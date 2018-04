Microsoft stattet Windows 10 mit neuen Funktionen aus. Das nächste große Update für das weit verbreitete PC-Betriebssystem werde ab dem 30. April als kostenloser Download angeboten, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Ab dem 8. Mai soll das "Windows 10 April 2018 Update" genannte Softwarepaket dann nach und nach auch automatisch auf allen Windows-10-Geräten bereitstehen.

Mit der Funktion "Timeline" lassen sich in Windows 10 künftig alle Aktivitäten der vergangenen 30 Tage in chronologischer Reihenfolge anzeigen. Damit soll der Zugriff auch auf vor Wochen geöffnete Websites oder Dokumente erleichtert werden, selbst wenn diese in Microsoft-Programmen auf einem iOS- oder Android-Gerät genutzt wurden.

Das ist das Windows 10 April 2018 Update Microsofts April-2018-Update für Windows 10: Mit der Timeline-Funktion kann man seine PC-Aktivitäten bis zu 30 Tage weit in die Vergangenheit verfolgen, etwa, um Webseiten oder Dokumente noch einmal zu öffnen. Die Funktion Focus Assist soll helfen, sich bei der Arbeit zu konzentrieren, indem sie ablenkende Benachrichtigungen über Emails, Anrufe oder aus sozialen Netzwerken ausblendet und erst anzeigt, wenn die Arbeit getan ist. Über ein Audiosymbol oben auf dem Seitenreitern können Webseiten künftig per Mausklick stummgeschaltet werden. Eines von Microsofts Lieblingsthemen ist Mixed Reality. Das April-2018-Update soll neue Funktionen mitbringen, um reale Bilder mit virtuellen Objekten zu verknüpfen. Die sogenannte Spieleleiste, die man in PC-Games einblenden kann, hat einen neuen Look und neue Funktionen bekommen.

Im Microsoft-Browser Edge können Anwender künftig mit einen Klick auf ein Audiosymbol Töne direkt im Browser-Tab stumm oder wieder aktiv schalten. Diese Funktion kann beispielsweise hilfreich sein, wenn beim Aufruf einer Webseite automatisch Videos samt Ton starten.

Die Spracheingabe über ein integriertes Mikrofon kann nach dem Update über das Tastenkürzel Windows- H gestartet werden. Auch das Bürosoftware-Paket Office 365 erhält mit einem Update zahlreiche Neuerungen, die die Nutzer beim vernetzten Arbeiten unterstützen sollen.

Für Systemadministratoren dürfte interessant sein, dass Windows-Updates künftig etwa in Unternehmen auf einem zentralen Rechner heruntergeladen und anschließend im lokalen Netz an andere Rechner verteilt werden können. Noch bevor ein Mitarbeiter einen Rechner in Betrieb nimmt, können Administratoren Einstellungen und Anwendungen entsprechend auf dem Gerät bereitstellen oder auch bedarfsgerecht partiell Admin-Rechte vergeben.