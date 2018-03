Analog- und Digitalspiele im Test Diese Brettspiel-Klassiker machen immer noch Spaß

Wer Spiele wie "Carcassonne" spielen will, hat heute zwei Optionen: Er kann sich ganz traditionell vors Brettspiel setzen oder aber sein Smartphone oder Tablet herauskramen und dort eine App-Version des Spiels spielen.

Doch wie gut sind diese Mobilvarianten? Und welche Klassiker aus Deutschlands Spiele-Schubladen machen heute überhaupt noch Spaß? Wir haben uns sechs Dauer-Bestseller herausgesucht und ihre Analog- und Digital-Varianten ausprobiert. Zum nächsten Kurztest kommen Sie jeweils per Klick oder per Wischen übers Display.

Pandemie (Brettspiel: 2008, App: 2013) "Pandemie" ist ein Spiel, das vor rund zehn Jahren einen wahren Boom an kooperativen Spielen ausgelöst hat, der bis heute anhält. Gemeinsam "gegen das Brett beziehungsweise das Spielsystem" zu spielen (also quasi gegen eine analoge KI), bietet ja auch eine Reihe an Vorteilen: Alle gewinnen oder verlieren zusammen, man kann sich beratschlagen und gegenseitig helfen. Trotz der Flut an Koop-Spielen kann kaum ein Konkurrent "Pandemie" das Wasser reichen. Zu gut ist das Original, bei dem jeder Spieler die Rolle eines Spezialisten übernimmt und man gemeinsam versucht, vier Seuchen auszurotten, die sich rasend schnell über die Welt ausbreiten.

Zug um Zug Brettspiel vs. App Alles, was für "Carcassonne" gilt, kann man in abgeschwächter Form auch über "Zug um Zug" sagen. Die neue App eignet sich besonders gut zum Ausprobieren von Strategien. Schafft man beim Spieleabend mit Freunden kaum mehr als zwei Partien, kann man alleine gegen die künstliche Intelligenz auch mal fünf, sechs Partien am Stück durchziehen. Im Gegensatz zur neuen "Carcassonne"-App gibt es für "Zug um Zug" fast alle Erweiterungen, allerdings sind die als Zusatzkäufe nicht gerade billig. Fazit Verglichen mit "Catan" und "Carcassonne" erscheint der Einstieg bei "Zug um Zug" einen Ticken einfacher, zudem sieht das Spiel moderner aus und geht zügiger voran. Spielt man also mit Bekannten der Marke "Brettspiele sind doch langweilig!", ist "Zug um Zug" immer eine gute Wahl, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Details Zug um Zug von Alan R. Moon, Days of Wonder, für 2-5 Spieler ab 8 Jahren, ca. 38 Euro. App (heißt "Ticket to Ride") von Asmodee Digital für Android , iOS , Amazon und Steam, 9,99 Euro.

Zug um Zug (Brettspiel: 2004, neue App: 2015) "Zug um Zug" wurde bereits 2004 zum "Spiel des Jahres" gekürt. Zum wirklichen Hit und drittem Spiel im Bunde der modernen Klassiker (neben "Catan" und "Carcassonne") wurde es allerdings erst dank früher App-Umsetzungen, durch die viele Spieler auf das Brettspiel aufmerksam wurden. Damit kommt "Zug um Zug" eine Vorreiterrolle zu und man weiß nun, dass analoge und digitale Spiele gar nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich perfekt ergänzen. Sitzt man in der Gruppe zusammen, spielt quasi niemand auf dem Tablet via "Pass and Play"; ist man auf Reisen, beim Pendeln oder alleine, holt man das Handy heraus und kann so auch auf diesem Weg ein paar schnelle Runden "Zug um Zug" spielen.

Carcassonne Brettspiel vs. App Ein Riesenvorteil von Apps, die das Spiel gegen eine künstliche Intelligenz zulassen, ist, dass man verschiedene Herangehensweisen ausprobieren und viele Partien "durchknüppeln" kann. Das gilt besonders für "Carcassonne", bei dem man das Einsetzen von Bauern und das Wegschnappen von eigentlich besetzten Städten üben muss, will man besser werden. Mit der komplett erneuerten App von 2017 bekommt man das alles gut hin. Einziger Wermutstropfen: Bislang gibt nur die beiden Mini-Erweiterungen "Der Fluss" und "Der Abt" als In-App-Käufe. Sehr geübte "Carcassonne"-Spieler bemängeln die Stärke der KI, online findet man allerdings immer "echte" Kontrahenten. Fazit Bei "Carcassonne" eignet sich die App besonders gut zum Training in der S-Bahn oder alleine auf der Couch, so wird man fit fürs nächste Spiel in der echten Welt. Details Carcassonne von Klaus-Jürgen Wrede, Hans im Glück, für 2-5 Spieler ab 6 Jahren, ca. 15 Euro. App von Asmodee Digital für Android und Steam, 7,99 Euro. Für iOS gibt es einige ältere Carcassonne-Apps im Apple Store.

Catan Brettspiel vs. App Ähnlich wie bei "Scotland Yard" ist die Live-Kommunikation mit den Mitspielern ein entscheidender Erfolgsfaktor des Spiels. Die App macht in Sachen Handel zwar alles richtig, doch bleibt es bei einem recht sterilen Austausch von Ressourcen. Man kann halt nur Ja oder Nein anklicken, sämtliches Flehen, Tricksen, Bluffen entfällt. Gefühlt kommt es daher zu weniger Tauschaktionen als beim Brettspiel, insbesondere wenn man gegen die analytische KI spielt. Dadurch gehen Spiele im "Catan Universe" schneller voran als live. Fazit Wer mindestens drei Leute zusammenbekommt, die Lust auf "Catan" haben, sollte unbedingt das Brettspiel herausholen, gerade auch mit Spiele-Neulingen. Alleine ist man im "Catan Universe" gut aufgehoben, selbst wenn man in der "kostenlosen" App schnell zu Käufen verleitet wird. Details Catan - Das Spiel von Klaus Teuber, Kosmos, für 3-4 Spieler ab 10 Jahren, ca. 25 Euro. Catan Universe App von USM für alle Plattformen, grundsätzlich erst einmal kostenlos

Catan (Brettspiel: 1995, Catan Universe App: 2017) Schaf für Holz, irgendjemand? Bitte?! Über zwanzig Millionen "Die Siedler von Catan"-Brettspiele gingen weltweit bereits über die Ladentheken. Auch wenn das Spiel der besseren Vermarktbarkeit wegen heute nur noch "Catan" heißt, ist es weiterhin der Goldstandard, wenn's darum geht, neue Leute zum Spielen zu bringen. Dank ständigem Geschacher um Ressourcen ist kaum ein Spiel so interaktiv wie "Catan". Es gab schon einige Apps, neu ist "Catan Universe", in dem man plattformübegreifend das Grundspiel mit allen Erweiterungen online, als "Pass and Play" und gegen eine künstliche Intelligenz (KI) spielen kann. An den In-App-Käufen der Digitalversion kommt man allerdings nicht wirklich vorbei.

Das verrückte Labyrinth Brettspiel vs. App Übers Brettspiel brauchen wir nicht zu reden: Es ist ein tolles Familienspiel, das Kinder ab sechs Jahren spielen können und das den Erwachsenen ebenfalls Spaß macht. Die App funktioniert auch gut mit Kindern; vor allem am Tablet, wenn man Details etwas besser erkennen kann. Allerdings erkennt man dann auch, dass die App dem Achtzigerjahre-Look des analogen Spiels folgt: Grafisch hätte sie ein Update verdient gehabt. Fazit Unentschieden. Bei "Das verrückte Labyrinth" überzeugen sowohl Brettspiel als auch App, insbesondere wenn man mit Kindern spielt. Details Das verrückte Labyrinth von Max J. Kobbert, Ravensburger Spieleverlag, für 1-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 25 Euro. App von Ravensburger Digital für Android und iOS , 4,99 Euro.

Das verrückte Labyrinth (Brettspiel: 1986, App: 2012) "Wer schiebt, der hat's - Geister und Schatz" ist einer dieser Uralt-Slogans, die so blöd sind, dass man sie vermutlich sein Lebtag nicht vergisst. Natürlich steht der Spruch noch immer auf der Schachtel des Spiels. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an "Labyrinth"-Produkten, doch das Original bleibt unerreicht, was die Beliebtheit bei Familien angeht. Im Gegensatz zu "Scotland Yard" bietet die App zu "Das verrückte Labyrinth" einige Extras, vor allem knifflige Labyrinthe und Schiebe-Rätsel. Die kennt man zwar schon von anderen Apps, sie sind aber trotzdem herausfordernd und helfen dabei, einige Zeit totzuschlagen.

Scotland Yard (Brettspiel: 1983, App: 2012) Das millionenfach verkaufte Spiel fehlte in den Achtzigerjahren in keinem Haushalt und ist noch immer im Handel erhältlich. Allerdings dürften sich Nostalgiker, die sich das Spiel dieser Tage nachkaufen, über einige Änderungen wundern - insbesondere über Bobbys, die den Detektiven zur Seite stehen und sie bei der Jagd auf Mr. X unterstützen. Gefühlt ist es für die Detektive dadurch einfacher geworden. Das tut dem Spiel gut, denn früher hat man Mr. X (jedenfalls aus der verklärten Erinnerung heraus) ja so gut wie nie erwischt. Die App zum Spiel gibt es auch schon seit einigen Jahren, deshalb fehlen wohl auch die Bobbys. Grafisch ist sie fast eine Kopie des Spielbretts, was auf dem Handy etwas altbacken wirkt. Besonders nervig ist, dass man auf kleineren Screens viel herumschieben muss, um den ganzen Spielplan im Auge zu behalten. (Hinweis: Die Links zum AppStore in dieser Fotostrecke sind sogenannte Partner-Links. Besucht ein Nutzer darüber Apples Onlineshop und kauft dort ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Bei den Links zu Google Play ist dies nicht der Fall.)

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Software-Updates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.