Von Markus Böhm

für manchen Jump'n'Run-Fan könnte diese Woche mit Freudensprüngen enden. Freitag erscheint nämlich "Super Mario Odyssey" für die Switch, Nintendos wichtigster Titel fürs Weihnachtsgeschäft. Beim Probespielen im Sommer machte mir das Spiel viel Spaß, und auch der erste richtige Test des renommierten Games-Magazins "Edge" deutet auf ein sehr gutes Spiel hin.

Nintendo "Super Mario Odyssey"

Das anstehende Mario-Spiel war für mich nun auch der Anlass, mir privat eine Nintendo Switch zu kaufen - zumal ich sie vor zwei Wochen dank der Rabattaktion eines Elektromarktes für 270 statt normalerweise 330 Euro bekam. Im Frühjahr, als ich die Konsole beruflich testete, hatte mich neben dem Preis vor allem die geringe Zahl wirklich aufregender Spiele dazu bewogen, vorerst vom Kauf abzuraten - sofern man nicht eingefleischter "Zelda"-Fan ist. Mittlerweile gibt es mehr interessante Spiele, von "Fifa 18" über "Stardew Valley" und "Splatoon 2" bis hin zu "Mario Kart 8 Deluxe".

Mein neues Gerät hat mir schon eine Zugfahrt von München nach Hamburg erträglich gemacht, doch so manches Ärgernis bringt die Switch nach wie vor mit sich: So lassen etwa einige angekündigte Umsetzungen älterer Titel wie "Rocket League" (eines meiner Lieblingsspiele) weiter auf sich warten, wodurch mein Interesse daran immer geringer wird.

Genauso schwach ist es, dass es für Nintendos Mitnehmkonsole offiziell nach wie vor weder einen Browser gibt noch einen Videostreaming-Dienst, mit dem man unterwegs auch mal Filme gucken könnte. Und das Online-Multiplayer-System lässt neidisch auf Playstation Plus und Xbox Live Gold blicken. Andererseits: Das neue "Super Mario" dürfte wohl zumindest für ein paar Wochen von diesen Problemen ablenken.

Spiel'17: In Essen Brettspiel-Neuheiten testen

Markus Böhm Würfelverkauf der Spielemesse Essen

Sie mögen Spiele wie "Catan - Das Spiel", "7 Wonders" oder "Hanabi"? Dann lohnt sich diese Woche ein Trip ins Ruhrgebiet, nach Essen. Dort finden von Donnerstag bis Sonntag die Internationalen Spieletage statt. Die SPIEL'17 ist die weltgrößte Publikumsmesse zu Gesellschaftsspielen.

Vor Ort lassen sich Hunderte Spiele ausprobieren. Dazu gibt es oft die Chance, Brettspiele zu kaufen, bevor sie offiziell im deutschen Handel landen. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 13 Euro. Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zahlen sieben Euro, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zehn Euro. Über die Neuheiten der SPIEL'17 wird SPIEGEL ONLINE im Laufe der Woche berichten.

Strafe für "Bomben-Prank": ApoRed will in Berufung gehen

Getty Images YouTuber ApoRed

Letzten Mittwoch ist der YouTuber Ahmad Ahadi alias ApoRed wegen seines "Bomben-Prank"-Videos zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden: eine Entscheidung, die auf Twitter, Facebook und natürlich auf YouTube ausgiebig diskutiert wurde. Jetzt hat sich auch ApoRed selbst noch einmal zum Thema geäußert, in einem fast 40 Minuten langen Video.

Seinem "Statement zum Urteil" zufolge fühlt sich ApoRed vor Gericht ungerecht behandelt. "Ich hab das Gefühl gehabt, die Richterin hat mich gehasst", sagt der 23-Jährige zum Beispiel. Ob ein anderer Richter ApoReds Fall tatsächlich anders sieht, wird sich bald zeigen: Der YouTuber will laut eigener Aussage "hundertprozentig in Berufung gehen".

Seltsame Digitalwelt: Wenn falsche Antworten plötzlich richtig sind

Mein Kollege Sebastian Meineck, der hier im Startmenü-Newsletter die Rubrik "App der Woche" betreut, hat i m Juli 2016 bei uns ein ziemlich unterhaltsames YouTube-Quiz veröffentlicht. Mit dabei war die Frage, welcher YouTuber schon Kanzlerin Angela Merkel interviewt hat. Die richtige Antwort, umringt von zwei anderen Möglichkeiten, lautete damals "LeFloid".

Am Wochenende nun schrieb uns ein Leser, dass eine der anderen Antworten doch gar nicht falsch sei, sie lautete "MrWissen2go" - und der habe Merkel kürzlich sehr wohl interviewt. Beim Korrigieren des Fehlers fiel uns dann noch etwas auf: Die dritte Antwortoption, "AlexiBexi", konnte ebenfalls nicht mehr stehenbleiben. Sie ahnen es: Auch dieser YouTuber war beim Merkel-Interview 2017 dabei. So hat also die Realität die Fantasie vom Kollegen Meineck überholt.

App der Woche: "Fandom"

getestet von Sebastian Meineck

Fandom powered by Wikia Screenshot App der Woche/ KW 42

Die App "Fandom" liefert Nutzern auf Englisch Neuigkeiten über ihre liebsten Serien, Filme und Spiele. Zur Auswahl stehen Pop- und Nerdkultur-Themen wie "Star Trek", "Die Simpsons", "Pokémon" und "World of Warcraft".

Aus den Vorlieben des Nutzers erstellt die App einen Newsfeed mit Rezensionen, Videos und Interviews. Die Inhalte stammen vor allem aus dem gleichnamigen Popkultur-Blog "Fandom" und aus sozialen Medien.

Gratis von Fandom powered by Wikia, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Eine tolle Woche wünscht Ihnen

Markus Böhm