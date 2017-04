Lieblingstechnik Welche Gadgets begeistern Sie?

Meine Wunderflunder

"Ich gebe es zu: Ich lag komplett daneben. Als Apple 2010 das erste iPad vorstellte, habe ich es als überflüssige Spielerei für wohlhabende Technikhipster abgetan.

Ich habe mich geirrt. Seit 2012 habe ich ein Tablet - und es wurde sofort zu einem der wichtigsten Gegenstände in meinem Haushalt, der täglich genutzt wird: Ich lese darauf Texte und Mails, buche Bahnfahrten, kaufe ein und twittere. In der Küche wird es zum Rezeptbuch, in der Bahn zum mobilen Büro, und beim vielen Stillen in meiner Elternzeit war es zwischenzeitlich mein einziges Tor zur Welt da draußen. Im Notfall könnte ich damit sogar ein Foto schießen. Weil das aber so beknackt aussieht, lasse ich es meist und hole dafür doch das Smartphone aus der Tasche." (Judith Horchert)