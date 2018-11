"11 - 11: Memories Retold" Der Erste Weltkrieg als spielbares Gemälde

Krieg ist das einfachste Videospiel. Wenn die Gesetze verschwinden, wenn jede zwischenmenschliche Übereinkunft im Waffenlärm untergeht, entstehen die eingängigsten Spielmechaniken. Da, wo die Entscheidung des Spielers den geringsten Weg zurücklegen muss, ist die Erfahrung am unmittelbarsten. Und kaum ein Weg ist kürzer als der eines Abzugs. Darum ist Waffengewalt - und damit auch der Krieg - in Videospielen allgegenwärtig. Auf einen Schuss reagiert die virtuelle Umwelt sofort.

Es geht darum, der Beste zu sein, übrig zu bleiben. Aus dieser einfachen Mechanik sind diverse Games entstanden. Aktuell sind es "Battle Royale"-Spiele, die Millionen Spieler faszinieren. In Spielen wie "Fortnite" oder "PUBG" werden fiktive Kriege geführt. Der Spieler trifft sekundenschnelle Entscheidungen. Schießen, flüchten, Deckung.

Es sind Entscheidungen, die den Erfolg oder Misserfolg einer Partie ausmachen. Daher ist es auch weniger die Gewalt, nicht das Elend, das in diesen Spielen im Mittelpunkt steht. Es ist das Sich-Messen. Der Anspruch, immer besser zu werden, es wieder und wieder zu versuchen, bis es endlich klappt. Es geht um die Freude am Sieg, weniger um die Freude am Krieg.

Doch viele Shooter spielen eben nicht in fiktiven Kriegen, sondern wählen eine historische Epoche als Kulisse. Oft sind es der Erste und der Zweite Weltkrieg. Auch hier stehen oft die Action und mit ihr die Mechanik im Mittelpunkt - nicht der Krieg in seinem ganzen Ausmaß. Und darum findet gerade in solchen Spielen oft eine Verkürzung statt: eine Reduzierung des Krieges auf das Schießen auf anonyme Soldaten.

Weltkrieg in Videospielen Shooter wie "Call of Duty", "Battlefield" oder "Medal of Honor"



Denkt man an Weltkriegs-Szenarien in Videospielen, denkt man wohl zuerst an Ego-Shooter. In bekannten Spielereihen wie "Call of Duty", "Battlefield" oder "Medal of Honor" dienen der Erste und Zweite Weltkrieg immer wieder als Szenario, in dem ähnliche Geschichten von Heldentum und Überlebenskampf inszeniert werden. In Spielen dieser Machart stehen immer die Schlachten im Mittelpunkt. Nur selten geht es um ihre Auswirkungen und das Schicksal derer, die übrigbleiben. "Sudden Strike"



Neben den Ego-Shootern gibt es auch diverse Strategiespiele mit Weltkriegs-Szenario. Die "Sudden Strike"-Reihe gehört zu den bekanntesten Spielen dieses Genres. Der Spieler kann zwischen drei Kampagnen wählen und in der Rolle verschiedener Kriegsparteien spielen. Dann gilt es Fußeinheiten oder Fahrzeuge zu kontrollieren, um durch taktisches Geschick Schlachten zu gewinnen. Der Detailreichtum erschöpft sich hier im originalgetreuen Nachbau etwa von Panzern. Die Auswirkungen der Schlachten jedoch sind auch hier nicht Teil des Geschehens. "Wolfenstein"-Reihe



Auch wenn die "Wolfenstein"-Reihe zum Shooter-Genre gehört, unterscheidet es sich doch gravierend von Spielen wie "Call of Duty". Denn "Wolfenstein" hatte nie den Ansatz, realistisch sein zu wollen. In den Spielen geht es nicht um eine vorgegaukelte historische Authentizität. Vielmehr werden hier die Ästhetik und der Hass des NS-Regimes auf die Spitze getrieben - und dann zum Abschuss freigegeben. Eine bitterböse, brachiale Satire. "Eternal Darkness"



Nicht immer müssen die Weltkriege im Mittelpunkt eines Spiels stehen. Im Horrorspiel "Eternal Darkness" steuert der Spieler verschiedene Protagonisten, die in unterschiedlichen Epochen angesiedelt sind. Einer davon, ein Reporter, lebt in der Zeit des Ersten Weltkriegs und berichtet von den Schlachtfeldern. Gemein haben die Protagonisten dieses Spiels jedoch, dass sie alle unsagbaren Horror erleben - in Form von Monstern, die ihnen an die Wäsche wollen. "Valiant Hearts"



"Valiant Hearts" hat einen ähnlichen Ansatz wie "11 - 11". Auch hier steht die Geschichte, das Nachempfinden von Schicksalen der Menschen, die in den Ersten Weltkrieg verwickelt werden, im Mittelpunkt. Eine weitere Stärke von "Valiant Hearts" ist das multiperspektivische Erzählen, denn hier kann der Spieler Geschichten von Menschen aus Deutschland, den USA und Belgien erleben, die alle aus verschiedenen Gründen in den Krieg geraten sind. "Attentat 1942"



In "Attentat 1942" muss der Spieler 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg herausfinden, wieso sein Großvater von der Gestapo abgeführt wurde. Dafür befragt er Menschen, die die Zeit überlebt haben. Das Spiel wechselt immer wieder in die Zeit des okkupierten Tschechiens der Vierzigerjahre uns lässt den Spieler nachempfinden, mit welchen Mitteln das Überleben organisiert wurde und in welchen Situationen und durch wen das Leben auch ganz schnell ein Ende finden konnte. "Panzer Elite"



Dieses Spiel steht stellvertretend für sehr viele Titel, in denen die Simulation von Weltkriegs-Fahrzeugen im Mittelpunkt steht. Neben Panzer-Simulationen gibt es auch einige Games, in denen etwa Flugzeuge oder Kriegsschiffe steuerbar werden. Der Spieler muss dabei sowohl die Mechaniken der verschiedenen Fahrzeuge beherrschen, als auch im Kampf gegen andere Spieler bestehen. "The Saboteur"



Open-World-Spiele, die einen Weltkrieg zum Szenario haben, gibt es kaum. Eines der wenigen Spiele ist "The Saboteur". In diesem steuert der Spieler den Protagonisten Sean Devlin durch ein von den Nazis okkupiertes Paris, nimmt an illegalen Straßenrennen teil und wird schlussendlich Teil des Widerstands. Einen großen Teil des Spiels macht jedoch das Erkunden der offenen Welt aus - die 2009, damals ist das Spiel erschienen, in Deutschland ohne Hakenkreuze auskommen musste.

Das neue "11 - 11: Memories Retold" will gar nicht, dass der Spieler schießt - sondern zuhört. Das Spiel erzählt die Geschichte von zwei Soldaten, einem deutschen und einem kanadischen. Den einen spricht Sebastian Koch, den anderen Elijah Wood.

Beide Figuren ziehen nicht aus einem Glauben ans Vaterland in den Krieg. Nicht, um mit dem Gewehr in der Hand für eine vermeintliche Gerechtigkeit im Sterben zu sorgen. Harry, der Kanadier, möchte eigentlich nur eine Uniform, um seiner Julia zu imponieren. Er ist Fotograf, soll im Krieg Heldentaten festhalten. Kurt will seinen Sohn Max finden, dessen Einheit vermisst wird.

"11 - 11" will die Auswirkungen des Kriegs erspielbar machen. Das, was in Videospielen oft nicht vorkommt - weil es nicht steuerbar ist. Das, was hinter den Explosionen, der bombastischen Grafik, dem vielen Lärm sonst im Stillen verschwindet. Das Leid, der Zweifel, die Sprachlosigkeit.

Keine großer Erzählung voller Helden

Weil Harry und Kurt in verschiedenen Ländern geboren wurden und durch Umstände nun beide an der Front eines Krieges sind, sind sie zu Feinden geworden. Sie nähern sich immer weiter an, räumlich wie persönlich. "11-11" verwischt die Grenzen, die das Schießen in Games sonst so natürlich erscheinen lassen.

Das Spiel ist keine große Erzählung vom Krieg, in dem Männer über sich hinauswachsen, zu Helden werden. Es lässt den Krieg nicht mythisch erscheinen, ganz einfach, weil es seine Banalitäten zeigt: Die, die zurückbleiben, die nicht mitmachen wollen, die nicht immer die Kraft haben, Held zu sein.

Die Aufgaben des Spielers sind daher auch wenig spektakulär. Mal gilt es, einen Brief an die Heimat zu schreiben, der Tochter zu erklären, warum Papa jetzt schon seit Wochen nicht mehr daheim ist. Dafür wählt der Spieler aus verschiedenen Textbausteinen aus - seine Wahl beeinflusst dann, wie die Tochter die Absenz ihres Vaters verarbeitet. Dann wieder wollen Soldaten mit Wasser versorgt oder Munitionsaufzüge repariert werden.

Fotos machen im Krieg

In der Rolle von Harry gehört es zur Aufgabe des Spielers, Fotos zu machen. Von Flaggen, Schiffen, Panzern. Und Soldaten, die kurz nach dem Schnappschuss erschossen werden. Auch gilt es immer wieder, sich an feindlichen Soldaten vorbeizuschleichen oder nicht von Trommelfeuer getroffen zu werden.

Dabei setzt "11 - 11" auf einen Grafikstil, der mit Realismus nichts zu tun hat und das Spiel wie ein Gemälde wirken lässt. Zugleich ist der Stil so reduziert, dass zwischen Gegnern und Freunden teilweise kaum unterschieden werden kann. So, als hätte der Krieg seinen Soldaten die Identität von den Gesichtern gekratzt.

"Geschichten stehen im Mittelpunkt des Spiels. Solche, die wir uns ausgedacht haben und solche, die echt sind", sagt Yoan Fanise, der Creative Director des Spiels. Dazu habe man viele Briefe gelesen, auch solche der eigenen Familie.

Nicht die üblichen Reflexe bedienen

Es sind Geschichten aus dem Krieg, dessen Brutalität und maschinelles Töten alle Menschen damals überrascht hätte. Ein Krieg übrigens, dessen Ende sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt - am 11.11.2018.

"Schießen ist so ein kleiner Teil des Krieges", findet George Rowen, Senior Interactive Producer von "11-11". Doch in Videospielen sei es eben oft der Mittelpunkt von Geschichten, die im Krieg spielen. "Das ist so ein unglaublich reduzierender Blick."

Beide Entwickler sind sich sicher, dass viele ihr Spiel nicht mögen, es sogar hassen werden. Weil es eben nicht die üblichen Reflexe bedient.

Für alle, die gewillt sind, mal etwas anderes als das Gewohnte zu spielen, ist "11 - 11" tatsächlich ein faszinierendes, ein außergewöhnliches Spiel. Durch seine grafische Abstraktion kommt es der Sprachlosigkeit des Krieges näher als jeder Shooter. Es erzählt von einer Zeit, der wir seit 100 Jahren nachspüren. Und es fügt diesem Erspüren eine weitere Geschichte, ein weiteres Gefühl hinzu.

"11 - 11: Memories Retold" von Bandai Namco, für Playstation 4, Xbox One und PC, circa 20 Euro