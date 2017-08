Kanzlerin auf der Gamescom Warum Merkel "Minecraft" spielen sollte

4. In wie fern fühlen Sie sich von der Politik wertgeschätzt?

Timo Ullmann

Jan Theysen

Benedikt Grindel

Blue Byte

"Wir fühlen eine deutlich wachsende Wertschätzung. Politiker, die uns in unseren Studios in Deutschland besuchen, sind immer sehr erstaunt über die Kreativität unserer Mitarbeiter und Produkte und die Arbeit an absoluter Zukunftstechnologie in unseren Teams. Und nicht zuletzt durch die Anzahl der Arbeitsplätze, die in unserer Branche weltweit entstehen. Die Politik hat erkannt, dass Games für die digitale Wirtschaft der Zukunft ein enorm wirksamer Impuls sind, den wir in Deutschland nicht vernachlässigen dürfen."