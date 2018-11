Neue Technik in China Dieser Nachrichtensprecher kommt aus dem Computer

Chinas staatlich kontrollierte Nachrichtensender gelten in ihrer täglichen Wiedergabe regierungsfreundlicher Propaganda seit Langem als roboterhaft. Ein neuer Moderator, der jetzt der Öffentlichkeit präsentiert wurden, wird diesen Eindruck wohl kaum ausräumen können: Am Donnerstag hat die Nachrichtenagentur Xinhua auf der World Internet Conference in der ostchinesischen Provinz Zhejiang ihren ersten virtuellen Nachrichtensprecher präsentiert. Damit sei künstliche Intelligenz (KI) offiziell Teil der Berichterstattung geworden, erklärte Xinhua.

Der KI-Moderator trat schon in einigen Onlineproduktionen der Nachrichtenagentur auf. Noch ist aber nicht klar, wie intensiv er künftig eingesetzt wird. In einer Pressemitteilung lobt die Nachrichtenagentur ihren virtuellen Nachrichtensprecher dafür, dass er 24 Stunden am Tag arbeiten könne und "ein Mitglied seiner Reporterteams" sei.

Dem Aussehen menschlicher Kollegen nachempfunden, liest der computergesteuerte Avatar Texte, die in sein System eingespeist werden, vor. Sein Mund bewegt sich dabei dem Text entsprechend.

In einem Beispielvideo, das auf YouTube abrufbar ist, wirkt das System allerdings noch sehr hölzern. Mit echten Menschen kann man die gezeigte Figur, die sich kaum bewegt, nicht verwechseln. Auch die Stimme, die man im Video hört, klingt extrem nach Computer. Systeme wie Amazons Alexa, Apples Siri oder Googles Assistant wirken von der Stimme her viel menschlicher.

Ob der virtuelle Nachrichtensprecher wirklich als KI gelten kann, ist ohnehin fraglich. Schließlich reagiert er lediglich auf die Texte, mit denen er gespeist wird. Eine echte künstliche Intelligenz hat weit über solche Dinge hinausgehende Fähigkeiten.

Xinhua erklärte, der neue Moderator sei in Zusammenarbeit mit dem Pekinger Technologie-Unternehmen Sogou Inc. entstanden und weltweit der erste seiner Art. Er hätte den Vorteil, dass er Eilmeldungen schnell verbreiten können. Bisher gibt es zwei Versionen des Moderatoren-Bots: Die eine spricht Englisch, die andere Chinesisch.