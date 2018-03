Geschenkideen Zehn Spieletipps für Ostern

"The Mind" - Karten stapeln für Esoteriker



Wolfgang Warsch, der Autor von "Illusion", hat noch ein zweites innovatives Kartenspiel am Start: "The Mind", bei dem es augenscheinlich nur darum geht, dass alle gemeinsam Zahlenkarten in aufsteigender Reihenfolge auf einen Ablagestapel legen. Aber: Das muss klappen, ohne in irgendeiner Weise miteinander zu kommunizieren. Was völlig verrückt, unmachbar, esoterisch und blöd klingt, entpuppt sich als durchaus schaffbar, zumindest bis zu einer bestimmten Anzahl an Karten (ein paar weitere Regeln gibt es aber doch). Für unter zehn Euro kann man das ruhig mal ausprobieren.