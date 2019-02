E-Sport einfach erklärt Was ist eigentlich... "Apex Legends"?

1. Worum geht es in "Apex Legends"?

Szenario: In einer fernen Zukunft tragen Banditen, Abenteurer und Gesetzlose ihre Streitigkeiten in einem sportlichen Wettkampf auf Leben und Tod aus. Schauplatz ist ein fruchtbares, industriell erschlossenes Tal am Rande der Galaxie.

Genre: Battle-Royale-Shooter

Spielmodi: Überlebenskampf zwischen maximal 20 Dreierteams.

Im Kern ist "Apex Legends" ein klassischer Battle-Royale-Shooter: Bis zu 60 Spieler landen in Dreierteams zeitgleich auf der Spielkarte namens "Kings Canyon" - ein dicht bebautes, fruchtbares Tal mit vielen betretbaren Häusern, Bunkern und Türmen. Am Boden angekommen müssen die unbewaffneten Spieler ihre Umgebung nach Ausrüstung und Munition durchsuchen. Ziel des Spiels ist es, bis zuletzt am Leben zu bleiben.

Damit sich die Spieler nicht überall auf der Karte verstecken und abwarten können, bis sie automatisch als letztes übrig bleiben, verkleinert sich das Spielgebiet alle paar Minuten. Je länger eine Runde dauert, desto kleiner wird die Fläche, auf der sich die Überlebenden bewegen und verstecken können.

Diese mittlerweile klassische Spielformel frischt "Apex Legends" mit einigen Ideen auf, die einzigartig für das Genre sind: So wählen Spieler vor Rundenstart einen von acht Helden aus, die je zwei besondere Fähigkeiten besitzen und bestimmte Spielweisen erleichtern.

Bangalore beispielsweise ist die klassische Soldatin, die ihre Position mit Rauchgranaten verbergen und im Ernstfall einen Artillerieschlag anfordern kann. Die Heldin Lifeline dagegen kann eine Drohne herbeirufen, die Mitspieler heilt - oder direkt die Lieferung hochwertiger Waffen und Ausrüstung via Luftdrohne anordnen. So finden alle Spieler den passenden Helden für ihre bevorzugte Vorgehensweise.

2. Wie kann ich das Spiel spielen?

Plattform: "Apex Legends" ist für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich.

Preis: Der Battle-Royale-Shooter ist ein "Free-to-Play"-Titel und kann grundsätzlich kostenlos auf allen Plattformen gespielt werden.

In-Game-Käufe: "Apex Legends" erlaubt den Kauf von kosmetischen Gegenständen und neuen Helden entweder mittels einer Spielwährung, die sich kostenfrei in jeder Runde erspielen lässt, oder mit Echtgeld. Die Echtgeldwährung "Apex Coins" kann in fünf verschiedenen Größenordnungen gekauft werden: Die kleinstmögliche Menge sind 1000 Apex Points für rund 9,99 Euro, das größte Pack mit 10.000 Apex Points Inhalt kostet 99,99 Euro.

Der Entwickler betont, dass es nicht möglich sei, sich mit Hilfe von Echtgeld Spielvorteile zu erkaufen: Man könne damit nur das Aussehen der Helden anpassen, heißt es, oder neue Helden erwerben.

Altersfreigabe: "Apex Legends" hat keine Jugendfreigabe (USK 18).

3. Wie läuft eine Partie in "Apex Legends" ab?

Hier erklären wir das Prinzip in Bildern:

So funktioniert "Apex Legends" Bevor in "Apex Legends" eine neue Runde startet, kann sich der Spieler in der Übersicht in Ruhe alle acht Helden und ihre besonderen Fähigkeiten ansehen. Hat man ein Spiel gefunden, landet man in der Heldenauswahl. Nacheinander dürfen alle drei Mitspieler eines Teams ihren Helden wählen. Dopplungen sind nicht erlaubt. Wurde die eigene Lieblingsfigur bereits von einem Mitspieler ausgesucht, muss man sich für einen anderen Recken entscheiden. Vor dem eigentlichen Rundenstart wird allen Spielern das Champion Squad vorgestellt, in dem der namensgebende Champion mitspielt. Dieser Titel wird immer dem Spieler zugeteilt, der in der letzten Runde von allen Teilnehmern am besten gespielt hat. Wer in der neuen Runde den Champion niederschießt, bekommt einen Punktebonus. Die Runde startet und das eigene Dreierteam befindet sich im Landeanflug auf das Spielgebiet. Der sogenannte Jumpmaster entscheidet, wo genau die Spieler landen, doch einzelne Teammitglieder können sich auch ausklinken und unabhängig vom übrigen Team landen. Direkt nach der Landung ist es ratsam, sich möglichst schnell Ausrüstung zusammenzusuchen, die in der Umgebung verstreut herumliegen: Der Blick in Kisten, Häuser und vermeintlich leere Räume lohnt sich fast immer. Insgesamt 28 Respawn Beacons sind in der Spielwelt verteilt, an denen Spieler gefallene Teamkameraden wiederbeleben können. Die Standorte dieser strategischen Punkte im Hinterkopf zu behalten, kann durchaus einen Vorteil bringen. Ist der Landepunkt nach Ausrüstung durchsucht, sollte der Standort möglichst bald gewechselt und anderswo nach weiteren Waffen, Schilden und Gesundheitspacks Ausschau gehalten werden. An vielen Orten der Spielwelt erleichtern Ziplines, also Seilrutschen, die Überquerung großer Distanzen: Sie machen die Spieler aber auch vorübergehend zur gut sichtbaren Zielscheibe. Der regelmäßige Blick auf die Übersichtskarte ist eine wertvolle Orientierung: Nach und nach verkleinert sich das Spielgebiet auf einen stetig schrumpfenden Kreis. Wer zu lange in der roten Zone bleibt, die sich immer weiter ausbreitet, erleidet Schaden und stirbt. Daher: immer in Bewegung bleiben. Auch das Inventar sollte stets im Blick behalten werden: Unterschiedliche Munitionstypen sind farblich hervorgehoben und machen es auch Anfängern leicht zu erkennen, welche Patronen in welche Waffe passen. Je länger eine Runde andauert, desto verbissener werden die Feuergefechte zwischen den zunehmend besser ausgerüsteten Mitstreitern. Wer hier neben den eigenen Waffen auch das Terrain im Auge behält und versucht, beispielsweise Höhenvorteile auszunutzen, hat gute Chancen auf den Sieg. Nach der Runde erhalten alle Spieler Erfahrungspunkte. Bei jedem Levelaufstieg schenkt "Apex Legends" eine Überraschungsbox her, in der drei zufällige kosmetische Gegenstände enthalten sind.

4. Welche Fachbegriffe sollte man kennen?

Respawn Beacon: Wird ein Mitspieler niedergeschossen, haben die noch lebenden Teammitglieder die Möglichkeit, den gefallenen Kameraden ins Spiel zurückzuholen: Jeder eliminierte Spieler hinterlässt ein sogenanntes Respawn Banner, das von den Mitspielern des eigenen Teams eingesammelt und bei einem von 28 Respawn Beacons, bestimmten Orten auf der Karte, abgegeben werden kann. Gelingt das, kehrt der gefallene Mitspieler wieder ins Spiel zurück.

Jumpmaster: Zu Spielbeginn übernimmt stets einer der maximal drei Spieler eines Teams die Rolle des Jumpmasters. Dieser entscheidet, wann und wo sein Team das Spielgebiet betritt.

Ping: Mit Hilfe der mittleren Maustaste können Spieler ihren Teamkameraden auf interessante Orte in der Spielwelt oder Gegner aufmerksam machen. Diese Pings sind ein wertvolles Werkzeug, um innerhalb des Teams schnell und effizient zu kommunizieren.

5. Bei wem lohnt sich das Zuschauen?

CouRageJD: CouRageJD hat reichlich Shooter-Erfahrung: Er war professioneller Kommentator zahlreicher "Call of Duty"-Turniere und spielte in den vergangenen Monaten auf höchstem Niveau "Fortnite". Nun hat der Streamer "Apex Legends" für sich entdeckt. CouRageJD achtet auf einen freundlichen Umgang mit seinen Zuschauern und ist sich auch nicht zu schade, regelmäßig seine Strategien und Vorgehensweisen zu erklären.

Disguised Toast: Eigentlich ist Disguised Toast für sein Talent im Kartenspiel "Hearthstone" bekannt, doch auch ihn hat der Hype um "Apex Legends" nicht verschont. Fast pausenlos kommentiert er seine Spielweise. Das macht es Anfängern besonders leicht, dem Geschehen zu folgen - aber auch Profis können sich hier den ein oder anderen Trick abschauen.

AnneMunition: AnneMunition ist bekannt für ein besonders abwechslungsreiches Programm. Sie legte sich bisher auf kein einzelnes Spiel oder Genre fest. In "Apex Legends" hat sie innerhalb kürzester Zeit bereits beachtliche Fähigkeiten entwickelt, die ihre Videos für Anfänger, aber auch erfahrene Spieler sehenswert machen.

6. Welche sind die wichtigsten Turniere?

Kurz nach Release des Spiels traten im Rahmen des "Twitch Rivals"-Turnier Profispieler und Streamer in einer riesigen Schlacht gegeneinander an. Rund 450.000 Menschen verfolgten den offiziellen Turnier-Stream, weit über zwei Millionen Zuschauer sahen direkt ihren jeweiligen Lieblingsstreamern und -sportlern zu. Die Aufzeichnung des Turniers kann auf dem Twitch-Kanal des Veranstalters angesehen werden.

Noch hat der Publisher Electronic Arts keine offizielle E-Sport-Liga für "Apex Legends" angekündigt, doch dieser Schritt wird in Zukunft zweifellos folgen. Bereits jetzt verpflichten erste eSport-Teams Profispieler für ihre Kader, um für kommende Turniere möglichst gut vorbereitet zu sein.