steve Jobs auf. Während Wozniak vor allem seine Kumpel im Homebrew Computer Club beeindrucken wollte, ging es seinem Freund auch ums Geldverdienen und die Erkenntnis, dass man mit einem kleinen Einsatz große Wetten gewinnen kann.

"Erfahrungen wie diese zeigten uns, welche Macht eine Idee haben kann", sagte Jobs viele Jahre später der Santa Clara Valley Historical Association. "Wenn wir keine Blue Boxes gebaut hätten, dann hätten wir auch nie Apple gründet." Doch bevor die Firma Apple sich von den vielen anderen Bastelbuden im Silicon Valley absetzten konnte, bedurfte es einer zweiten, eher zufälligen Begegnung: 1977 traf der Wagniskapitalgeber Mike Markkula die beiden langhaarigen Jungs, die damals in der Garage von Jobs' Eltern in Los Altos ihre ersten Computer zusammenschraubten.

Mit der Finanzspritze und dem Management-Know-how von Markkula entwickelte sich Apple Ende der Siebzigerjahre zum heißesten Start-up im Silicon Valley. Den Aufstieg zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt verdankte Apple viele Jahre später erneut der Kombination aus Telefonie und Innovation. 2007 stellte Steve Jobs das erste iPhone vor, mit dem die Machtverhältnisse in der Telekommunikationsindustrie auf den Kopf gestellt wurden. Der vom iPhone getriebene Erfolg der Smartphones sorgte dafür, dass nicht mehr die Telekom-Riesen das Sagen hatten, sondern Hardware-Anbieter wie Apple und Samsung .

Für die Blue Box in New York, die im Rahmen einer größer angelegten Auktion mit Raritäten aus der Wissenschafts- und Technik-Geschichte angeboten wird, erwarten Experten einen Kaufpreis von 30.000 bis 50.000 Dollar. Einen deutlich höheren Preis dürfte ein Apple I in der Auktion erzielen, angeblich das erste Exemplar, das von Wozniak persönlich zusammengelötet wurde. Weil es nur noch wenige Exemplare dieses Rechners gibt, gehört der Apple I zu den gefragtesten Sammlerstücken im Computerbereich. Auf Auktionen wurden bereits zweimal Preise von über einer halben Million Dollar für solche Rechner erzielt. Dagegen wirkt die Blue Box fast wie ein Schnäppchen.