Freiheit ist eines der größten Versprechen von Videospielen. Offene Spielwelten werden umfangreicher, die Entscheidungsmöglichkeiten für Spieler diverser. Ohne die Idee, dass Games Freiheit erlebbar machen, wäre die Branche dahinter wohl längst nicht so groß und wichtig, wie sie es heute ist. "Anthem" ist der neueste Versuch, das Freiheits-Versprechen einzulösen.

Action-Rollenspiel, Onlinespiel, Loot-Shooter, offene Spielwelt: Das sind nur einige der Schlagwörter, mit denen "Anthem" beschrieben wird. Es ist das neue Spiel des Entwicklerstudios Bioware, das bisher für storylastige Rollenspiele wie "Mass Effect 3" und "Dragon Age: Inquistion" bekannt war.

Entsprechend skeptisch waren viele Spieler, als sie erfuhren, dass ausgerechnet dieses Studio nun ein Onlinespiel entwickelt, das sich mehr an einem "Destiny" als einem klassischen Rollenspiel orientiert. Kann das gutgehen?

Die Oberfläche glänzt

An der Oberfläche: ja. Die Grafik von "Anthem" ist opulent, seine Welt ausladend und durchzogen von mythischen Artefakten und Wesen, die entdeckt oder ausgelöscht werden wollen. Auf Knopfdruck kann der Spieler aus dem Sprung in einen rasanten Flug übergehen oder in der Luft schweben. Ziemlich viel Freiheit.

Zwar erhitzt diese Fortbewegungsweise auf Dauer den sogenannten Javelin, also den Kampfanzug, den der Spieler trägt - er kann aus vier verschiedenen wählen. Doch die Umgebung bietet in Form von Wasserfällen oder Flüssen zahlreiche Möglichkeiten, während des Flugs für Abkühlung zu sorgen.

So rennt, fliegt, schwebt und schwimmt der Spieler durch die Welt von "Anthem", bis er an dem Punkt angekommen ist, zu dem seine aktuelle Mission ihn führt. An dieser Stelle gilt es dann meist jemanden zu retten, einen Mechanismus zu betätigen oder etwas aufzusammeln - und damit dafür zu sorgen, dass die Gegner heranmarschieren, von denen es in "Anthem" viele gibt.

Anschließend kann der Spieler ein wahres Feuerwerk an Geschossen absetzen: Die Kämpfe in "Anthem" kommen mit einer Durchschlagskraft und Effekt-Fulminanz daher, als wollten sie den Bildschirm sprengen. Maschinengewehre knattern, Raketen sausen durch die Luft, Granaten sprengen die Gegner in alle Himmelsrichtungen - doch leider übertönt dieses Brimborium nur kurz die Monotonie, die dieses eigentlich vielversprechende Spiel an allen Ecken und Enden einengt.

Abhaken von Aufgaben

Durch "Anthem" zieht sich eine rudimentäre Geschichte von mythischen Vorfahren, die die Javelins geschaffen haben, um gegen ebenso mythische Monster zu kämpfen. Vor dieser Kulisse spielt sich Mission nach Mission ab, deren Narration oft im Geräuschpegel der Geschosse untergeht.

Zusammen mit drei Online-Mitspielern gilt es, diese Missionen nach und nach abzuhaken und so Beute zu ergattern, mit der sich die Rüstung und Bewaffnung verbessern lassen. Es ist das altbekannte Prinzip der Loot-Shooter: Auf der Jagd nach der nächsten Stufe, der nächststärkeren Waffe erlegt der Spieler Gegner um Gegner. Doch "Anthem" versäumt es, dieser Rezeptur wirklich Eigenständiges hinzuzufügen.

So klappert der Spieler die Missionen ab, die alle nach ähnlichem Schema ablaufen: Erreiche einen Punkt, bekämpfe die zwei bis drei Wellen an Gegnern, besiege am Ende den großen Brocken, der gefühlt unendlich viel Schuss einstecken kann, und kehre zur Basis zurück. Diese Prozedur wiederholt sich, jeweils garniert mit ein paar Happen Geschichte.

Immer mal wieder längere Ladezeiten

Groß erkunden kann der Spieler die Welt in diesem Modus nicht. Entfernt er sich zu weit von seinen Mitspielern, wird er - nach längerer Ladezeit, wie sie in "Anthem" öfter auffällt - zurück in das Gebiet geschickt, in dem er die Mission zu erledigen hat. Möchte er einfach nur die Spielwelt bereisen, kann er ein freies Spiel betreten, in dem das möglich ist. Auch hier gilt es, kleine Aufträge zu erfüllen, um so Beute und Erfahrungspunkte zu sammeln.

Freiheit bietet "Anthem" also - jedoch nur in dem Maße, in dem auch der Arbeitsplatz Freiheit bietet. Ob man nun zuerst die E-Mails beantwortet, die Excel-Tabelle auswertet oder die Akten einordnet, ist ziemlich unerheblich. Doch erledigt werden müssen diese Aufgaben, wenn man pünktlich Feierabend machen möchte.

Und so wie mancher Bürojob ist auch "Anthem" zunächst recht interessant und spaßig. Diese Qualitäten übersieht man aber schnell im pflichtbewussten Wissen, dass man noch x ziemlich gleichförmige Aufgaben erledigen muss, bevor die Mission erfüllt ist. So schön man in "Anthem" fliegen kann, unversehens steuert der Autopilot.

"Anthem", für PlayStation 4, Xbox One und PC, circa 60 Euro, USK: ab 16 Jahren

Hinweis der Redaktion: Wie so oft bei Online-Spielen bleibt abzuwarten, was Bioware beziehungsweise der Publisher Electronic Arts noch aus "Anthem" macht. Nach und nach werden dem Spiel, das momentan noch etwas unfertig wirkt, wohl weitere Missionen, Modi und noch mehr rare Belohnungen hinzugefügt. Unser Testeindruck bezieht sich auf die erste Woche nach Erscheinen.