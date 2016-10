Tipps fürs Landschaftsfotos Weniger Technik ist manchmal mehr

Tino Zeidler Canon EOS 1100D, 1/40 s, F/3.5, 18mm, 100ISO

Tino Zeidler aus Quedlinburg schreibt zu diesem Bild: "Das Motiv bildet hier eine Sandsteinformation aus dem Harzvorland, die 'Teufelsmauer'. Aufgenommen zum Sonnenuntergang kurz vor der blauen Stunde. Entstanden ist das Bild als eine HDR-Belichtungsreihe aus sechs Bildern über einen Zeitraum von circa fünf Minuten. Die Tonwerte wurden speziell auf diesen mythischen, sagenumwobenen Ort abgestimmt."

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Als begeisterter Landschaftsfotograf finde ich Ihre Aufnahme auf den ersten Blick bemerkenswert. Doch dann sehe ich die Artefakte und die Farbsäume und frage mich: Was ist denn hier passiert?

Wir sehen in dieser Farbfotografie eine Felsformation, die vor einer Ebene aufragt. Es scheint Abend zu sein, die Sonne ist soeben untergegangen, der Himmel ist rot und von zu uns reichenden blaugrauen Schleierwolken überzogen. Vor dem einige Meter in den Himmel ragenden Felsdorn scheint ein Weg durchzuführen, der in die rechte untere Bildecke reicht. Links ist vordergründig ein Gebüsch zu sehen, dahinter ragt, in einigen dutzend Metern Entfernung, eine weitere Felsnadel auf.

Tino Zeidler Die Drittelsregel

"Das jüngste Gericht" ist der Titel Ihrer Aufnahme, und das hat hoffentlich nichts mit Ihrer Einschätzung unserer Kritiken zu tun.

Spaß beiseite: Sie kreieren hier einen romantischen Look, der schon fast barock wirkt und durchaus religiösen Malereien ähnelt. Ich habe das Motiv in Google nachgeschlagen und bin der Meinung, da unbedingt mal hinfahren zu müssen. Dass Sie die Teufelsmauer aus einem etwas anderen Winkel inszeniert haben als die meisten, die dort fotografieren, ist ein weiteres gutes Zeichen: Sie haben eine klare Absicht verfolgt und umgesetzt.

Sechs Bilder über fünf Minuten?

Tino Zeidler Der Goldene Schnitt

Zweifel habe ich dabei nur an der Technik, die Sie verwendet haben, respektive an der Menge der Technik. Sechs Bilder, über fünf Minuten? Wieso das denn?

HDR verlangt mehr als eine Aufnahme, einverstanden: Es geht darum, die Schattierungen von ganz dunkel bis ganz hell in den Kontrastbereich einer Fotografie zu kriegen. Weil diese Schattierungen in der Natur weiter auseinanderliegen, als es die Sensoren (und früher der Film) unserer Kameras erfassen können, macht man zwei Bilder: Eines, das etwas unterbelichtet ist, dafür aber alle hellen Werte enthält und eines, das überbelichtet ist, aber alle Schattenwerte erfassen kann.

Dann verschmilzt man diese beiden Bilder. Oder eben drei oder vier, wenn es denn nötig ist. Oder man arbeitet mit einer einzigen RAW-Aufnahme. Der HDR-Experte David Kaplan hat hier bereits erklärt, was alles geht.

Das Licht verändert sich

Aber sechs? Und wieso über fünf Minuten? In dieser Zeit verändert sich das Licht, also kann man vielleicht verschiedene Looks des Felsen synthetisieren. Zugleich aber passiert am Himmel mit den Wolken so viel, dass Sie in Schwierigkeiten geraten, das zusammenzufügen.

Tino Zeidler Problemzonen: Farbaberrationen, Artefakte, Lichtscheine

Genau das ist hier passiert: Sie haben Farbsäume ("chromatische Aberrationen") an der Felsnadel, Lichtscheine an den Kanten, sehr, sehr gut sichtbare Artefakte in den Wolken und dergleichen mehr. Das auf den ersten Blick so opulente Bild wird zu einer Sammlung an technischen Überzeichnungen, die den an sich so starken Eindruck massiv trüben.

Tino Zeidler Die Flächenaufteilung

Meine Frage ist nochmal: Wozu? Sie haben eine wirklich gute Komposition in diesem Bild. Sie haben eine großartige Wetterlage und genug Licht, um mit zwei Aufnahmen jede Schattierung zu erfassen, die Sie später in Lightroom allenfalls durch Abwedeln aufhellen möchten. Warum also so viele Aufnahmen über einen so langen Zeitraum mischen?

Zu viele Digitalfotografen denken, viel Technik hilft viel. Das ist - mit Verlaub - Quatsch. Nur so viel Technik wie unbedingt nötig ist, um Ihr Ziel zu erreichen, hilft am meisten. Denn egal, wie gut Sie in Photoshop sind: Jeder zusätzliche Eingriff erhöht die Gefahr von Artefakten, von sichtbaren Mängeln, von Problemen beim Druck des Bildes.

Es geht auch ohne HDR

Ich habe deshalb HDR fast gänzlich aus meinem Repertoire verbannt. Aufnahmen wie diese sind mit einer modernen Kamera in RAW problemlos machbar, ohne dass eine zweite, dritte oder vierte Aufnahme nötig wäre, um fast das ganze Kontrast-sektrum abzubilden.

Wenn Sie dann auch noch den übertriebenen HDR-Helligkeitswahn umgehen, was Sie es hier löblicherweise getan haben und durchaus dunkle, ja sogar zeichnungsfreie Stellen im Bild behalten, können Sie sich den Aufwand der vielen Belichtungen weitgehend sparen.

Tino Zeidler Enger geschnitten, Tiefen angehoben



Abgesehen davon finde ich - wie gesagt - die Komposition sehr ansprechend, auch wenn ich den Hauptfels etwas mehr nach rechts gerückt und damit ein etwas größeres Ungleichgewicht geschaffen hätte. Außerdem halte ich den Horizont für verkippt (ich weiß nicht wieso, und Beweise gibt es keine, aber ich habe ihn "gerade gerückt"). Und das Motiv werde ich wohl mal besuchen müssen.