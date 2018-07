Apps und Gadgets für den Hochsommer Die richtige Technik gegen Hitze

Der Lüfter im Desktop-PC läuft auf Hochtouren, der Laptop heizt die verschwitzten Oberschenkel auf und das Smartphone wird wärmer und wärmer. Hochsommerhitze ist der natürliche Feind digitaler Arbeitsgeräte. Denn egal ob Prozessor oder Akku: Mit hohen Temperaturen kommen die Bauteile in Computern und Mobilgeräten kaum klar. Das ist schade, denn eigentlich können die Geräte im Sommer ziemlich hilfreich sein - etwa, wenn ein weiteres Gadget über sie Energie bezieht.

Mini-Ventilatoren: Akku gegen Abkühlung

Kleine Ventilatoren etwa lassen sich an den USB-Port des Rechners anschließen und sorgen für ein wenig Abkühlung im Büro. Die Mini-Propeller ersetzen zwar nicht den kühlen Luftzug einer Klimaanlage, wälzen aber zumindest ein bisschen die stickige Luft vor dem Rechner um.

Wer mit dem Smartphone unterwegs ist, kann sich einige der Ventilatoren sogar an die Mini-USB-Buchse eines Android-Geräts oder an den Lightning-Anschluss des iPhones stöpseln. Für ein paar Euro hat man dann einen kleinen Taschenlüfter dabei, der allerdings auch am Akku nuckelt.

Mini-Kühlschränke: Weg zur Küche sparen

USB-Kühlschrank für den Schreibtisch

Wem der Weg zur Küche zu weit ist, der kann seine Coladose auch direkt am Arbeitsplatz kühlen: Mit Mini-Kühlschränken, die per USB-Kabel an den Rechner angeschlossen werden, klappt das ganz gut. Innerhalb von ein paar Minuten kühlen die kleinen Boxen zumindest eine 0,33-Liter-Dose auf Kühlschranktemperatur von etwa acht Grad ab.

Für die Stromversorgung ist nur ein USB-Anschluss am Laptop nötig und man kann den kleinen Kühlschrank direkt auf den Schreibtisch stellen. Doch auch hier gilt, dass selbst die kleinen Geräte bis zu zehn Watt an Leistung verbrauchen können und damit den Akku leeren, wenn kein Netzkabel angeschlossen ist.

Mini-Klimaanlagen: Praktisch, solange man keine Wunder erwartet

geizeer.com Mini-Klimaanlage Geizeer

Die Luxusvarianten unter den USB-Kühlgeräten sind Mini-Klimaanlangen wie der Geizeer. Zwei italienische Entwickler haben den Holzwürfel entwickelt und per Crowdfunding bei Kickstarter und Indiegogo finanziert. Das ungefähr 130 Euro teure Kühlgerät wird von einem eingebauten Akku mit Strom versorgt und kann am Rechner aufgeladen werden. Ein Gehäuselüfter pustet dabei Luft auf einen mit Gel gefüllten Plastikbehälter, der zuvor im Kühlschrank gekühlt werden muss.

Vier Stunden lang kühlt das Gerät die Luft am Schreibtisch ab. Sitzt man direkt daneben, sorgt der Würfel für ein wenig Erfrischung. Wer das ganze Büro runterkühlen will, wird aber enttäuscht sein. Laut Hersteller gelingt es dem Geizeer lediglich, einen zwölf Quadratmeter großen Raum um drei Grad abzukühlen.

Profi-Gadget Sunscreenr: Besser eincremen dank Technik

Kombiniert mit Extra-Technik kann auch das Smartphone ein wertvoller Helfer bei Sommerhitze sein - wenn es nicht aufgrund der hohen Temperaturen einen Hitzekollaps erleidet. Wie Sie das vermeiden, verrät diese Fotostrecke:

Schützen Sie Ihr Handy vor dem Hitzetod Das Gerät nicht in die Sonne legen

Pralle Sonne ist ein Smartphonekiller. Lassen Sie ihr Handy deshalb lieber nicht auf dem Tisch liegen, wenn sie auf dem Balkon oder im Café einen Kaffee trinken.



Noch gefährlicher ist es, ein Smartphone auf dem Armaturenbrett des Autos liegen zu lassen. Bei Sonne kann es dort schon mal 60 Grad warm werden. Direkte Sonneneinstrahlung und der meist schwarze Kunststoff kann im Gerät selbst sogar zu noch höheren Temperaturen führen. Auch das Handschuhfach ist tabu. Dort hat das Handy zwar Schatten, warm wird es dort aber auch.



Am Strand gilt derweil: Auf dem Badehandtuch haben Smartphones nichts verloren. Dort werden sie nicht nur von der Sonne gegrillt, sondern ihnen drohen auch noch Schäden durch Sand im Gehäuse und Wasserspritzer. Denn noch sind lange nicht alle Smartphones wasser- und staubdicht. Schutzhüllen schützen wirklich

Handhüllen können schon deshalb eine lohnende Investition sein, weil sie teure Smartphones bei Stürzen und anderen Unfällen womöglich vor Schaden bewahren. Im Sommer können sie zudem dazu beitragen, dass Staub, Schmutz und Wasser nicht ins Gehäuse gelangen. Wer sein schwarzes Handy in eine helle Hülle steckt, sorgt damit zudem dafür, dass sich das Gadget in der Sonne weniger stark aufheizt. Ab in die Tasche

Wenn die Sonne richtig knallt, ist das Handy im Schatten am besten aufgehoben. Deshalb sollte man sein Mobiltelefon lieber in der Hosen-, Jacken- oder Handtasche aufbewahren (und das am besten vollständig in der Tasche) oder in einen Rucksack stecken. Selbst wenn es dort drin warm wird, wird das Gerät nicht so heiß, wie wenn es direkt der Sonne aufgesetzt ist. Einfach mal abschalten

Wenn Sie merken, dass das Gerät heiß wird oder wenn Ihnen womöglich schon eine Hitzewarnung auf dem Bildschirm angezeigt wird, schalten Sie es ab. Ein paar Minuten Betriebspause reichen meist schon, um ein Smartphone wieder auf Normaltemperatur zu bringen. Finger weg vom Kühlschrank

Auch wenn Sie gerade eine wichtige Nachricht erwarten oder ganz dringend jemanden anrufen wollen: Legen Sie Ihr Smartphone niemals zum Abkühlen in den Kühlschrank. Zum einen verkürzen schnelle Temperaturschwankungen die Lebensdauer der elektronischen Bauteile. Zum anderen - und das ist weit wichtiger - kann sich dabei Kondenswasser im Gehäuse bilden. Im besten Fall sorgt das nur für Korrosion, im schlimmsten für einen Kurzschluss.

Mit der UV-Kamera Sunscreenr etwa lässt sich auf dem Smartphone-Display überprüfen, ob die Haut ausreichend mit Sonnencreme bedeckt ist. Helle Hautstellen auf den Videobildern signalisieren, dass mehr Creme aufgetragen werden muss. Gut eingecremte Haut sieht durch die Kamera hingegen aus, als sei Rohöl darauf geschmiert worden.

sunscreenr.com UV-Licht-Scanner Sunscreenr

Der Trick dabei ist, dass die Kamera für 80 Euro die ansonsten für das Auge nicht wahrnehmbaren UV-Strahlen sichtbar macht. Je heller die Haut, desto mehr UV-Licht trifft darauf. Die dunklen Stellen deuten darauf hin, dass die Sonnencreme die gefährlichen Strahlen absorbiert.

Apps fürs Smartphone: Das Trinken nicht vergessen

Wer nicht gleich in ein zusätzliches Gadget investieren will, der kann sich auch mit simplen App-Downloads für die nächste Hitzewelle bereitmachen. Zahlreiche Programme erinnern zum Beispiel, wie viel man bei hohen Temperaturen trinken muss und wie hoch die UV-Strahlung am aktuellen Aufenthaltsort ist.

Wir haben die wichtigsten Apps in einer Bildergalerie zusammengefasst:

Diese Apps helfen bei Hitze Aqualert



Die App "Aqualert" kümmert sich darum, dass man jeden Tag genügend Wasser trinkt. Anhand der Körpergröße und des Geschlechts errechnet die Anwendung die Menge an Flüssigkeit, die man zu sich nehmen sollte. Das Menü ist übersichtlich gestaltet und lässt sich leicht bedienen. Allerdings wird in den kostenlosen Versionen für iOS und Android sehr viel Werbung eingeblendet. UV Lens



Die Intensität der UV-Strahlung unterscheidet sich jeden Tag und zu jeder Uhrzeit. Die App "UV Lens" für iOS und Android errechnet anhand der Orts- und Wetterdaten die Zeit, die man ohne Sonnencreme im Freien verbringen kann, ohne sich die Haut zu verbrennen. Wer sich einschmiert, kann mit dem Tool anhand des Sonnenschutzfaktors neu berechnen, wie lange er mit eingecremter Haut in die Sonne darf. Hitzewarnung Schön sieht die App nicht aus, aber sie ist hilfreich: Das "Hitzewarnung"-Tool des Deutschen Wetterdienstes für iOS und Android zeigt an, ob in einer bestimmten Stadt oder einem Landkreis eine starke Wärmebelastung droht. Dann gilt für Menschen mit Kreislaufproblemen und Herzschwäche, dass sie vorsichtig sein müssen. Per Postleitzahl lassen sich Favoriten auswählen, der Nutzer wird bei einer Hitzewarnung per Push-Meldung benachrichtigt. Regenradar



Bei großer Hitze lassen Unwetter meist nicht lange auf sich warten. Damit nicht völlig unerwartet dunkle Wolken über der Grillparty aufziehen, lohnt sich hin und wieder ein Blick auf die App "Regenradar". Kaum eine Wetter-Software blickt so genau in die Zukunft wie diese Anwendung für iOS und Android. Auf einer Radaransicht erkennt man auf den ersten Blick, ob sich eine Wolkenfront nähert.

Die Notfalllösung: Videospiele mit Schnee-Szenario

Und wenn gar nichts mehr gegen die Hitze hilft, bleibt immer noch die Fantasie: Wer sich bei Temperaturen weit über 30 Grad lieber in den Schnee wünscht, der sollte sich diese zehn Spiele hier genauer anschauen, die mein Kollege Tobias Kirchner letzten Winter zusammengestellt hat. Sie alle spielen in einer kalten Winterlandschaft: