Tipps vom Profi So gelingen Ihre Weihnachtsschnappschüsse

Beim Fotografieren an Weihnachten kann eine Menge schiefgehen: Die Kinder sind schon mit dem Auspacken fertig, bevor die Kamera zur Hand ist, die Tante lächelt auf allen Bildern versteinert, und das Blitzlicht zerstört die muckelige Atmosphäre von Kerzen und Lichterketten.

Profi-Fotograf Ralf Mohr aus Hannover weiß, wie es besser geht. Er setzt regelmäßig Menschen in Szene und hat sich auf Reportage-, Werbe und Porträtfotografie spezialisiert.

Wir wollten von ihm wissen, was man als Amateur ohne viel Erfahrung beachten muss, wenn man schöne Weihnachtsfotos machen will. In der folgenden Bilderstrecke haben wir seine Tipps und Tricks zusammengefasst und zeigen mit Beispielfotos, wie es geht:

Fototipps vom Profi Welche Motive eignen sich in der Weihnachtszeit besonders gut für ein schönes Foto?



"Zu Weihnachten bieten sich das gemeinsame Plätzchenbacken mit der Familie oder das Auspacken der Geschenke an. Das Glänzen in den Augen der Kinder, die Bewegungen und Emotionen einzufangen, finde ich spannend." Wie macht man ein atmosphärisches Foto, das auch die Lichtstimmung rüberbringt?



"Als erstes muss man die Automatik und den Blitz ausstellen. Nicht über Pixel und Bildrauschen nachdenken. Für Stimmung sorgt eine offene, große Blende, die Objekte im Vordergrund scharfstellt und den Hintergrund unscharf werden lässt. Als Fotograf möchte ich eine Tiefe in den Bildern entstehen lassen und das Augenmerk des Betrachters auf bestimmte Objekte lenken. Wenn ich einfach einen ganzen Raum fotografiere, ringt alles um Aufmerksamkeit." Wie werden Detailaufnahmen schöner?



"Tiefenschärfe und Perspektivwechsel machen den Unterschied. Wenn mehrere Spielzeuge auf dem Boden liegen, suche ich mir eines aus, wähle eine große Blende stelle es im Vordergrund scharf und lasse die Dinge im Hintergrund in der Unschärfe verschwinden. Gleiches gilt für Weihnachtsschmuck. Besonders, wenn er glitzert oder reflektiert. Bei Aufnahmen aus der Nähe sind auch Smartphones besonders gut." Wie gelingt ein schönes Gruppenfoto?



"Damit ein Gruppenfoto spannend wird, braucht man eine ungewohnte Perspektive. Ich schmeiße mich beispielsweise gerne auf den Boden oder gehe in die Hocke und fotografiere von unten. Gruppenfotos sind aber eine echte Herausforderung, weil man darauf achten muss, dass alle die Augen aufhaben und möglichst freundlich gucken."



Ich stelle die Personen für das Foto gestaffelt auf. Einer könnte sich auch vor die Gruppe auf den Boden legen. Man sollte einfach verhindern, dass es so aussieht, als wäre das Foto 1920 entstanden und alle stehen stocksteif dar. Es bietet sich an, die Belichtungszeit zu verkürzen, um Bewegungen gut einzufangen. Dynamik macht ein Gruppenfoto interessanter. Was mache ich, damit die Person vor der Kamera locker wird?



"Darauf gibt es keine klare Antwort. Schließlich ist jede Person vor der Kamera aus unterschiedlichen Gründen steif oder verkrampft. Es ist eine ungewohnte Situation und man will sich gut präsentieren oder ist verunsichert, wie man auf dem Foto aussieht.



Man kann mit einer Person beispielsweise nochmal vor die Tür gehen und versuchen, die Angst zu nehmen. Ein Vorgespräch kann für eine lockere Atmosphäre sorgen. Den Leuten schmeicheln oder einen Witz erzählen, hilft ebenfalls. Ein Generalkonzept gibt es aber nicht. Entscheidend ist der persönliche Kontakt zu einer Person und nicht die Ansprache an die Gruppe." Wie erwischt man den richtigen Moment?



"Man muss vorbereitet sein. Wenn ich weiß, es geht gleich los und die Geschenke werden ausgepackt, mache ich ein paar Testaufnahmen. Dabei finde ich heraus, welche Einstellungen zur jeweiligen Lichtsituation passen und welche Perspektive gut aussieht.



Außerdem wechsle ich auf eine kurze Belichtungszeit, um Bewegungen scharf einzufangen. Es genau umgekehrt zu machen, kann aber auch spannend sein. Wenn ich beispielsweise einfange, wie der Opa still auf dem Sofa sitzt und seinen Enkeln beim Spielen zuschaut. Während die Bewegungen der Kinder verwischen, bleibt der stillsitzende Opa auf dem Foto fokussiert." Welche Motive bieten sich auf dem Weihnachtsmarkt an?



"Auf dem Weihnachtsmarkt ist der Einsatz eines Blitzes spannend. Er hat draußen bei natürlichem Licht nicht so viel Macht wie in einem geschlossenen Raum. Über eine lange Belichtungszeit kann ich das Umgebungslicht aufnehmen, während ich mit dem Blitz beispielsweise eine Gruppe von Leuten auf dem Foto herausstelle. Dafür muss man den Blitz genau einstellen, damit er nicht zu viel Kraft bekommt. Das funktioniert besonders gut während der Dämmerung oder wenn es bereits dunkel ist." Expertentipp: Spontaner sein mit dem Smartphone



"Das Smartphone ist klein und unscheinbar. Deswegen denkt nicht jeder sofort, dass jetzt fotografiert wird. Dadurch lässt es sich charmanter einsetzen. Man kann mit dem Smartphone leichter aus ungewöhnlichen Perspektiven fotografieren." Expertentipp: Dynamik



Bewegungen machen ein Foto dynamischer, erklärt Fotograf Mohr. Serienbildaufnahmen und eine kurze Belichtungszeit sorgen dafür, dass die Bilder scharf bleiben. Expertentipp: Mal anders draufschauen



Perspektivwechsel bei Portraits und Gruppenfotos sind wichtig. Ein ungewohnter Standpunkt kann einem Bild eine besondere Spannung verleihen. Expertentipp: Allzeit bereit



Auf einem Weihnachtsfoto geht es vor allem um Emotionen. Wenn man als Fotograf vorbereitet ist, erwischt man auch den richtigen Moment. Mohr empfiehlt deshalb, kurz vorher ein paar Probeaufnahmen zu machen. Expertentipp: Automatik abschalten



Die Stimmung, die durch Lichterketten und Kerzen entsteht, kann der Fotograf nur rüberbringen, wenn der Blitz und die Automatik der Kamera ausgestellt sind.