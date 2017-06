Ohne Spezialequipment So einfach gehen Zeitraffer und Zeitlupe

Streng genommen sind die Begriffe Zeitraffer und Zeitlupe nur auf Bewegtbilder anwendbar. Für eine Zeitlupe wird die Bildfrequenz einer Filmkamera heraufgesetzt, der Film dann aber mit der üblichen Bildfrequenz abgespielt; das Ergebnis ist eine flüssige Bildsequenz, die Bewegungen verlangsamt zeigt.

Eine Zeitrafferaufnahme ist der umgekehrte Fall: die Aufnahmefrequenz ist niedriger als die Bildrate bei der Wiedergabe. Aufnahmeserien mit Frequenzen von Hunderten von Bildern pro Sekunde oder Aufnahmen im Abstand einiger Minuten können aber auch nützlich sein, wenn es Ihnen am Ende nur um ein Einzelbild geht.

Beispielsweise hilft eine Aufnahmeserie, den entscheidenden Moment im Bild festzuhalten - sei es, weil eine Bewegung zu schnell ist, als dass man zum optimalen Zeitpunkt manuell auslösen könnte, oder weil man stundenlang auf den richtigen Zeitpunkt warten müsste. Die einzelnen Aufnahmen lassen sich auch zu einem Bild kombinieren - HDR-Bilder sind ein Beispiel dafür, aber auch Montagen wie im Aufmacherbild oben.

Eine Frage der Technik

Zeitrafferaufnahmen sind keine technologische Herausforderung. Es bedarf nur einer Intervallsteuerung, die die Kamera periodisch auslöst. Zeitlupenaufnahmen mit extrem hoher Bildfrequenz sind anspruchsvoller, aber schon vor rund 140 Jahren gelang es Eadweard Muybridge, die Bewegungen von Pferden festzuhalten und damit die Streitfrage zu entscheiden, ob alle vier Beine eines trabenden Pferdes zeitweise in der Luft wären (sie sind es). Muybridge benutzte Plattenkameras, die zunächst über gespannte Drähte durch die Pferde selbst und später über ein Uhrwerk ausgelöst wurden. Heute genügt dazu eine Digitalkamera.

Die Voraussetzung dafür schuf vor knapp einem Jahrzehnt eine neue Generation von CMOS-Sensoren, deren Pixel nicht mehr nur über zwei oder vier Kanäle ausgelesen wurden - vielmehr war ein A/D-Wandler pro Pixelspalte auf dem Sensorchip integriert.

Die massiv parallele Digitalisierung Tausender Pixel gleichzeitig machte es möglich, die Bildfrequenz auf 60 Aufnahmen pro Sekunde zu steigern - und noch weit darüber hinaus, wenn man sich mit einer geringeren Auflösung zufrieden gab.

Diese Sensoren wurden von Sony entwickelt, aber die ersten Kameras, die von deren Fähigkeiten Gebrauch machten, kamen von Casio. Die Exilim Pro EX-F1 aus dem Jahre 2008 konnte 60 Bilder pro Sekunde mit voller Auflösung und bei reduzierter Pixelzahl bis zu 1200 Bilder pro Sekunde aufzeichnen.

Heutzutage ist diese Technologie Stand der Technik - jedenfalls für Aufnahmen mit dem elektronischen Verschluss, denn der mechanische Schlitzverschluss ist nicht so schnell. Die Aufnahmegeschwindigkeit wird weniger vom Sensor bestimmt, sondern vor allem vom Prozessor, der die Zahl der Pixel beschränkt, die pro Sekunde verarbeitet werden können. Während Casios EX-F1 einen 6-Megapixel-Sensor hatte, sind die Auflösungen heute vielfach höher und die maximale Bildfrequenz ist daher geringer.

Auf der anderen Seite ist die Auflösung im Movie-Modus heute 4K oder sogar 6K, so dass einzelne Frames aus Filmen eine Alternative zu den im Serienbildmodus aufgenommenen Bildern sein können - insbesondere wenn die Kamera keinen elektronischen Verschluss unterstützt und die Serienbildgeschwindigkeit durch den Schlitzverschluss limitiert ist.

Intervallaufnahmen

Im Gegensatz zu einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme, die einen entsprechend schnell auslesbaren Sensor erfordert, stößt eine Zeitrafferaufnahme auf keine technischen Herausforderungen. Alles, was benötigt wird, ist eine Steuerung, die die Kamera in einem vorgegebenen Rhythmus auslöst. Digitalkameras wären dazu schon immer in der Lage gewesen; dennoch gibt es noch immer Modelle ohne einen programmierbaren Intervalltimer.

Michael J. Hußmann/ DOCMA Mit dem jeweils passenden Kabel kann der Pluto Trigger die meisten aktuellen Kameramodelle steuern.

Für solche Kameras benötigen Sie ein externes Steuergerät, das Sie mit dem Fernauslöseranschluss verbinden. Solche Trigger bieten dann aber noch viele über eine Intervallsteuerung hinausgehende Funktionen. Der beliebte Triggertrap wird nach der Insolvenz seines gleichnamigen Herstellers nicht mehr produziert und unterstützt. Aber neben den Triggern von Miops (miops.com) für rund 240 Euro gibt es den Pluto Trigger (plutotrigger.com) für rund 110 Euro - beide werden über eine Smartphone-App unter Android oder iOS gesteuert.

DOCMA Ein externer Auslöser wie der Pluto Trigger lässt sich über ein Smartphone für Intervall- Aufnahmen programmieren.

Nachdem Sie die gewünschte Zahl von Aufnahmen und deren zeitlichen Abstand über die App programmiert haben, können Sie die Bluetooth-Verbindung der externen Steuereinheit abschalten, um Strom zu sparen.

Sie sind aber nicht auf den starren Zeitplan eines Intervall-Timers angewiesen, sondern können den Trigger auch auf die Auslösung durch Geräusche, (Gewitter-) Blitze oder eine Laser-Lichtschranke programmieren. Zusammen mit dem Smartphone sowie dessen Kamera und Mikrofon lassen sich noch weitere Funktionen realisieren, so dass ein externer Trigger selbst dann eine lohnende Investition sein kann, wenn Ihre Kamera bereits einen Intervall-Timer besitzt.