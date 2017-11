Top-500-Liste China ist Supercomputer-Supermacht

China baut seine Vormachtstellung im Ranking der weltweit schnellsten Supercomputer weiter aus. In der 50. Ausgabe der "Top 500"-Rangliste stellt das Land insgesamt 201 Anlagen und überholt die USA (145 Anlagen) damit deutlich. Es folgen Japan mit 35 Rechenanlagen, schließlich Deutschland (20), Frankreich (18) und Großbritannien (15).

Die Liste der "Top 500" wird zwei Mal im Jahr anlässlich der International Supercomputing Conference veröffentlicht, die diesmal in Denver, im US-Bundesstaat Colorado, stattfindet. Den ersten Platz verteidigte China zum vierten Mal mit großem Abstand mit "Sunway TaihuLight". Die Anlage arbeitet im Supercomputer Center in Wuxi nahe Shanghai und kommt auf eine Leistung von 93 Petaflops, als 93 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde.

Auch der zweite Platz geht an China, nämlich an "Tianhe-2" ("Milchstraße") am chinesischen Supercomputer-Center in Guangzho. Die Anlage hält mit 33,8 Petaflops den Verfolger "Piz Daint" am Schweizer Supercomputing Center CSCS (19,59 Petaflops) auf Abstand. Die USA, die lange Zeit die Liste dominierten, folgen mit "Titan" (17,59 Petaflops), der am Oak Ridge National Laboratory des US-Energie-Ministeriums arbeitet, erst auf dem fünften Platz.

Chinas Supercomputer Sunway TaihuLight Supercomputer "Sunway TaihuLight": Mit einer Rechenleistung von 93 Petaflops ist der Hochleistungsrechner dreimal schneller als sein Vorgänger. Nun plant China den Bau eines neuen Rechners namens "Tianhe-3", der bis Anfang 2018 fertig sein soll. Es wäre der erste Exaflop-Rechner der Welt. Insgesamt 10.649.600 Rechenkerne sind in "Sunway TaihuLight" eingebaut. Zusammen kommen sie auf einen Stromverbrauch von gut 15 Megawatt. Der geplante "Tianhe-3" würde den bisherigen Rekordhalter aber deutlich überflügeln bei der Leistung. Beim "Sunway TaihuLight" kamen Chinas Großcomputer-Konstrukteure ohne Prozessoren amerikanischer Zulieferer aus. Stattdessen stecken in dem neuen Rechner ausschließlich solche Multicore-Chips aus chinesischer Fertigung. Der hier abgebildete chinesische "Tianhe-2" galt drei Jahre lang als schnellster Supercomputer, bevor er vom "Sunway TaihuLight" abgelöst wurde. Wird der "Tianhe-3" fertig, rutscht der "Tianhe-2" auf Platz drei ab. Doch mit einer Leistung von knapp 34 Petaflops ist er immer noch sechsmal schneller als Deutschlands schnellster Rechner, der "Hazel Hen", der im Höchstleistungszentrum HLRS bei Stuttgart betrieben wird.

Die schnellste Rechenanlage Deutschlands steht in Stuttgart. "Hazel Hen" des Herstellers Cray arbeitet am Höchstleistungsrechenzentrum HLRS und belegt mit 5,6 Petaflops auf der Liste den 19. Platz, gefolgt von der IBM-Anlage "Juqeen" am Forschungszentrum Jülich, die mit 5 Petaflops auf Platz 22 steht.

In Jülich arbeitet auch die erste modulare Anlage, "Jureca" von Intel und Dell, die auf 3,7 Petaflops kommt und den 29. Platz in der Liste einnimmt. Das Besondere an ihr: Ausgestattet mit einem zweiten Modul geht "Jureca" als erster modularer Supercomputer in Betrieb. Ein sogenannter Booster sorgt in der neuen Rechner-Architektur für eine massive Steigerung der Rechenleistung, indem dort komplexe Rechenaufgaben ausgelagert und bearbeitet werden können. Noch ein halbes Jahr zuvor rangierte "Jureca" auf Platz 80.

Vom Kriegshelfer zum Diskotheken-Hocker Der Colossus gilt als erster programmierbarer elektronischer Digitalcomputer der Welt. Er wurde 1943 während des Zweiten Weltkriegs vom englischen Ingenieur Tommy Flowers entwickelt. Der sollte im Auftrag der Briten eine Maschine entwickeln, die die Lorenz-Schlüsselmaschine der deutschen Armee entschlüsseln konnte - und somit die Kommunikation des Kriegsfeindes. Die Rechengeschwindigkeit des Colusssus: 5000 Operationen pro Sekunde. Der CDC 1604 des US-Unternehmens Control Data Corporation kam 1960 auf den Markt und hatte eine Leistung von etwa 300.000 Gleitkommaoperationen pro Sekunde, FLOPS abgekürzt. Seine zuverlässige Arbeitsweise machte ihn zum Verkaufserfolg. Ein Nachfolger, der CDC 6600, galt bei seiner Markeinführung 1965 sogar als schnellster Computer der Welt: Er arbeitete rund dreimal so schnell wie der vorherige weltweit leistungsstärkste Computer, der IBM 7030 Stretch. Der CDC 6600 hatte eine Rechengeschwindigkeit von drei Millionen FLOPS. Der dritte Supercomputer aus dem Hause Cray konnte nicht nur rechnen, sondern hätte auch locker als Inneneinrichtung für eine Diskothek herhalten können. Auf anderen Modellen des Herstellers konnte man bequem Platz nehmen: Sie dienten als Sitzgelegenheit, in leuchtenden Farben. Der Cray-2 im Bild löste den Cray X-MP als Spitzenreiter unter den Großrechnern ab: Von 1985 bis 1990 war die futuristisch designte Rechenmaschine der schnellste Computer der Welt. Rechengeschwindigkeit: 3,9 Millionen FLOPS. Der damalige Direktor des National Supercomputing Research Center of Singapore, William Hale, zeigt in einem Archivfoto den Cray T94. Er stammt aus der Cray-T90-Serie, die ab 1995 ausgeliefert wurde. Der T94 hat zwischen acht und 16 Prozessoren, während sein großer Bruder, der T932, bis zu 32 Prozessoren hat. In der großen Version war der Cray nicht gerade ein Schnäppchen: Er kostete rund 35 Millionen Dollar. Der Apple I gehört zu den ersten Computern, die der heutige Weltkonzern Apple 1977 verkaufte, damals für 666 Dollar. Erst "Load", dann "Run": So startete man Programme auf dem heute legendären Commodore 64. Er eröffnete den Kindern der Achtzigerjahre eine neue Spielewelt - wenn die Eltern die 1495 Mark Kaufpreis lockermachen konnten. So viel kostete der C64 nämlich bei Verkaufsstart in Deutschland 1983. Stolze 3250 Quadratmeter nahm der Earth Simulator des Elektronikkonzerns NEC ein. In Yokohama war eigens ein neues Gebäude errichtet worden, das groß genug war, den Riesenrechner zu beherbergen. Seine Aufgabe war es, ein umfangreiches Datenmodell des Weltklimas zu berechnen, etwa um die Folgen der globalen Erwärmung vorhersagen zu können. Das erforderte enorme Leistung: Von 2002 bis 2004 war der Earth Simulator der schnellste Supercomputer der Welt. Rechengeschwindigkeit: 35.860.000.000.000 FLOPS Der Roadrunner war 2008 der ganze Stolz von IBM: Damals gab die Firma bekannt, dass der Rechner als erster Computer der Welt mehr als eine Billiarde Operationen in der Sekunde geschafft und damit die PetaFLOPS-Grenze gesprengt hatte. Doch in der Welt der Computer hielt der Rekord des IBM-Roadrunners nicht lange. Schon ein Jahr später, im November 2009, wurde der 133 Millionen Dollar teure Riesenrechner von seinem Spitzenplatz als schnellster Computer der Welt verdrängt - von einem Großrechner namens Jaguar. Rechengeschwindigkeit: 1.105.000.000.000.000 FLOPS 2013 war der Titel des schnellsten Supercomputers der Welt schon längst weitergegangen ans amerikanische Oak Ridge National Laboratory in Knoxville. Der dortige Titancomputer enthielt zahlreiche Bauteile seines Vorgängermodells, des Großrechners Jaguar, war aber noch mal deutlich schneller. Der Titan belegte Ende 2015 immer noch einen Spitzenplatz unter den Supercomputern. Rechengeschwindigkeit: 17.590.000.000.000.000 FLOPS. iPhone, MacBook Air und iPad 2 in einer Ladenauslage: Die Rechenleistung von Technik hat sich so rasant entwickelt, dass das abgebildete iPad 2 1994 noch zu den schnellsten Computern der Welt gezählt hätte. Drei Jahre lang war der Tianhe-2 vom National Super Computer Center im chinesischen Guangzhou der schnellste Rechner der Welt. Noch heute liegt er vor dem Titan von Cray und dem Sequoia von IBM. Mit einer Rechenleistung von 33,86 PetaFLOPS kommt er jetzt aber nur noch auf den zweiten Platz.

Supercomputer nehmen eine immer wichtigere Rolle ein, beispielsweise in der Medizin, in der Wirtschaft, für die Berechnung von Verkehrsströmen, in der Analyse von Molekülbewegungen oder der Vorhersage, Analyse und Simulation von Wetterdaten.

Bei vielen komplexen Berechnungen kommt es aber immer häufiger auf Qualität statt auf Quantität an. Für die "Top 500"-Liste wird traditionell die Quantität über den sogenannten Benchmark-Wert ermittelt. Viele Experten halten den Wert deshalb für nicht mehr zeitgemäß und in der Praxis nur bedingt aussagekräftig.