Berichte über Sicherheitslücke Kuscheltiere mit Datenproblem

Man sollte Kinder auch darüber informieren, dass es so etwas wie Cybergrooming gibt. Dabei suchen Fremde den Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen, um sie sexuell auszunutzen. Die Täter bauen beispielsweise in Chaträumen, in sozialen Netzwerken oder in Onlinespielen, schrittweise ein Vertrauensverhältnis zu ihren Opfern auf. Diese werden später oft per Erpressung gefügig gemacht.



Betroffene Kinder sollten den Kontakt zu den Fremden sofort abbrechen und ihre Eltern informieren. Wichtig ist, dass diese verständnisvoll reagieren und den Kindern keine Vorwürfe machen. Zudem sollten auch die Betreiber der Onlineplattform und die Polizei informiert werden. "Generell sollte man bei Kontakten mit Fremden vorsichtig sein", sagt Donna Gumm. Hilfe finden Kinder und Jugendliche beispielsweise auch bei anonymen Beratungsangeboten wie der "Nummer gegen Kummer", die bundesweit unter 116111 erreichbar ist.