Tipps für experimentelle Porträts Bitte nicht den Arm abschneiden

Kamran v. Kleist/ fokussiert.de Wolkige Gedanken: Fotografiert mit einer Nikon D750 im Studio mit einer Softbox, 1/125s, f/14, 48mm bei ISO 100. – Die darüber gelegten Wolken wurden etwa in der gleichen Woche aufgenommen.

Kamran von Kleist schreibt zu diesem Bild: "Die Intention dieser Aufnahme war es, das Sinnieren über die Zukunft darzustellen - aber nicht über eine schwermütige, von der Vergangenheit belastete Zukunft, sondern im Gegenteil über eine hoffentlich positive, die auf das Erreichte aufbauen kann."

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Beeindruckend: Sie bezeichnen sich als Anfänger, aber Sie liefern ein Bild ab, das in mehrfacher Hinsicht fortgeschritten ist.

Man sieht in dieser Farbfotografie das Gesicht einer jungen Frau. Sie blickt nach rechts oben und hat das Gesicht in der linken Hand im leicht angewinkelten Arm gewissermaßen am Bildrand abgestützt.

In der oberen Hälfte wirkt die Aufnahme wie ein Low-Key-Bild, der Hintergrund ist fast durchweg schwarz. In der unteren Hälfte erkennt man, dass die Farbschleier, die schon im Gesicht der Frau zu sehen sind, eine zweite Belichtung sind, ein über das Porträt gelegtes Bild von Schleierwolken an einem blauen Himmel.

Eine Zusammenführung zweier Fotografien

Aus technischer Sicht handelt es sich hier um ein Komposit, eine Zusammenführung zweier Fotografien, die beide nach gängigen Standards sauber belichtet erscheinen. Das Porträt der jungen Frau hat einen klar gesetzten Fokus und scheint absichtlich an der unteren Seite belichtet, es hat tatsächlich den Charakter eines Low-Key-Bildes.

Kamran v. Kleist/ fokussiert.de

Die Komposition passt in alle gängigen Verhältnisregeln. Am schönsten ist die Dreiecksaufteilung, die entsteht, weil die Blickrichtung und die Mittelachse des Gesichts sowie die Schulter perfekt eingepasst sind. Die Wolken könnten mit einem Verlaufsfilter aufgenommen worden sein.

Kamran v. Kleist/ fokussiert.de

Die Belichtung der jungen Frau ist mit der weichen Lichtführung gut gelungen. Der leicht aufwärts gerichtete Blick macht sie geheimnisvoll und die Spitzlichter in den Augen verhelfen dem Gesicht zu dem Leben, das es braucht. Hier ist nicht nur nichts auszusetzen, das ist eine beeindruckende Arbeit.

Ein abgeschnittener Arm

Kamran v. Kleist/ fokussiert.de

Leider allerdings verletzt die Haltung des Modells oder der Bildausschnitt eine der wesentlichsten Regeln der Menschenfotografie: Ihr gut in die Haltung integrierter Arm, der die Pose überhaupt ausmacht, ist abgeschnitten, nur zur Hälfte sichtbar.

Diskussionen über Regeln, und wie sinnvoll sie in der Fotografie sind, werden seit vielen Jahren geführt. Ich als Foto-Rezensent teile die Ansicht, dass Kunst sich nicht an Regeln halten muss oder sogar darf. Aber es gibt einige Grundraster der Ästhetik, des menschlichen Empfindens, die nur ganz bewusst verletzt werden können, wenn es zum Ausdruck gehört. Und sonst wirken Verstöße dagegen einfach störend.

Hier ist das die abgeschnittene Hand: Wenn diese Verstümmelung nicht ganz direkt etwas zur Bildaussage beitragen sollte - und es ist nicht zu sehen, was das sein könnte - dann muss sie vermieden werden. So aber lenkt der halbe Finger im Gesicht der Frau unheimlich ab. Er zieht den Betrachter von ihrem Blick weg zu dieser Seite des Gesichts, wo eigentlich nichts ist.

Helle Stelle hinter der Schulter

Kamran v. Kleist/ fokussiert.de

Ein zweites, deutlich kleineres Problem ist die helle Stelle hinter der linken Schulter des Modells.

Wenn man sich im Studio für diese Pose entscheidet und dabei eine Low-Key-Aufnahme im Sinn hat, sollte man darauf achten, dass die Hintergründe dem Modell nicht irgendwelche Flügelstümmel aus dem Rücken wachsen lassen

Ein drittes Problem ergibt sich aus der Helligkeit des Wolkenbildes in der unteren Hälfte: Der Unterarm des Modells hat keine Begrenzung mehr, er wird zur dicken Keule.

In Blickrichtung: nichts

Die Idee mit den Wolken finde ich bedenkenswert, Komposit-Bilder sind nun zwar nicht so meins, weil sie rasch überladen und kitschig wirken, aber hier kann man den Blick der Frau und die Wolken zu einem Schluss führen. Verwirrend ist dabei allenfalls, dass sie nach oben blickt, die Wolkenstruktur aber nur unten erkennbar wird. In Blickrichtung ist: nichts.

Alles in allem: Eine spannende Arbeit, die Anlass zur Diskussion gibt, die aber auch einen Schritt überspringt auf dem Weg zur nächsten Experimental-Ebene.

Warum nicht zuerst mit solchen Lichtverhältnissen und dem Modell an der Porträttechnik feilen und einfach tolle Aufnahmen machen, ohne bereits eine zweite Bedeutung reinzukomponieren? Und am besten dann mit den Resultaten einen guten Porträtfotografen um eine tiefgreifende Kritik bitten.