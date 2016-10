Xiaomi Mi Mix Bei diesem Smartphone verschwindet der Rahmen fast

Selten erlebt ein Smartphone noch vor der Veröffentlichung einen Hype im Netz - außer es geht um ein iPhone. Das Mi Mix des chinesischen Herstellers Xiaomi ist eine Ausnahme: Auch wenn der Hersteller es zunächst nur in China auf den Markt bringen will, sorgt das Handy weltweit für Begeisterung.

Grund ist das Design des Smartphones. In Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Produktdesigner Philippe Starck hat Xiaomi ein Handy geschaffen, dass an drei Seiten nahezu randlos erscheint. Das große 6,4-Zoll-Display nimmt 91 Prozent der Gerätevorderseite ein. Damit ist das Telefon kaum größer als beispielsweise das iPhone 7 mit 5,5-Zoll-Display. An den Seiten und am oberen Rand endet das Display direkt am Gehäuserahmen. Für den hat Philippe Starck mit Keramik ein besonderes Material gewählt. Nicht nur der Rahmen, auch die Knöpfe sind aus dem Material gefertigt.

Ausführliche Testberichte stehen noch aus

Mit dem Gerät positioniert Xiaomi sich neben Apple und Samsung im Oberklassesegement. Dort tritt es auch gegen Googles neues Pixel-Smartphone an. Mit dem neuerlichen Angriff könnte das Unternehmen wieder Boden gut machen. Zuletzt schwächelte es auch auf dem Heimatmarkt China.

Mit dem Konzept, hochwertige Geräte zu günstigen Preisen über das Internet anzubieten, rollte Xiaomi dort in den vergangenen Jahren den Smartphone-Markt auf und stieg zum Marktführer in dem Land auf. In den vergangenen Monaten machten aber Wettbewerber wie Oppo und Vivo mit dem gleichen Konzept Xiaomi die Position streitig und verdrängten den Hersteller von der Liste der fünf größten Smartphonehersteller weltweit.

Ob das Gerät auch hält, was Aussehen und technische Spezifikationen versprechen, müssen erste Tests aber noch zeigen. Bisher konnte das als Konzept vorgestellte Mi Mix noch nicht ausprobiert werden.

Randlose Displays auch von Apple und Samsung erwartet

Schon länger gibt es Gerüchte, dass auch Apple und Samsung ihre im kommenden Jahr erwarteten neuen Modelle mit randlosen Displays ausstatten wollen. Aber Xiaomi kommt den beiden Herstellern mit seinem Mi Mix nun deutlich zuvor. Die Zusammenarbeit mit dem bekannten Designer dürfte das neue Gerät attraktiv für Kunden weltweit machen. Im Zuge seiner "Weniger-ist-mehr"-Philosophie hat Starck das Design auf das Wesentliche reduziert.

Durch den Verzicht auf den Rahmen mussten einige Sensoren ausgetauscht werden. Der Näherungssensor wird statt von einem klassischen Infrarotsender nun mit einem Ultraschall-Lautsprecher betrieben. Anstelle eines Lautsprechers an der Geräteoberseite wird der Schall über den Rahmen von einem pizoelektrischen System weitergegeben. Das System nutzt dabei die Schwingungen des Materials, um Töne zu erzeugen.

Frontkamera unter dem Display

Auch die Frontkamera, die sich bei den meisten Handymodellen am oberen Rand des Gehäuses befindet, musste ihren Platz aufgeben. Sie ist beim Mi Mix unter dem Display angebracht. Für Selfies aus der bekannten Perspektive muss das Handy damit gedreht werden.

Der Fingerabdrucksensor ist wie bei Vorgängermodellen auf der Rückseite des Gehäuses angebracht. Darüber befindet sich die Fotokamera mit 16 Megapixel Auflösung. Bei den technischen Spezifikationen bildet Xiaomi mit einem Snapdragon 821-Prozessor von Qualcomm mit einer Taktfrequenz von 2,35 Gigahertz und einem Arbeitsspeicher von je nach Ausführung vier oder sechs Gigabyte mit 128 oder 256 Gigabyte Flash-Speicher den aktuellen Standard im Oberklassesegment ab. Das Display stellt mit einer Auflösung von 2048 × 1080 Pixeln 362 dpi im 16:9-Format dar.

Kunden in China können das Gerät bereits vorbestellen. Es soll in der Vier-Gigabyte-Version umgerechnet rund 475 Euro kosten, die Sechs-Gigabyte-Variante mit vergoldeten Elementen ist in China für 540 Euro erhältlich. Bei Importhändlern wird das Gerät um 600 Euro angeboten. Ob Xiaomi das Gerät auch im Ausland anbietet, war zunächst unklar. Allerdings machen die Zusammenarbeit mit Philippe Starck und das große Medieninteresse ein Rollout auch außerhalb Chinas wahrscheinlich.