Miliboos "World's First Smart Couch" ist ein 3000-Dollar-Sofa, das mehr sein soll als nur eine Sitzgelegenheit: Auf der linken Armlehne lassen sich Geräte drahtlos laden, rechts ist ein Android-Tablet verbaut, über das sich etwa das Smart Home und die Extra-Funktionen des Sofas steuern lassen. Auch soll man so bequem vom Sofa aus twittern oder Netflix bedienen können. Das Sofa selbst leuchtet auf Wunsch in vier Farben, angeblich mehr oder weniger passend zum Sound des Films, den man auf dem Fernseher schaut. Der Ton dazu kommt derweil direkt aus dem Sofa, es hat eingebaute Lautsprecher und einen Subwoofer. Und es bietet ein "Bass Shaker System", vibriert also mit.



Miliboo inszeniert sein Produkt als "erstes smartes Sofa der Welt" - praktisch wirkt es aber wie ein kaum durchdachter Schnellschuss. Sollte ein Sofa nicht vor allem bequem sein statt vernetzt, leuchtend und vibrierend? Was spricht dafür, den Ton in nicht allzu guter Qualität über das Möbelstück abzuspielen? Wieso ist das Tablet fest in die Armlehne verbaut, so dass man diese nicht mal vernünftig nutzen kann? Und wer bitte twittert ungelenk über den Tablet-Touchscreen in der Lehne, wenn er ein Smartphone hat?