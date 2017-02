Superrechner "Tianhe-3" China baut mal wieder schnellsten Computer der Welt

Der damalige Direktor des National Supercomputing Research Center of Singapore, William Hale, zeigt in einem Archivfoto den Cray T94. Er stammt aus der Cray-T90-Serie, die ab 1995 ausgeliefert wurde. Der T94 hat zwischen acht und 16 Prozessoren, während sein großer Bruder, der T932, bis zu 32 Prozessoren hat. In der großen Version war der Cray nicht gerade ein Schnäppchen: Er kostete rund 35 Millionen Dollar.