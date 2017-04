Support-Ende  Wir verabschieden Vista mit legendären Witzen

Wenig Zeit? Die Windows-Witze gibt es ganz zum Schluss dieses Artikels.

Können Sie sich an Windows Vista erinnern? Nein? Macht nichts, das geht den meisten Computernutzern so. Wenn Microsoft am 11. April zum letzten Mal ein Sicherheits-Update für den 2007 eingeführten XP-Nachfolger veröffentlicht, wird kaum jemand Notiz davon nehmen.

Bis heute lässt sich an Zahlen ablesen, wie unbeliebt diese Windows-Version war und ist. Aktuellen Daten der Marktforscher von Netstat zufolge hat Vista im März 2017 einen weltweiten Marktanteil von 0,72 Prozent gehabt. Das fünfeinhalb Jahre ältere Windows XP hat bis heute zehnmal mehr Nutzer.

Gefährlich leben beide Fraktionen. Der Support für XP endete 2014. Seither veröffentlicht Microsoft keine Updates für die alte Software mehr, wenn neue Sicherheitslücken darin gefunden werden. Wer seinen XP-Rechner jetzt noch mit dem Internet verbindet, handelt fahrlässig. Denn ohne aktuelle Updates ist ein solcher PC ein verlockendes und leicht erreichbares Ziel für Cyberkriminelle. Und dasselbe gilt ab sofort auch für Vista-Rechner.

Schulterschluss mit der NSA

Die Probleme von Vista begannen schon vor dem Start. Das Betriebssystem hatte Verspätung, Microsoft verschob das Startfenster von Mitte 2006 auf Anfang 2007. Doch Gejammer ja es schon vorher. So klagten etwa viele, dass man mit einer Vista-Upgrade-CD keine komplette Neuinstallation machen konnte, sondern die neue Software über ein altes System bügeln musste. So blieben immer Dateileichen auf der Festplatte zurück.

Aus heutiger Sicht kurios klingt, dass Microsoft sich bei den Sicherheitsfunktionen Hilfe von der NSA geholt hat. Spezialisten des Geheimdienstes hätten als "Bad Guys" nach Angriffsmöglichkeiten auf Vista-Systemen gesucht, hieß es damals. Andere NSA-Experten wiederum hätten mitgeholfen, die Software zu verbessern, damit sie besser Angriffe abwehren kann. Ähnlich habe man zuvor bei der Entwicklung von Windows XP und Windows Server 2003 mit der NSA zusammengearbeitet, erklärte Microsoft.

Als Windows Vista am 30. Januar 2007 endlich an den Start ging, war die Freude bei Microsoft groß. In München wurde die Markteinführung groß gefeiert, mit Promis, Sekt und Schnittchen. Dass es danach Probleme geben würde, war unvermeidlich. Erst hörte die neue Software fremde Stimmen (allerdings noch lange nicht per Cortana), dann waren auch noch Installations-DVDs fälscherlicherweise so beschriftet, als seien sie CDs.

Im Test machte Vista-Software ihrerzeit eigentlich einen guten Eindruck, sie offenbarte aber auch einige Macken. Das Fazit damals: PC-Hersteller würden sich freuen: "Endlich gibt es ein Betriebssystem, das auf den alten Kisten nicht mehr läuft." Die Hoffnung, Vista würde einen PC-Boom auslösen, wurden dann aber nicht erfüllt.

Gründe gab es damals jedenfalls genug, sich über Microsofts Bemühungen lustig zu machen - und das haben wir zum Vista-Release auch getan. Unter dem Titel "Lachend in die Vista-Welt" stürzte sich SPIEGEL ONLINE damals in das Vergnügen und versüßte unseren Lesern den Vista-Start mit diesen 20 Windows-Witzen, über die man größtenteils auch heute noch lachen kann:

Fotostrecke Unterseeisch



Was hat Windows mit U-Booten gemeinsam?



Kaum macht man ein Fenster auf, fangen die Probleme an. Multitaskkkkkkkkkkk



Welchen Sinn hat Multitasking bei Windows?



Nur einen - mehrere Programme zugleich abstürzen zu lassen. Endlich Vista



Computerkunde: "Ich möchte das neue Windows kaufen."



Verkäufer: "Ach, haben Sie die alte Version schon zu Ende gespielt?" Fenster zu



Was macht ein Windows-Programmierer, wenn sein Auto kaputt geht?



Er schließt alle Fenster. Die Software-Religion



Das Microsoft-Motto: Wir bauen Software wie Kathedralen.



Erst bauen wir sie, dann beten wir. Satansbraten



Wenn man eine Windows-CD rückwärts laufen lässt, hört man Satan sprechen.



Noch schlimmer: Wenn man sie vorwärts installiert, hat man Windows auf dem Rechner. Klarer Marktführer



Linux wird nie das meistinstallierte Betriebssystem sein. Bedenken Sie nur, wie oft man Windows neu installieren muss! Eine typische Meldung



Sie haben den Mauszeiger bewegt.



Bitte starten Sie das System neu, um die Veränderung anzuzeigen. Einer, der nur auf Englisch funktioniert



Computers are like air conditioners.



They stop working properly when opening windows. Glühbirne 95



Wie viele Windows-Administratoren braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln?



Keine. Windows erklärt Dunkelheit zum Standard. Glühbirne 98



Wie viele Windows-Administratoren braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln?



Einen. Er ruft dann bei Intel an, weil es ein Hardwareproblem ist. Glühbirne XP



Wie viele Windows-Administratoren braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln?



Vier.



Einer wechselt die Glühbirne.



Einer ändert die Fassung, so dass keine Linux-Birne mehr passt.



Einer baut eine Kurzschlussautomatik ein, die auslöst, wenn jemand eine Apple-Birne einschraubt.



Der vierte überzeugt das US-Justizministerium, dass das fairer Wettbewerb ist. Glühbirne Vista



Wie viele Windows-Administratoren braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln?



100. Einer schraubt. 99 klicken die Fehlermeldungen weg. Indianer am Fenster



Aus welcher Sprache kommt "Microsoft Windows", und was heißt es übersetzt?



Das ist ein alter nordamerikanischer Indianerdialekt und bedeutet: Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr. Auf den ersten Blick



Woran erkennt man bei einem ausgeschalteten Rechner, dass das darauf installierte Betriebssystem Windows ist?



Die Aufschrift des Reset-Knopfs ist nicht mehr lesbar. Hallo, Hotline, bitte helfen



Anruf bei der Hotline: "Ich installiere gerade Windows Vista. Was soll ich drücken?"



"Am besten beide Daumen!" Zum Plattlachen



Microsoft-Angestellte haben einen Platten. Einer von ihnen, ein Verkäufer, schlägt vor: "Wir rufen in der Zentrale an, die schicken 'nen neuen Reifen!"



Ein Manager: "Ach was! Wir flicken den und hoffen, dass wir bis zum Ziel kommen."



Ein Programmierer: "Nein. Wir fahren auf der Felge weiter - vielleicht merkt es ja keiner!" Das tut weh



Der IBM-Chef, der Apple-Chef und Microsoft-Chef Bill Gates kommen in den Himmel. Petrus sagt: "Für jeden Fehler in eurem Betriebssystem gibt es einen Nadelstich!"



Der IBM-Chef tritt vor. Petrus: "In Zeile 1992671 liegt ein schwerer Fehler vor! Also ein Nadelstich!"



Der Apple-Chef tritt vor. Er bekommt 4 Nadelstiche.



Nach kurzer Zeit bemerken die beiden, dass Bill Gates verschwunden ist. "Wo ist er?", fragen sie Petrus - "Den spannen wir gerade unter die Nähmaschine!" Gott und Gates



Was ist der Unterschied zwischen Gott und Bill Gates?



Gott hält sich nicht für Bill Gates. Das ist ja das Allerletzte!



Es gibt keine Windows-Witze.



Es ist alles wahr!

Doch damit nicht genug. Unserem Aufruf, uns daran teilhaben zu lassen, falls sie "noch bessere Witze - über Windows, Bill Gates, Microsoft oder jegliche andere Computergröße" kennen, folgten Dutzende Leser. Mit diesen Windows-Witzen verabschieden wir uns jetzt von Windows Vista, dem Betriebssystem, das kaum jemand kannte.