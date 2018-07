Ich rede Deutsch, mein Gegenüber spricht Japanisch - und wir verstehen uns dank moderner Technik trotzdem. Übersetzer-Gadgets und -Apps versprechen, die Kommunikation im Ausland enorm zu erleichtern. Was mehrere Geräte und Programme im Reisealltag taugen, habe ich in Tokio ausprobiert. Das Ergebnis können Sie seit Dienstag in der neuesten Folge des Netzwelt-Podcasts "Netzteil" nachhören. Zum Starten der Folge klicken Sie einfach auf den rotten Button:

In der "Netzteil"-Folge geht es vor allem ums Übersetzen von gesprochenem Wort, das Thema Texterkennung schneiden Teresa Sickert und ich nur kurz an. Dabei sollen einige der von mir in Japan getesteten Apps auch dann helfen, wenn man über die Botschaften auf Schildern oder über Warnhinweise rätselt.

Japanischen Text ins Deutsche übersetzen kann prinzipiell sowohl der kostenlose Übersetzer von Google (iOS/Android), als auch die Gratis-App von Microsoft (iOS/Android). Und mit Waygo (iOS/Android) hatte ich noch eine dritte App auf dem Smartphone, die zwar kein Deutsch beherrscht, dafür aber explizit damit wirbt, dass sie japanische Schilder und Speisekarten auf Englisch lesbar machen kann.

So klappt das Ganze in der Praxis

Doch wie gut sind Programme wie Waygo in der Praxis wirklich? Einen Eindruck von den Fähigkeiten der Apps gibt Ihnen unsere Fotostrecke. Per Klick oder Tipp aufs Foto kommen Sie zum jeweils nächsten Bild:

Diese Ergebnisse liefern Übersetzer-Apps Lesen, was man ohne Japanisch-Kenntnisse eigentlich nicht lesen kann: Dieses Schild auf der 45. Etage eines Turms des Tokyo Metropolitan Government Buildings enthält zwar den englischen Hinweis "No Smoking". Aber was steht am unteren Rand des Schilds? Wir haben versucht, es mit drei Sprach-Apps herauszufinden und den per Kamera erfassten Text vom Japanischen ins Deutsche oder zumindest in Englische übersetzen zu lassen. Die erste App für diesen Test heißt Waygo. Die App funktioniert auch ohne Internetverbindung und kann nur ins Englische übersetzen - und auch das oft nur in mäßiger Qualität. "Smoke This Make Come Now" steht laut App auf dem Schild, was auch immer das genau bedeuten soll. Mehr verstehen wir mit Microsofts Übersetzer. Damit er tätig wird, muss man zunächst auf den virtuellen Auslöse-Knopf drücken, sobald der zu übersetzende Ausschnitt im Fokus der Smartphone-Kamera platziert ist. Dann wird der Text im Bild ins Deutsche übersetzt - und zwar so, dass man mit dem Hinweis etwas anfangen kann: "Der Raucherbereich befindet sich auf der 44. Etage." Auch wer vor dem Schild den Google-Übersetzer einsetzt, erhält eine hilfreiche Übersetzung: "Raucherbereich befindet sich in der 44. Etage darunter." Google braucht zum Übersetzen ins Deutsche immer eine Internetverbindung. Nur das Übersetzen ins Englische klappt offline, wenn zuvor das passende Sprachpaket heruntergeladen wurde. In unserem zweiten Test geht es um den blau-rot-schwarzen Hinweis über dem Eingabeschlitz eines Getränkeautomaten. Was soll dem Kunden damit mitgeteilt werden? Laut Waygo steht dort: "Get Wet Paper Here Paper Breakdown Use." Aha. Und jetzt? Die Microsoft-App erweckt ein wenig den Eindruck, als wäre das Gerät schon kaputt: "Die Rechnung mit dem nassen Papier ist die Ursache der Störung", übersetzt sie: "Ich werde nicht mehr verwenden." Googles Übersetzer dagegen bringt ein Ergebnis hervor, mit dem man als potenzieller Dosen-Käufer etwas anfangen kann: "Bitte verwenden Sie keine nassen Banknoten oder faltige Bankknoten, da dies zu Fehlfunktionen führt." Weiter geht es mit diesem Schild, das über einem Tisch mit einem Telefon hängt. Wie der Hinweis für Raucher aus dem ersten Test steht auch das Telefon auf der 45. Etage eines Turms des Tokyo Metropolitan Government Buildings. "This Telephone Call Government Office Inside to Contact Be", übersetzt Waygo das Schild - und lässt den App-Nutzer erneut eher verwirrt als informiert zurück. Verständlicher wird der Hinweis, wenn man sich Microsofts Übersetzer zur Hilfe holt: "Dies ist die 45. Etage der Division. North Side. Dieses Telefon ist für die Verwaltung Kontakt." Und dann kommt der Google Übersetzer zum Einsatz und hilft erneut am ehesten weiter: "Dies ist die Nordseite des 45. Stocks der 1. Haupthalle. Dieses Telefon dient zur internen Kommunikation." Unser Testobjekt Nummer vier ist dieses Hinweisschild, das am Stand eines Schmuckverkäufers in einem U-Bahnhof hängt. Es bezieht sich auf die darunter angebotenen Ohrringe. "Resin Earrings", Harz-Ohringe, übersetzt Waygo, danach wird es wieder verwirrend: "Medial Care Use is Here Resin Use ... Metal Allergy but Relieved." Microsofts App übersetzt das Schild mit "Harz Stift": "Verwendung des für medizinische Zwecke verwendetes Harzes ... Sie können es mit Zuversicht auch in der Metall-a-Le verwenden." "Harzpiercing", teilt derweil Google mit. Der Rest der Übersetzung ist zwar etwas sprachlich holprig, aber brauchbar. Achtung Ausrufezeichen: Als nächstes stellt sich die Frage, worauf mit diesem Schild hingewiesen wird. "This Strength Lean Against", übersetzt Waygo den Hinweis, also sinngemäß mit "Diese Stärke lehnt sich an". Dazu heißt es aber auch: "Please do not lean against", also "Bitte lehnen Sie sich nicht an". Damit kann man etwas anfangen. Auch bei Microsofts Ergebnis hilft eigentlich nur der zweite Satz weiter: "Lehnen Sie sich nicht." "Bitte lehnen oder lehnen Sie sich nicht an dieser Wand", übersetzt dann noch Google. Man kann sich so zumindest denken, was das Schild eigentlich aussagen soll: Man soll weder Dinge an die Wand lehnen, noch sich selbst daran anlehnen. Allgemein schwer tun sich alle drei Programme bei Werbeplakaten mit Text vor Fotos oder vor einem buntem Hintergrund. Probleme haben sie auch bei Speisekarten, die handgeschrieben oder mit Schrift im Stil einer Handschrift bedruckt sind. Manchmal wurden Gerichte erkannt, mal gar nicht. Bei anderen Versuchen wurden Speisen unzutreffend betitelt. Hier übersetzt Waygo mit "Koreanischer Pfannkuchen" nur einen Teil der Gerichtsbeschreibung, nicht die gesamte. Zum Glück enthalten in Japan viele Speisekarten Fotos. Microsofts Software übersetzt dasselbe Gericht übrigens nur mit "Cherry Blossom", also Kirschblüte. Kirschblüte kommt in Form des japanischen Wortes "Sakura" im vorderen Teil der Gerichtsbeschreibung zwar vor, hier geht es jedoch um eine Zutat des Gerichts: die Sakura-Garnele. Auch, dass in der Beschreibung auch noch Raps erwähnt wird, erfährt der App-Nutzer nicht. Eine noch zu große Herausforderung: Was auf dem Schild an diesem Brotkorb steht, konnte uns in diesem Restaurant nach italienischem Vorbild keine der drei Apps sagen. Es handelte sich um einen Hinweis auf die Herkunft der Seegrasbutter.

Allgemein würde ich sagen, dass die Schriftübersetzung von Google und Microsoft vor allem bei Infoschildern ausreichend gut funktioniert: Hinweise in schwarzer Schrift vor weißem Hintergrund machen beide Programme einigermaßen verständlich, Googles Übersetzungen ergeben dabei aber meist mehr Sinn und sind sprachlich schöner.

Die Waygo-App dagegen, die pro Tag nur zehn kostenlose Übersetzungen erlaubt (das dauerhafte Freischalten von Japanisch kostet sieben Euro), ließ mich häufig im Stich: Sie lieferte auf Englisch oft nur Kauderwelsch und ist daher höchstens als Ergänzung zu den anderen Programmen empfehlenswert. Am ehesten hatte ich tatsächlich noch bei Speisekarten den Eindruck, dass sie hin und wieder positiv hervorsticht.

Benutzungshinweis zur Waygo-App

Grundsätzlich waren Speisekarten für alle Apps die größte Herausforderung: Beim Essen bestellen war ich mit der Software oft genauso planlos wie ohne und deshalb sehr froh, dass in Japan viele Speisekarten mit Fotos versehen sind. Besonders handgeschriebene oder im Stil von Handschriften bedruckte Karten brachten die Apps an ihre Grenzen, dasselbe galt für Werbeplakate, bei denen Text vor Fotos platziert wurde. Auch die Lichtverhältnisse können das Ergebnis beeinträchtigen. Für das Lesen längerer Texte, etwa aus einem Buch oder in einer eng bedruckten Broschüre, eignet sich keine der drei Apps.

Eine Internetverbindung macht das Leben leichter

Schade ist auch, dass der Google-Übersetzer über die Kamera erfasste Schrift - anders als eingetippten Text - nur bei bestehender Internetverbindung ins Deutsche übersetzen kann. Waygo und der Microsoft-Übersetzer dagegen liefern auch ohne Netzverbindung Ergebnisse. Bei Microsofts Programm muss man aber daran denken, sich Deutsch und Japanisch vorher als "Offlinesprachen" herunterzuladen.

Eine Offline-Übersetzung von Bildinhalten ist bei Google aber immerhin bei Japanisch-Englisch möglich und das - sofern man vorab die passenden Sprachpakete heruntergeladen hat - sogar in Echtzeit. Man hält seine Handykamera dafür einfach in Richtung des Textes und bekommt dann sofort die Übersetzung auf dem Display angezeigt. Bei Japanisch-Deutsch dagegen muss man immer erst ein Foto aufnehmen, damit der Text analysiert und übersetzt wird.

Allgemein halte ich es auf jeden Fall für sinnvoll, sich für einen Japan-Urlaub mit einem Pocket-Wifi, einem Reise-Datenpaket oder einer japanischen Simkarte auszurüsten - so kann man bei Sprachhürden immer noch zahlreiche Online-Wörterbücher und -Sprachführer ansteuern. Zudem lässt sich so auch der Kartendienst Google Maps nutzen, der in Japan gegenüber Konkurrenz-Apps einen großen Nachteil hat: Man kann sich bei Maps für Japan keine Offline-Karten herunterladen.