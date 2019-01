Unfallschutz Amazon rüstet Mitarbeiter mit Roboterwarnwesten aus

Bei Amazon ist man offenbar von der Macht der Roboter überzeugt. Schon jetzt setzt das Unternehmen in einen Logistikzentren Zehntausende Automaten ein. Mit Amazon Robotics hat sich der Konzern sogar eine eigene Abteilung geleistet, die nichts anderes tut, als neue Roboter für den eigenen Bedarf zu entwickeln.

Doch selbst das reicht nicht. Zusätzlich will der US-Konzern jetzt für bis zu 300 Millionen Dollar Lagerroboter des französischen Unternehmens Balyo kaufen und sich dadurch gleichzeitig 29 Prozent der Anteile des Roboterherstellers sichern. Bald sollen also noch mehr automatische Lageristen durch Amazons Fullfillment-Center rollen.

Damit es dabei nicht zu Kollisionen mit Mitarbeitern aus Fleisch und Blut kommt, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr an mehr als 25 Standorten damit begonnen, neuartige Sicherheitswesten an seine Mitarbeiter zu verteilen, berichtet "TechCrunch".

Bisher habe man den Robotern per Fernsteuerung eingeben müssen, wann und wo ein Mitarbeiter im Lager unterwegs ist, beispielsweise, um heruntergefallene Waren aufzuheben. So habe man gewissermaßen virtuelle Sperrzonen definiert, in die die Maschinen nicht einfahren dürfen.

Die neuen Westen sollen diesen Schritt automatisieren. Sensoren in den Robotern würden die Schutzwesten der Mitarbeiter frühzeitig erkennen und es ihnen ermöglichen, diese selbstständig zu umfahren, sagt Amazon-Robotics-Manager Brad Porter.

Nötig wird dieser Schritt offenbar wegen der rasant zunehmenden Roboterisierung von Amazons Lieferlogistik. Nach eigenen Angaben rollen derzeit 100.000 Transportroboter durch die Hallen von 26 der weltweit 175 Logistikzentren. Die Maschinen würden so effizient arbeiten, dass man 40 Prozent mehr Artikel einlagern können, schwärmt das Unternehmen.

Außerdem würden die Roboter - im Gegensatz zu menschlichen Lagerarbeitern - auch nach einer langen Schicht nicht müde und bräuchten auch keine Pausen. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass Maschinen nicht streiken, ganz anders als Menschen, die etwa in Deutschland immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.