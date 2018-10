"Assassin's Creed: Odyssey" im Test Ein spielbarer Mythos

Der einäugige Bandit will nicht Zyklop genannt werden, er hasst das. Der Hass wächst noch, als eine Ziege an der Protagonistin Kassandra vorbeiläuft. Sie hebt das Stummelschwänzchen hoch und schiebt das zweite Auge des Banditen, das sie kurz zuvor gestohlen hat, in das Hinterteil der Ziege.

Willkommen in der Welt von "Assassin's Creed: Odyssey", willkommen im Jahr 431 vor unserer Zeit, inszeniert in einem Videospiel, das vor allem eines richtig macht: sich selbst nicht ganz so ernst nehmen.

Es ist ein beliebter Satz in Spiele-Rezensionen, der oft Wahrheit in sich trägt: Fans der Reihe werden sich direkt heimisch fühlen. Das trifft auch auf "Assassin's Creed: Odyssey" (für PlayStation 4, Xbox One, Windows-PC, ab 60 Euro) zu: Der Spieler klettert, schleicht, kämpft sich wieder durch eine offene Spielwelt, die voller Geheimnisse und Verschwörungen ist. So viel zum Vertrauten - aber das traute Heim hat auch neue Möbel bekommen.

Die Welt ist jetzt veränderbarer

So kann der Spieler zu Beginn des Spiels entscheiden, ob er eine Frau, Kassandra, oder einen Mann, Alexios, steuern möchte - wobei Kassandra der interessantere Charakter ist. Schließlich ist "Odyssey" das erste Spiel der Reihe, in dem der Spieler keinen männlichen Protagonisten (mit)lenken muss. Mit der jeweiligen Figur begibt er sich dann auf eine Reise durch die antike griechische Welt. Erkundet ihre Herkunft, die Beziehung zum Vater, zur Mutter, zum Bruder, erlebt eine Geschichte mit einigen spannenden Wendungen und dramatischen Höhepunkten.

Bisher ging es vor allem immer um eine größere Spielwelt, schönere Grafik, mehr Inhalt. Freilich, auch jetzt ist wieder alles groß, schön und mehr. Aber es ist auch etwas interaktiver. Wo der Spieler früher von Zwischensequenz zu Zwischensequenz lief, die an bestimmten Stellen der offenen Welt abrufbar waren, ist es nun die Welt selbst, die veränderbarer geworden ist.

Der Spieler kann in der Interaktion mit anderen Figuren den Verlauf des Spiels beeinflussen. In den Dialogen gibt es mitunter verschiedene Optionen, die den Ausgang Gesprächs verändern. Es sind Entscheidungen, die Folgen haben können. Der Spieler kann bestimmen, wie er wahrgenommen wird: Ist Kassandra freundliche Helferin? Tyrannische Eroberin? Eine Göttin?

Entscheidet sich der Spieler etwa dafür, eine erkrankte Familie vor der Ermordung zu retten, mag sich das zunächst gut anfühlen. Dieses Gefühl verschwindet aber, wenn sich die Krankheit plötzlich ausbreitet. Auch kann der Spieler erstmals romantische Beziehungen zu anderen Figuren aufbauen - egal ob Mann oder Frau. Noch fühlen sich diese Veränderungen in der Spielwelt wie Nuancen an, doch sind sie ein erster Schritt in Richtung einer offenen Welt, die nicht nur Kulisse ist.

Griechische Geschichte im Kontext eines Spiel von 2018

"Assassin's Creed: Odyssey" ist die Rezeption der Rezeption einer Antike-Rezeption. Sicherlich wurden Millionen in Recherche, Nachbau, Modellierung gesteckt, in eine möglichst detailgetreue Annäherung an eine Welt, die wir heute antikes Griechenland nennen. Doch, so scheint es, hat die Entwickler von Ubisoft sich dabei vom Theater beeinflussen lassen, den beiden Disziplinen des griechischen Dramas, der Tragödie und der Komödie. Sie haben es lieber wie die alten Geschichtsschreiber gehalten, die Geschichte als Stoff für Geschichten nutzten.

In Antike, Mittelalter, Früher Neuzeit war Geschichtsschreibung eine Nutzbarmachung von historischen Figuren und Vorkommnissen. Eine Einordnung in den Kontext der jeweiligen Zeit, die Verhandlungen aktueller Diskurse durch die Geschichte - wer diese Texte nur nach historischer Akkuratesse befragt, versteht sie falsch. In "Assassin's Creed: Odyssey" wird eine griechische Geschichte in den Kontext eines Videospiels im Jahr 2018 eingeordnet. Hier wird der Mythos spielbar.

Mit amüsiertem Blick Gegner niederstrecken

Es ist vor allem der Humor, der "Odyssey" von anderen Teilen der "Assassin's Creed"-Reihe abhebt. Es ist die derbe Sprache, die immer wieder diese Illusion bricht, das hier könnte authentisch sein. Es ist der stets leicht amüsierte Blick der Protagonistin, die selbst recht verdutzt auf das Schauspiel zu blicken scheint, das sich vor ihr auftut, ein Blick, der auch eine gewisse Distanz zwischen Spieler und Protagonistin herstellt. Egal, ob sie gerade mit jemandem flirtet, auf der Suche nach einem geheimen Dokument ist oder - ja, auch dann - einen nach dem anderen auf einem Schlachtfeld niederstreckt.

Die Arbeit am Mythos zieht sich durch alle Künste. Literatur, Film, Videospiele - immer wieder werden die antiken Motive und Erklärmuster aktualisiert und formen damit auch das Medium selbst. In Richard Strauss' Oper "Elektra", heißt es: "Über Leichen hin werd' ich das Knie hochheben Schritt für Schritt." An dieser Stelle jauchzt die Musik wie kaum sonst im Stück. Die Oper ist ebenso eine Antike-Rezeption, die Aktualisierung eines historischen Stoffes, die Auseinandersetzung mit familiären Beziehungen.

In "Elektra" wurde der Mythos in den Kontext der Oper Anfang des 20. Jahrhunderts eingeordnet, nutzbar gemacht für eine musikalische Struktur, die dann eine ganz eigene Aussagekraft hatte. Es mag weit von der Hochkultur Oper entfernt scheinen, doch "Assassin's Creed: Odyssey" geht mit der Mythologie, mit der Geschichte ganz ähnlich um. Ein Umgang, der sich Freiheiten, Brüche, Dramatik und Absurditäten erlaubt, der sowohl Tragödie als auch Komödie ist. Ein spielbarer Mythos, der viel Spaß macht.