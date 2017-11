Erweiterte Realität auf dem Smartphone Fünf nützliche AR-Apps für iPhone und iPad

"Sky Guide AR"



Es muss kein einziger Stern am Himmel zu sehen sein, damit "Sky Guide AR" funktioniert. Für 3,50 Euro zeigt die App auch bei Sonnenschein an, wo sich am Firmament die Sternbilder verbergen. Wenn man das Smartphone nach oben ausrichtet, dann verrät die App, wo der große Bär und die Waage zu sehen sind beziehungsweise wären. Außerdem wird die Lage von Planeten angezeigt und die Flugbahn zahlreicher Satelliten.



